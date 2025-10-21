ETV Bharat / state

गोरखपुर में सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर बोला हमला; कहा- 'रामद्रोही ही नहीं, कृष्णद्रोही भी हैं...'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ( Photo credit: ETV Bharat )

गोरखपुर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि, दुनिया में 200 देश हैं, लेकिन संघ जैसा संगठन कहीं नहीं है. संघ की यह पहचान किसी से छिपी नहीं है कि जहां सरकार नहीं पहुंचती वहां संघ पहुंचता है. उन्होंने कहा कि भारत का सौभाग्य है कि, भारत के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा बिना किसी सरकार के सहयोग के, स्वयंसेवकों के सहयोग से संचालित होने वाला एक स्वयंसेवी संगठन है. उन्होंने कहा कि संघ के अनुशासन और कार्य को लोग आश्चर्य निगाहों से देखते हैं. 100 वर्ष की यात्रा इस संगठन ने पूरा किया तो उसके संघर्ष और परिणाम की देन है कि, अयोध्या में भगवान श्रीराम का दिव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ. संघ कार्यकर्ताओं ने लाठियां खाईं, उनके ऊपर सनातन विरोधी सरकार ने गोली चलाई, फिर भी संघ कार्यकर्ता रुके नहीं, वह जो नारा देते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनायेंगे.