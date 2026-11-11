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सीएम योगी आदित्यनाथ बोले- 'उत्तराखंडवासियों को घुसपैठिया कहना छोटी सोच को दर्शाता है'

सीएम योगी आदित्यनाथ ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को लखनऊ के पंडित गोविंद वल्लभ पंत उपवन में आयोजित उत्तराखंड महोत्सव 2026 में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों से गले मिलते हैं, उनके सामने नाक रगड़ते हैं, देवभूमि के लोगों के प्रति जहर उगलने का काम करते हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड से थे. मां गंगा, यमुना, सरयू, राप्ती और रामगंगा भी उत्तराखंड से ही आती हैं, ऐसे में उत्तराखंडवासियों को घुसपैठिया कहना छोटी सोच को दर्शाता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों पर उंगली उठाने वाले देश की रक्षा में उनके योगदान को भूल जाते हैं. उत्तराखंड का नौजवान सीमाओं पर खड़ा होकर यह नहीं देखता कि वह उत्तराखंड की सीमा पर है, अरुणाचल में है या राजस्थान में. उसके लिए देश की सुरक्षा सर्वोपरि होती है.







मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रिटिश शासन में निर्दोष भारतीयों पर गोली चलाने का आदेश मिलने पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया था. सजा मिलने के बावजूद उनका साहस नहीं टूटा. उन्होंने देश के पहले जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की. साथ ही वर्तमान सीडीएस जनरल अनिल चौहान और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल का उल्लेख करते हुए कहा कि देवभूमि ने देश को अनेक महान विभूतियां दी हैं. उत्तराखंड के लगभग हर परिवार में सेना के प्रति समर्पण का भाव दिखाई देता है.





उन्होंने कहा कि सरकार उत्तराखंडवासियों के साथ खड़ी है. उन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री द्वारा स्थापित उत्तराखंड महापरिषद पिछले 78 वर्षों से लखनऊ में उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपराओं, लोक गायन और खानपान को संरक्षित करने का कार्य कर रही है. अवध की संस्कृति और देवभूमि का गौरव इस महोत्सव में एक साथ दिखाई देता है.





मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजन प्राकृतिक पोषण और औषधीय गुणों से भरपूर हैं, लेकिन उनकी पर्याप्त ब्रांडिंग नहीं हो सकी है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब मिलेट को प्रोत्साहित किया तो लोगों ने कोदो और झंगोरा जैसे अनाजों के बारे में जानना शुरू किया. कुल्थ की दाल का स्वाद ऐसा है कि एक बार खाने वाला उसे भूल नहीं सकता.