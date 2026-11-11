गोरखपुर में सीएम योगी ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित, कराटे की राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जीते 16 पदक
मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दीं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 10:37 PM IST
गोरखपुर : दिल्ली के राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1 से 6 नम्वबर तक आयोजित नेशनल गेम्स 2026 में गोरखपुर की कराटे टीम के 9 खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 16 पदक अपने नाम किए. इनमें 9 स्वर्ण और 7 रजत पदक शामिल हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया है.
दीपावली के अवसर पर गोरखपुर प्रवास पर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खिलाड़ियों के साथ उनके कोच और ट्रेनर ने मुलाकात की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी. इन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा और उत्कृष्ट खेल कौशल का शानदार प्रदर्शन करते हुए गोरखपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है.
एकेडमी के संचालक की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया कि नंदनी मौर्य, राजवीर यादव, अभिषेक गुप्ता, रुद्र मिश्रा, तनिष्क राव, श्रेय शर्मा, अंशिका यादव ने रजत पदक जीता है. इशांत यादव और अंश पांडेय ने स्वर्ण पदक जीता है. इस प्रकार टीम ने कुल 9 स्वर्ण एवं 7 रजत सहित 16 पदक जीता है.
एकेडमी के संचालक ने कहा कि इन विजेता खिलाड़ियों का अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए चयन भी हो गया है. यह उपलब्धि न केवल खिलाड़ियों के कठिन परिश्रम, अनुशासन एवं समर्पण का परिणाम है, बल्कि गोरखपुर में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी बड़ी सफलता है.
उन्होंने कहा कि इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दीं.
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