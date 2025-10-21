ETV Bharat / state

गोरखपुर में सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर बोला हमला; कहा- 'रामद्रोही ही नहीं, कृष्णद्रोही भी हैं...'

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में मंगलवार को मुख्यमंत्री शामिल हुए.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 21, 2025 at 10:47 PM IST

|

Updated : October 21, 2025 at 11:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि, दुनिया में 200 देश हैं, लेकिन संघ जैसा संगठन कहीं नहीं है. संघ की यह पहचान किसी से छिपी नहीं है कि जहां सरकार नहीं पहुंचती वहां संघ पहुंचता है. उन्होंने कहा कि भारत का सौभाग्य है कि, भारत के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा बिना किसी सरकार के सहयोग के, स्वयंसेवकों के सहयोग से संचालित होने वाला एक स्वयंसेवी संगठन है.

उन्होंने कहा कि संघ के अनुशासन और कार्य को लोग आश्चर्य निगाहों से देखते हैं. 100 वर्ष की यात्रा इस संगठन ने पूरा किया तो उसके संघर्ष और परिणाम की देन है कि, अयोध्या में भगवान श्रीराम का दिव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ. संघ कार्यकर्ताओं ने लाठियां खाईं, उनके ऊपर सनातन विरोधी सरकार ने गोली चलाई, फिर भी संघ कार्यकर्ता रुके नहीं, वह जो नारा देते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनायेंगे.

उन्होंने कहा कि आरएसएस जैसा स्वयंसेवी संगठन जिसका एकमात्र ध्येय राष्ट्र प्रथम है. उसका किसी भी संगठन से कोई मुकाबला नहीं है. उन्होंने कहा कि संघ के खिलाफ खड्यंत्र भी कम नहीं हुए. पूर्वोत्तर के कई राज्यों में स्वयंसेवकों को अपनी जान गंवानी पड़ी. फिर भी अभियान रुका नहीं. उसे और आगे बढ़ाने के लिए गोरखपुर में वनवासी छात्रावास शुरू किया गया, जहां पूर्वोत्तर के बच्चे आकर पढ़ते हैं और पूर्वोत्तर में संघ की विचारधारा को आगे भी बढ़ाते हैं.

उन्होंने कहा कि संघ के इस कार्यक्रम के लिए जब उन्हें निमंत्रण मिला तो वह बेहद प्रसन्न हुए. मुख्यमंत्री ने अपना संबोधन लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए शुरू किया. उन्होंने कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में संघ और उसके कार्यकर्ताओं ने अच्छा कार्य किया. एक स्वयंसेवक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में बिना रुके, बिना थके, राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य कर रहा है, इसी 100 साल में हमने असंभव को संभव होते देखा है.

इस दौरान मुख्यमंत्री ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि गद्दी भले विरासत में मिल जाती है, लेकिन बुद्धि नहीं मिलती. ऐसे लोग ही दीपावली पर बयान देते हैं कि दीये जलाने की क्या जरूरत है. ऐसे लोग तो राम और कृष्ण के साथ-साथ सनातन के द्रोही हैं. उन्होंने कहा कि सपा ने जो कृत्य किया है, उसको राम भक्त कभी माफ नहीं कर सकते. अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई गईं थीं. कांग्रेस भी लोगों की भावनाओं को नहीं समझी. उन्होंने कहा कि अयोध्या में हर साल उमड़ने वाली करोड़ों लोगों की भीड़ राम के प्रति लोगों की श्रद्धा को प्रदर्शित करती है.

यह भी पढ़ें : यूपी में 2017 से अब तक 15000 पुलिस एनकाउंटर, 257 बड़े अपराधी ढेर, CM योगी ने शहीद पुलिस कर्मियों को किया नमन

Last Updated : October 21, 2025 at 11:04 PM IST

TAGGED:

GORAKHPUR NEWS
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
RSS
CHIEF MINISTER YOGI ADITYANATH
GORAKHPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.