सीएम योगी आदित्यनाथ बोले- 'उत्तराखंडवासियों को घुसपैठिया कहना छोटी सोच को दर्शाता है'
मुख्यमंत्री बुधवार को लखनऊ के पंडित गोविंद वल्लभ पंत उपवन में आयोजित उत्तराखंड महोत्सव 2026 में शामिल हुए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 10:33 PM IST
लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को लखनऊ के पंडित गोविंद वल्लभ पंत उपवन में आयोजित उत्तराखंड महोत्सव 2026 में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों से गले मिलते हैं, उनके सामने नाक रगड़ते हैं, देवभूमि के लोगों के प्रति जहर उगलने का काम करते हैं.
'एक व्यक्ति' उत्तराखण्ड वासियों को घुसपैठिए कह रहा है... https://t.co/1Ss1BViXpA— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 11, 2026
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड से थे. मां गंगा, यमुना, सरयू, राप्ती और रामगंगा भी उत्तराखंड से ही आती हैं, ऐसे में उत्तराखंडवासियों को घुसपैठिया कहना छोटी सोच को दर्शाता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों पर उंगली उठाने वाले देश की रक्षा में उनके योगदान को भूल जाते हैं. उत्तराखंड का नौजवान सीमाओं पर खड़ा होकर यह नहीं देखता कि वह उत्तराखंड की सीमा पर है, अरुणाचल में है या राजस्थान में. उसके लिए देश की सुरक्षा सर्वोपरि होती है.
उत्तराखण्ड के लोगों की पहली प्राथमिकता होती है कि मैं सेना में जाकर देश की रक्षा के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा... https://t.co/cNgGaNcg4d— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 11, 2026
मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रिटिश शासन में निर्दोष भारतीयों पर गोली चलाने का आदेश मिलने पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया था. सजा मिलने के बावजूद उनका साहस नहीं टूटा. उन्होंने देश के पहले जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की. साथ ही वर्तमान सीडीएस जनरल अनिल चौहान और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल का उल्लेख करते हुए कहा कि देवभूमि ने देश को अनेक महान विभूतियां दी हैं. उत्तराखंड के लगभग हर परिवार में सेना के प्रति समर्पण का भाव दिखाई देता है.
बांटने वाली ताकतों से सावधान रहना... https://t.co/UdNLwTgd6o— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 11, 2026
उन्होंने कहा कि सरकार उत्तराखंडवासियों के साथ खड़ी है. उन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री द्वारा स्थापित उत्तराखंड महापरिषद पिछले 78 वर्षों से लखनऊ में उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपराओं, लोक गायन और खानपान को संरक्षित करने का कार्य कर रही है. अवध की संस्कृति और देवभूमि का गौरव इस महोत्सव में एक साथ दिखाई देता है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजन प्राकृतिक पोषण और औषधीय गुणों से भरपूर हैं, लेकिन उनकी पर्याप्त ब्रांडिंग नहीं हो सकी है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब मिलेट को प्रोत्साहित किया तो लोगों ने कोदो और झंगोरा जैसे अनाजों के बारे में जानना शुरू किया. कुल्थ की दाल का स्वाद ऐसा है कि एक बार खाने वाला उसे भूल नहीं सकता.
उन्होंने महोत्सव में मड़वा, झंगोरा और चौलाई सहित पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल लगाने की सराहना की. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बाद अब वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी एक जिला एक व्यंजन अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है. स्थानीय खानपान को पहचान दिलाने की अपार संभावनाएं हैं.
आज लखनऊ में आयोजित उत्तराखण्ड महोत्सव-2026 के शुभारंभ कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। इस अवसर पर उत्तराखण्ड की दो महान विभूतियों को 'उत्तराखण्ड गौरव सम्मान' से सम्मानित तथा 'विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश' थीम पर आधारित 'उत्तराखण्ड दर्पण 2026' स्मारिका का विमोचन भी किया। उत्तराखण्ड महापरिषद को बधाई एवं सफल आयोजन हेतु शुभकामनाएं।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 11, 2026
उत्तराखंड के बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पंचप्रयाग, कैंची धाम और अन्य तीर्थों की तरह उत्तर प्रदेश के अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज, विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य भी हमारी साझा विरासत हैं. जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वाले तत्वों से सावधान रहना होगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज अयोध्या और काशी जगमगा रही हैं. भव्य दीपोत्सव और दिव्य कुंभ जैसे आयोजन हो रहे हैं. उत्तर प्रदेश पहले बीमारू राज्य था, अब देश की तीन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है. पहले जिलों में माफियाओं का वर्चस्व था, लेकिन अब उनकी स्थिति बदल चुकी है. ईमानदारी से प्रयास किए जाएं तो विकास का मार्ग खुलता है.
मुख्यमंत्री ने चमोली में जन्मे पद्मश्री सम्मानित वैज्ञानिक प्रोफेसर विजय प्रसाद डिमरी और अल्मोड़ा की प्रसिद्ध लोक गायिका बीना तिवारी को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया. उन्होंने दोनों के वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और सामाजिक योगदान की सराहना की. मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान देने वाले पंडित गोविंद वल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा और नारायण दत्त तिवारी का भी स्मरण किया. उन्होंने नारायण दत्त तिवारी की जन्मशताब्दी का उल्लेख किया. महोत्सव के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य अतिथियों ने उत्तराखंड दर्पण स्मारिका 2026 के विशेषांक विकसित भारत श्रेष्ठ भारत का विमोचन किया.
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