गोरखपुर में सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर बोला हमला; कहा- 'रामद्रोही ही नहीं, कृष्णद्रोही भी हैं...'
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में मंगलवार को मुख्यमंत्री शामिल हुए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2025 at 10:47 PM IST|
Updated : October 21, 2025 at 11:04 PM IST
गोरखपुर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि, दुनिया में 200 देश हैं, लेकिन संघ जैसा संगठन कहीं नहीं है. संघ की यह पहचान किसी से छिपी नहीं है कि जहां सरकार नहीं पहुंचती वहां संघ पहुंचता है. उन्होंने कहा कि भारत का सौभाग्य है कि, भारत के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा बिना किसी सरकार के सहयोग के, स्वयंसेवकों के सहयोग से संचालित होने वाला एक स्वयंसेवी संगठन है.
उन्होंने कहा कि संघ के अनुशासन और कार्य को लोग आश्चर्य निगाहों से देखते हैं. 100 वर्ष की यात्रा इस संगठन ने पूरा किया तो उसके संघर्ष और परिणाम की देन है कि, अयोध्या में भगवान श्रीराम का दिव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ. संघ कार्यकर्ताओं ने लाठियां खाईं, उनके ऊपर सनातन विरोधी सरकार ने गोली चलाई, फिर भी संघ कार्यकर्ता रुके नहीं, वह जो नारा देते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनायेंगे.
अखिलेश यादव ने कभी प्रजापति समुदाय की पीड़ा को समझा होता तो इतना बचकाना बयान नहीं देते...— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 21, 2025
कुछ लोगों की आदत होती है, जीवन भर उनका बचपना नहीं जाता है... pic.twitter.com/HOeqx32PP4
उन्होंने कहा कि आरएसएस जैसा स्वयंसेवी संगठन जिसका एकमात्र ध्येय राष्ट्र प्रथम है. उसका किसी भी संगठन से कोई मुकाबला नहीं है. उन्होंने कहा कि संघ के खिलाफ खड्यंत्र भी कम नहीं हुए. पूर्वोत्तर के कई राज्यों में स्वयंसेवकों को अपनी जान गंवानी पड़ी. फिर भी अभियान रुका नहीं. उसे और आगे बढ़ाने के लिए गोरखपुर में वनवासी छात्रावास शुरू किया गया, जहां पूर्वोत्तर के बच्चे आकर पढ़ते हैं और पूर्वोत्तर में संघ की विचारधारा को आगे भी बढ़ाते हैं.
भारत का सौभाग्य है कि,— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 21, 2025
भारत के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा बिना किसी सरकार के सहयोग के, स्वयंसेवकों के सहयोग से संचालित होने वाला एक स्वयंसेवी संगठन है... pic.twitter.com/LcaIC6TSNw
उन्होंने कहा कि संघ के इस कार्यक्रम के लिए जब उन्हें निमंत्रण मिला तो वह बेहद प्रसन्न हुए. मुख्यमंत्री ने अपना संबोधन लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए शुरू किया. उन्होंने कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में संघ और उसके कार्यकर्ताओं ने अच्छा कार्य किया. एक स्वयंसेवक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में बिना रुके, बिना थके, राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य कर रहा है, इसी 100 साल में हमने असंभव को संभव होते देखा है.
इस दौरान मुख्यमंत्री ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि गद्दी भले विरासत में मिल जाती है, लेकिन बुद्धि नहीं मिलती. ऐसे लोग ही दीपावली पर बयान देते हैं कि दीये जलाने की क्या जरूरत है. ऐसे लोग तो राम और कृष्ण के साथ-साथ सनातन के द्रोही हैं. उन्होंने कहा कि सपा ने जो कृत्य किया है, उसको राम भक्त कभी माफ नहीं कर सकते. अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई गईं थीं. कांग्रेस भी लोगों की भावनाओं को नहीं समझी. उन्होंने कहा कि अयोध्या में हर साल उमड़ने वाली करोड़ों लोगों की भीड़ राम के प्रति लोगों की श्रद्धा को प्रदर्शित करती है.
यह भी पढ़ें : यूपी में 2017 से अब तक 15000 पुलिस एनकाउंटर, 257 बड़े अपराधी ढेर, CM योगी ने शहीद पुलिस कर्मियों को किया नमन