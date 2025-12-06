ETV Bharat / state

डॉ. भीमराव आंबेडकर परिनिर्वाण दिवस; CM योगी-बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया याद, दी श्रद्धांजलि

सीएम योगी व बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया याद ( Photo Credit; ETV Bharat )

सीएम योगी ने लखनऊ के हजरतगंज स्थित आंबेडकर प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की. इसके बाद वह विधानसभा के सामने स्थित आंबेडकर महासभा परिसर में पहुंचे. यहां आयोजित कार्यक्रम में वे शामिल हुए. इस दौरान उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आदि मौजूद रहे.

सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक आंबेडकर प्रतिमा की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी. वहीं, मायावती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर चिंता जताई कि संविधान निर्माता की जयंती पर यह सवाल मन-मस्तिष्क में उठता रहेगा कि देश के करोड़ों बहुजनों के अच्छे दिन कब आएंगे?

लखनऊ: बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर श्रद्धांजलि दी. वहीं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि दी.

सीएम योगी ने कहा कि, उत्तर प्रदेश सरकार बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पर चल रही है. समाज के प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखते हुए सबसे अधिक अंत्योदय के लिए काम किया जा रहा है. सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े और दलित समाज के कल्याण के लिए अलग-अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं.

लखनऊ के एक कार्यक्रम में सीएम योगी (Photo Credit; ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ अन्याय रोकने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है. जहां-जहां भी बाबा साहब आंबेडकर की प्रतिभाएं स्थापित हैं, वहां सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जा रहा है. प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा.

सीएम ने कहा कि चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों और संविदा पर रखे गए कर्मचारियों की बेहतरी के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. मानदेय बढ़ा रहे हैं और उनकी सामाजिक सुरक्षा का इंतजाम भी कर रहे हैं, जिससे कर्मचारी बेहतर माहौल में काम करें.

वहीं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि दी. मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि देश के करोड़ों बहुजनों के आत्म-सम्मान व स्वाभिमान-युक्त अच्छे दिन कब आयेंगे?

मायावती ने लिखा-वैसे भी देश की एकमात्र अम्बेडकरवादी पार्टी होने के नाते बीएसपी इस बात को लेकर सचेत, सजग व चिन्तित भी है कि देश के उन करोड़ों शोषित-पीड़ित दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) आदि समाज के लोगों के लिये थोड़े अच्छे दिन अब तक क्यों नहीं आये हैं? जिनके लिए बाबा साहेब आजीवन कड़ा संघर्ष करते रहे और अन्ततः उनके हित, कल्याण व उत्थान हेतु संविधान में अनेकों अधिकार देकर कानून बनवाए. इनको शत्-शत् नमन्.



