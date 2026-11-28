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बनारस बिनाले का भव्य शुभारंभ; सीएम योगी बोले- "आप कहीं भी जाएंगे, काशी की जीवंतता आपको देखने को मिलेगी..."

कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ ( Photo credit: ETV Bharat )

वाराणसी : काशी की हजारों वर्षों पुरानी ज्ञान, कला, साहित्य, आध्यात्म और सांस्कृतिक परंपरा को समकालीन वैश्विक कला विमर्श से जोड़ने की दिशा में बनारस बिनाले 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ. 27 नवंबर से 31 दिसंबर तक आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक आयोजन के उद्घाटन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहभागिता की तथा बिनाले के कैटलॉग का लोकार्पण किया. इस अवसर पर उन्होंने काशी की ऐतिहासिक ज्ञान परंपरा, साहित्यिक विरासत, शिल्प, आधुनिक विकास और सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था पर विस्तार से अपने विचार रखे.





कार्यक्रम में पुस्तक का विमोचन किया (Photo credit: ETV Bharat) काशी/लाइट, सिटी एज सेंसेरियम' की अवधारणा पर आधारित बनारस बिनाले काशी को एक ऐसे जीवंत सांस्कृतिक नगर के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, जहां कला केवल देखने की वस्तु नहीं, बल्कि अनुभव करने, सुनने, समझने और जीवन में आत्मसात करने की प्रक्रिया है.





मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी की पहचान केवल धार्मिक नगरी के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और सांस्कृतिक परंपराओं की अत्यंत प्राचीन राजधानी के रूप में रही है. उन्होंने बौद्ध जातक कथाओं और प्राचीन ऐतिहासिक संदर्भों का उल्लेख करते हुए काशी के वस्त्र व्यापार की अंतरराष्ट्रीय पहुंच की चर्चा की.



मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व के प्राचीन शल्य चिकित्सकों में अग्रणी महर्षि सुश्रुत ने इसी काशी में भगवान धन्वंतरि से शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त किया था. काशी के खगोलविदों द्वारा सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति के सटीक अध्ययन तथा पंचांग निर्माण की परंपरा का भी उन्होंने उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि काशी का पंचांग आज भी धार्मिक, मांगलिक और सांस्कृतिक आयोजनों में प्रामाणिक आधार के रूप में उपयोग किया जाता है. उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास, संत कबीर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद जैसी महान साहित्यिक विभूतियों का स्मरण किया. उन्होंने कहा कि काशी की विशेषता यह रही है कि यहां जो भी आया, वह काशी की सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा बन गया. काशी को जिसने जिस दृष्टि से देखा, उसे उसी रूप में इसकी विशिष्टता दिखाई दी. बनारस बिनाले का भव्य शुभारंभ (Photo credit: ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में दुनिया के प्रमुख कला आयोजनों में शामिल वेनिस बिनाले की शुरुआत वर्ष 1895 में होने का उल्लेख करते हुए कहा कि काशी की विरासत इससे कहीं अधिक प्राचीन है. काशी की सांस्कृतिक और ज्ञान परंपरा विश्व सभ्यता के अत्यंत प्राचीन अध्यायों में शामिल है. उन्होंने कहा कि आप कहीं भी जाएंगे, काशी की जीवंतता आपको देखने को मिलेगी.



उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के योगदान को याद करते हुए कहा कि वर्ष 1916 में विश्वविद्यालय की स्थापना उस समय हुई, जब देश पराधीन था. इसके बावजूद महामना ने आधुनिक शिक्षा, ज्ञान और वैश्विक संवाद के लिए एक महान शैक्षणिक संस्थान की कल्पना को साकार किया.



मुख्यमंत्री ने कहा कि आज काशी में कलाकार, क्यूरेटर, सांस्कृतिक संस्थाएं, विद्वान, शिल्पकार और विभिन्न क्षेत्रों के रचनाकार एक मंच पर आ रहे हैं. बनारस बिनाले इसी साझा सांस्कृतिक संवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास है. उन्होंने भारत कला भवन, नागरी प्रचारिणी सभा, पिशाचमोचन सहित विभिन्न सांस्कृतिक एवं संग्रहालय संस्थानों की सहभागिता को इस आयोजन की विशेषता बताया.



उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बनारस बिनाले केवल एक आयोजन नहीं रहेगा, बल्कि काशी में आधुनिक कला और वैश्विक सांस्कृतिक संवाद की एक नई परंपरा की नींव बनेगा. काशी को सदियों से ज्ञान की राजधानी कहा जाता रहा है और अब इसे आधुनिक कला तथा रचनात्मक संवाद की वैश्विक राजधानी के रूप में भी स्थापित किया जाना चाहिए.



