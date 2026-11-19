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गोरखपुर में 'जन चौपाल' कार्यक्रम का आयोजन; सीएम योगी बोले- 'कार्यकर्ता का सम्मान सर्वोपरि है...'

गोरखपुर में 'जन चौपाल' कार्यक्रम का आयोजन ( Photo credit: ETV Bharat )

गोरखपुर : भारतीय जनता पार्टी, महानगर गोरखपुर की ओर से टाउन हॉल क्लब के मैदान में गुरुवार को जन चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. जिसमें भाजपा महानगर के हजारों कार्यकर्ता और मंडल के पदाधिकारी से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी शामिल हुए.

मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्हें बूथ की ताकत बताया और आने वाले चुनाव को देखते हुए, संगठन की मजबूती और जनसंपर्क को प्राथमिकता देने का संदेश दिया. उन्होंने कार्यकर्ताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए जनहित के मुद्दों पर जनता के बीच सक्रिय रहने और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर देने की अपील किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बूथ की ताकत आपने जो भारतीय जनता पार्टी को दिया, उसका नतीजा है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार आप बनाने में कामयाब हुए. जिसकी बदौलत प्रदेश के भीतर विश्वविद्यालय से लेकर मेडिकल कॉलेज, सड़क से लेकर पर्यटन की सुविधा न सिर्फ विकसित हो रही है बल्कि, प्रदेश के भीतर कानून का राज स्थापित हुआ है. माफिया का सफाया हुआ है और विरोधी दलों की जातिवादी राजनीति का भी खात्मा हुआ है. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता का सम्मान सर्वोपरि है. उन्होंने कहा कि आप सभी से अपील है कि बूथ की ताकत को समझें और अपने बूथ को मजबूत करने के लिए बूथ से जुड़े हुए एक-एक वोट को 16 नवंबर से 30 नवंबर तक होने वाली स्व गणना और मतदाता सूची अपडेट करने के लिए एसआईआर से जुड़कर मतदाता सूची में नाम बढ़ाने में जुट जाइए.







उन्होंने कहा कि गुंडों और माफिया से भरी हुई इस पार्टी की सरकार में जमीनों पर कब्जा होता था. व्यापारियों को लूट लिया जाता था. बेटी की सुरक्षा में लोग सेंध लगाते थे. नौजवानों की नौकरी में डकैती डालते थे. गरीब की योजना को भी यह डकार जाते थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पास यह मौका है कि वह एक-एक वार्ड में जाकर अपनी उपलब्धियों को गिना सकता है.