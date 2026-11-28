बनारस बिनाले का भव्य शुभारंभ; सीएम योगी बोले- "आप कहीं भी जाएंगे, काशी की जीवंतता आपको देखने को मिलेगी..."
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहभागिता की तथा बिनाले के कैटलॉग का लोकार्पण किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 8:53 PM IST
वाराणसी : काशी की हजारों वर्षों पुरानी ज्ञान, कला, साहित्य, आध्यात्म और सांस्कृतिक परंपरा को समकालीन वैश्विक कला विमर्श से जोड़ने की दिशा में बनारस बिनाले 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ. 27 नवंबर से 31 दिसंबर तक आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक आयोजन के उद्घाटन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहभागिता की तथा बिनाले के कैटलॉग का लोकार्पण किया. इस अवसर पर उन्होंने काशी की ऐतिहासिक ज्ञान परंपरा, साहित्यिक विरासत, शिल्प, आधुनिक विकास और सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था पर विस्तार से अपने विचार रखे.
काशी/लाइट, सिटी एज सेंसेरियम' की अवधारणा पर आधारित बनारस बिनाले काशी को एक ऐसे जीवंत सांस्कृतिक नगर के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, जहां कला केवल देखने की वस्तु नहीं, बल्कि अनुभव करने, सुनने, समझने और जीवन में आत्मसात करने की प्रक्रिया है.
आप कहीं भी जाएंगे, काशी की जीवंतता आपको देखने को मिलेगी... https://t.co/McRjV8dwvz— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 28, 2026
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी की पहचान केवल धार्मिक नगरी के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और सांस्कृतिक परंपराओं की अत्यंत प्राचीन राजधानी के रूप में रही है. उन्होंने बौद्ध जातक कथाओं और प्राचीन ऐतिहासिक संदर्भों का उल्लेख करते हुए काशी के वस्त्र व्यापार की अंतरराष्ट्रीय पहुंच की चर्चा की.
मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व के प्राचीन शल्य चिकित्सकों में अग्रणी महर्षि सुश्रुत ने इसी काशी में भगवान धन्वंतरि से शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त किया था. काशी के खगोलविदों द्वारा सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति के सटीक अध्ययन तथा पंचांग निर्माण की परंपरा का भी उन्होंने उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि काशी का पंचांग आज भी धार्मिक, मांगलिक और सांस्कृतिक आयोजनों में प्रामाणिक आधार के रूप में उपयोग किया जाता है.
काशी के अनुरूप जीकर देखिए, उसको अनुभव करिए। आपको जीवन का वास्तविक अनुभव हो जाएगा... https://t.co/36VkCBDuvi— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 28, 2026
उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास, संत कबीर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद जैसी महान साहित्यिक विभूतियों का स्मरण किया. उन्होंने कहा कि काशी की विशेषता यह रही है कि यहां जो भी आया, वह काशी की सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा बन गया. काशी को जिसने जिस दृष्टि से देखा, उसे उसी रूप में इसकी विशिष्टता दिखाई दी.
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में दुनिया के प्रमुख कला आयोजनों में शामिल वेनिस बिनाले की शुरुआत वर्ष 1895 में होने का उल्लेख करते हुए कहा कि काशी की विरासत इससे कहीं अधिक प्राचीन है. काशी की सांस्कृतिक और ज्ञान परंपरा विश्व सभ्यता के अत्यंत प्राचीन अध्यायों में शामिल है. उन्होंने कहा कि आप कहीं भी जाएंगे, काशी की जीवंतता आपको देखने को मिलेगी.
काशी के अनुरूप जीकर देखिए, उसको अनुभव करिए। आपको जीवन का वास्तविक अनुभव हो जाएगा... https://t.co/36VkCBDuvi— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 28, 2026
उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के योगदान को याद करते हुए कहा कि वर्ष 1916 में विश्वविद्यालय की स्थापना उस समय हुई, जब देश पराधीन था. इसके बावजूद महामना ने आधुनिक शिक्षा, ज्ञान और वैश्विक संवाद के लिए एक महान शैक्षणिक संस्थान की कल्पना को साकार किया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज काशी में कलाकार, क्यूरेटर, सांस्कृतिक संस्थाएं, विद्वान, शिल्पकार और विभिन्न क्षेत्रों के रचनाकार एक मंच पर आ रहे हैं. बनारस बिनाले इसी साझा सांस्कृतिक संवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास है. उन्होंने भारत कला भवन, नागरी प्रचारिणी सभा, पिशाचमोचन सहित विभिन्न सांस्कृतिक एवं संग्रहालय संस्थानों की सहभागिता को इस आयोजन की विशेषता बताया.
आस्था और आर्थिकी अलग-अलग नहीं हैं। रास्ते अलग-अलग हो सकते हैं, पर मंजिल दोनों की एक है... https://t.co/HAiaxxAmOc— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 28, 2026
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बनारस बिनाले केवल एक आयोजन नहीं रहेगा, बल्कि काशी में आधुनिक कला और वैश्विक सांस्कृतिक संवाद की एक नई परंपरा की नींव बनेगा. काशी को सदियों से ज्ञान की राजधानी कहा जाता रहा है और अब इसे आधुनिक कला तथा रचनात्मक संवाद की वैश्विक राजधानी के रूप में भी स्थापित किया जाना चाहिए.
बनारस बिनाले के अंतर्गत प्रदर्शनियों, फिल्मों, वस्त्र, शिल्प, साहित्य, संगीत प्रस्तुतियों, सांस्कृतिक वार्ताओं और विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से काशी की बहुआयामी सांस्कृतिक विरासत को सामने लाया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने देश-दुनिया के कला प्रेमियों से विशेष आग्रह किया कि वे काशी को केवल देखने और सुनने तक सीमित न रखें, बल्कि उसे नजदीक से अनुभव करें, उसके जीवन और संस्कृति को आत्मसात करें. उनके संबोधन का यह विचार बिनाले की मूल अवधारणा 'सिटी एज सेंसेरियम' से भी जुड़ता है, जिसमें नगर को इंद्रियों, संवेदनाओं और अनुभवों के माध्यम से समझने की बात की गई है.
बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी काशी में आज 'CII BANARAS BIENNALE 2026' के प्रथम संस्करण का शुभारंभ किया। यह आयोजन आर्थिकी और आस्था के बीच अद्भुत समन्वय स्थापित करने का एक बेहतरीन प्रयास है। इस पहल के लिए CII और उनकी पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन तथा कार्यक्रम की सफलता हेतु शुभकामनाएं।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 28, 2026
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार विरासत और विकास दोनों में विश्वास करती है. पारंपरिक ज्ञान के साथ आधुनिक तकनीक को लेकर चलना समय की आवश्यकता है. उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम, 84 घाटों के विकास, गंगा आरती, नमो घाट और अन्य पर्यटन स्थलों के विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि आस्था के केंद्रों का सम्मान और विकास केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलती है.
उन्होंने बनारसी साड़ी और पारंपरिक उत्पादों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) जैसी पहलों के माध्यम से वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की चर्चा की. साथ ही काशी में बेहतर परिवहन, अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क, कन्वेंशन सेंटर और आधुनिक आधारभूत संरचनाओं के विकास को भी महत्वपूर्ण बताया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्रों का विकास होता है, तो पर्यटन, परिवहन, हस्तशिल्प, खान-पान और स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं. लाखों परिवारों की आजीविका इससे जुड़ी होती है. उनके अनुसार आस्था और आर्थिकी अलग-अलग नहीं हैं दोनों की मंजिल समाज और राष्ट्र का समग्र विकास है.
मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति, निवेश और औद्योगिक विकास का उल्लेख किया. उन्होंने राज्य की अर्थव्यवस्था के आकार में वृद्धि, कानून-व्यवस्था में सुधार और जीरो टॉलरेंस नीति को विकास के महत्वपूर्ण आधारों के रूप में प्रस्तुत किया. उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से पारंपरिक उद्यमों को वैश्विक पहचान मिलने की चर्चा की.
इसके साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी जैसी पहलों का भी उल्लेख किया. स्टार्टअप, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक भूमि बैंक, उद्योगों के अनुरूप प्रशिक्षित कार्यबल और विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने प्रदेश के औद्योगिक विकास के नए अध्याय का हिस्सा बताया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पष्ट नीति और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने विकास की नई पहचान बनाई है. उन्होंने बनारस बिनाले को भी इसी व्यापक दृष्टि से जोड़ते हुए कहा कि यह आयोजन काशी की आस्था और अर्थव्यवस्था के बीच एक सार्थक संवाद स्थापित करने का महत्वपूर्ण प्रयास है.
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