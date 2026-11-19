गोरखपुर में 'जन चौपाल' कार्यक्रम का आयोजन; सीएम योगी बोले- 'कार्यकर्ता का सम्मान सर्वोपरि है...'
टाउन हॉल क्लब के मैदान में गुरुवार को जन चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 8:49 PM IST
गोरखपुर : भारतीय जनता पार्टी, महानगर गोरखपुर की ओर से टाउन हॉल क्लब के मैदान में गुरुवार को जन चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. जिसमें भाजपा महानगर के हजारों कार्यकर्ता और मंडल के पदाधिकारी से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी शामिल हुए.
कार्यकर्ता का सम्मान सर्वोपरि है... https://t.co/SIV3PjUrJd— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 19, 2026
मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्हें बूथ की ताकत बताया और आने वाले चुनाव को देखते हुए, संगठन की मजबूती और जनसंपर्क को प्राथमिकता देने का संदेश दिया. उन्होंने कार्यकर्ताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए जनहित के मुद्दों पर जनता के बीच सक्रिय रहने और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर देने की अपील किया.
बाप की बदौलत गद्दी पा गए... माफिया के सामने नाक रगड़ते थे... पेशेवर माफिया और गुंडों को अपना शागिर्द बनाते थे... https://t.co/TwWAKBcn5Q— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 19, 2026
मुख्यमंत्री ने कहा कि बूथ की ताकत आपने जो भारतीय जनता पार्टी को दिया, उसका नतीजा है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार आप बनाने में कामयाब हुए. जिसकी बदौलत प्रदेश के भीतर विश्वविद्यालय से लेकर मेडिकल कॉलेज, सड़क से लेकर पर्यटन की सुविधा न सिर्फ विकसित हो रही है बल्कि, प्रदेश के भीतर कानून का राज स्थापित हुआ है. माफिया का सफाया हुआ है और विरोधी दलों की जातिवादी राजनीति का भी खात्मा हुआ है. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता का सम्मान सर्वोपरि है.
उन्होंने कहा कि आप सभी से अपील है कि बूथ की ताकत को समझें और अपने बूथ को मजबूत करने के लिए बूथ से जुड़े हुए एक-एक वोट को 16 नवंबर से 30 नवंबर तक होने वाली स्व गणना और मतदाता सूची अपडेट करने के लिए एसआईआर से जुड़कर मतदाता सूची में नाम बढ़ाने में जुट जाइए.
आज जनपद गोरखपुर में आयोजित 'जन चौपाल' कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। भारत के संविधान को सशक्त बनाना तथा देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखते हुए राष्ट्रहित में कार्य करना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का संकल्प है। भाजपा के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं महानगर की पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन। @BJP4India @BJP4UP— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 19, 2026
उन्होंने कहा कि गुंडों और माफिया से भरी हुई इस पार्टी की सरकार में जमीनों पर कब्जा होता था. व्यापारियों को लूट लिया जाता था. बेटी की सुरक्षा में लोग सेंध लगाते थे. नौजवानों की नौकरी में डकैती डालते थे. गरीब की योजना को भी यह डकार जाते थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पास यह मौका है कि वह एक-एक वार्ड में जाकर अपनी उपलब्धियों को गिना सकता है.
उन्होंने कहा कि आज दंगे का नाम लेने वाला कोई नहीं है. लेकिन, चुनाव आते ही इनके दंगाई सड़क पर उतरकर अराजकता फैला रहे हैं. जिसका परिणाम गोरखपुर में बुधवार को देखने को मिला है. जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में सड़क पर फर्राटा भरते निकले उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा संचालित एक जेसीबी की दुर्घटना में 14 साल के बच्चे की मौत हो जाती है. उन्होंने कहा कि इनके राज में कोई सुरक्षित नहीं है. लेकिन, जो लोग गुंडई करेंगे उनसे उनकी सरकार अच्छे से निपटना जानती है.
जनपद गोरखपुर में आज उत्तर प्रदेश के प्रथम वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया गया। प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई! वर्ष 2024 में इसी क्षेत्र में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना भी की गई थी। -मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी https://t.co/PqGUYoE9VP— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) November 19, 2026
सीएम योगी ने दी 55 विकास परियोजनाओं की सौगात : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखपुर के कैम्पियरगंज के भारीवैसी में प्रदेश के पहले वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के साथ ही 792 करोड़ रुपये से अधिक की कुल 55 विकास परियोजनाओं की सौगात दी. इस अवसर पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा.
कैम्पियरगंज के भारीवैसी में आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने 491 करोड़ रुपये की फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी सहित 621.05 करोड़ की 16 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास तथा 171.13 करोड़ रुपये की 39 परियोजनाओं का लोकार्पण किया. समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि भक्तों को सोते, जागते, उठते, बैठते हर समय श्रीराम याद आते हैं और उसे श्रीराम का संरक्षण उसे प्राप्त होता है लेकिन जब दुर्जनों का अंतिम समय आता है, उसके मुंह से भी राम नाम ही शब्द निकल पड़ता है, जैसे मारीच को आपने देखा होगा. मारीच के रूप में जो लोग आ रहे हैं, उनको समझने की आवश्यकता है.
उत्तर प्रदेश के प्रथम वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना प्रदेश में उच्च शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और कृषि विकास को नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण पहल है। इसके लिए समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह विश्वविद्यालय पर्यावरण संरक्षण, कृषि विकास और युवाओं के लिए रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। —मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) November 19, 2026
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इनकी गुंडागर्दी को ठीक किया है और उसको ठीक करने के लिए एक बार फिर से उन पर लगाम कसने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं. सपा प्रमुख के प्रस्तावित अयोध्या दौरे के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्होंने रामभक्तों पर गोलियां चलाई थीं, जय श्रीराम बोलने पर लाठी-डंडे चलाए थे, जो लोग हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करते थे, जिन्होंने अयोध्याधाम को अपमानित किया था, सुविधाओं से वंचित किया था, आज उनको भी राम नाम याद आ रहा है.
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