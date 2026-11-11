ETV Bharat / state

गोरखपुर में सीएम योगी ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित, कराटे की राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जीते 16 पदक

सीएम योगी ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित ( Photo credit: ETV Bharat )

गोरखपुर : दिल्ली के राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1 से 6 नम्वबर तक आयोजित नेशनल गेम्स 2026 में गोरखपुर की कराटे टीम के 9 खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 16 पदक अपने नाम किए. इनमें 9 स्वर्ण और 7 रजत पदक शामिल हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया है.