UP के 25 लाख युवाओं को CM योगी ने बांटे टैबलेट; कहा- यह आपका भविष्य सुरक्षित करने की कुंजी है
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हम अपने युवा छात्रों को टेबलेट वितरण के द्वितीय चरण के अभियान के साथ जोड़ रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 2:42 PM IST
लखनऊ: स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 लाख छात्र-छात्राओं को टैबेलेट वितरण का शुभारंभ लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में किया. इस दौरान लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव के 53000 छात्र-छात्राओं को टैबलेट वितरित किए गए.
इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार प्रहार किया. युवाओं को सपा सरकार के कार्यकाल को याद कराया. कहा कि साइकिल पर बिल्कुल भी बटन न दबाएं. अगर अपना भविष्य सुरक्षित रखना है, तो कमल के फूल का बटन दबाएं, जिससे उत्तर प्रदेश कमल की तरह खिल जाए.
बिरसा मुंडा को किया याद: इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम अपने युवा छात्रों को टेबलेट वितरण के द्वितीय चरण के अभियान के साथ जोड़ रहे हैं. आज का दिन हमने इसलिए भी चुना है क्योंकि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती का दिन है.
मात्र 25 वर्ष की उम्र में भगवान बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिलाकर रख दी थीं. भारत के स्वाधीनता का शंखनाद करने का काम किया था. 25 वर्ष की उम्र के आप में भी बहुत लोग होंगे. विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं.
जिस समय देश गुलाम था. तब विश्वविद्यालय और महाविद्यालय का संजाल नहीं था, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता के खिलाफ भारत को दी जाने वाली यातना भारत के सामने ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से प्रस्तुत की जाने वाली अमानवीय कृत्यों के खिलाफ भारत के अनेक क्रांतिकारी खड़े हुए थे.
मैं आप सभी युवाओं से कहूंगा, 1 जनवरी 2027 को जो भी 18 वर्ष का हो रहा है... https://t.co/h3BhGZoX9d— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 15, 2026
2021 से की गई शुरुआत: उन्होंने कहा कि 2021 में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर टैबलेट वितरण का कार्यक्रम शुरू किया गया था. कोरोना दौर में जब छात्र-छात्राएं कॉलेज नहीं जा पा रहे थे. परीक्षा नहीं दे पा रहे थे. तब टैबलेट वितरित कर घर बैठे शिक्षा की व्यवस्था की थी. इसकी बहुत खुशी है.
पहले चरण में हमने 60 लाख बच्चों को टैबलेट दिए. मुझे याद है 2022 में भी और 2023 में भी आंशिक रूप से ऑनलाइन एग्जाम में टैबलेट और स्मार्टफोन का प्रयोग हमारे युवाओं ने किया. जब हमने इसका सर्वे कराया कि इसका प्रभाव क्या है? बहुत अच्छे उसके परिणाम आए.
जो टैबलेट आपके हाथों में आया है, यह आपका Future Secure करने की एक कुंजी है... https://t.co/3reCrlqoBN— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 15, 2026
युवाओं में बजरंगबली की ताकत: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपके अंदर बजरंगबली की ताकत है. जैसे बजरंगबली को उनकी ताकत का एहसास कराना होता है. हमें लगा कि युवाओं को उसकी शक्ति का एहसास करने की आवश्यकता है.
सीएम ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है. हमारी 56 फीसदी आबादी युवा है. भारत में उत्तर प्रदेश सबसे युवा प्रदेश है. उत्तर प्रदेश की 56 से लेकर 60 फीसदी आबादी युवा है. इस युवा शक्ति पर विश्वास और युवा शक्ति के ही परिश्रम का परिणाम है.
आज उत्तर प्रदेश में जो चमत्कार देखने को मिल रहा है, यह उसी ऊर्जा का प्रतीक है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है. 25 करोड़ से अधिक की आबादी आज के दिन उत्तर प्रदेश में रहती है.
2017 के पहले जिन युवाओं ने कॉलेज में डिग्री हासिल की थी उनकी क्या स्थिति थी? पहले सेशन समय पर नहीं था. आज हम यूपी में 67 लाख युवाओं को स्कॉलरशिप दे रहे हैं. यूपी के अंदर जिस तरह की सुविधाओं को हमने आगे बढ़ाया है कोई कल्पना नहीं कर सकता था.
पहले खर्चे-पर्चे पर नौकरी: सीएम ने कहा कि पहले नौकरी का कोई विज्ञापन निकलता था तो चाचा- भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी. बिना लेनदेन के और बिना खर्चे-पर्चे के नौकरी नहीं लगती थी.
पिछले साढ़े नौ वर्ष में हम लोगों ने साढ़े नौ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है. आज यहां 53000 छात्र हैं और उन्हें मैं अवगत कराता हूं कि 26 जनवरी तक हम लोग जितने भी छात्र यहां मौजूद हैं, इसके दोगुने युवाओं को हम फिर से सरकारी नौकरी देंगे. युवाओं के लिए ढेर सारे अवसर हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारें नौकरी नहीं देती थी. नौकरी के पहले ही आशंकाएं खड़ी हो जाती थीं. हर नौकरी के लिए पहले कोर्ट को स्टे करना होता था. फिर निरस्त करना होता था. जो लोग पैसा दे चुके होते थे, उनका पैसा भी डूब जाता था. हमने साढ़े नौ लाख नौकरियों के नियुक्त पत्र वितरित कर दिए.
समाजवादी पार्टी नौजवानों को नौकरी नहीं दे पाई, लेकिन मुन्ना भाई जरूर पैदा कर दिए. योगी ने युवाओं से पूछा कि कितने लोग हैं जिन्होंने मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म देखी? उसमें क्या होता था कि परीक्षा देता था कोई और रिजल्ट लेकर जाता था कोई.
परीक्षा देता था कोई और नियुक्त पत्र वितरित हो जाता था किसी दूसरे को. मैंने ऐसी दो नियुक्तियां निरस्त कीं, जिसमें ऐसे मुन्ना भाइयों को समाजवादी सिंडिकेट ने भर दिया था.
UP आज Engineering, Polytechnic और Vocational Education की शिक्षा देने वाले राज्यों में देश के अंदर Top-3 में है... https://t.co/6NLGY8sNZb— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 15, 2026
टॉप थ्री में उत्तर प्रदेश शामिल: अब बीमारू राज्य की श्रेणी से उबरकर यूपी देश के टॉप थ्री इकोनॉमी के रूप में स्थापित करने में सफल हुआ है. देश के अंदर जो तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें यूपी एक है. इसका मतलब आप भी उसमें भागीदार हैं.
जब आपका प्रदेश, आपका जनपद विकास करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होता है तो रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं. जब ऑपरेशन सिंदूर होने जा रहा था उसके ठीक पहले हम लोगों ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के लिए यहां पर जमीन दी थी.
इसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल बनी. रक्षा मंत्री और मुझे उसे लांच करना था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में रक्षा मंत्री होने के कारण उन्होंने कहा कि योगी जी मुझे समय मिलेगा तो वर्चुअल जुड़ जाऊंगा, आप इस कार्यक्रम को करिए.
हमने डीआरडीओ से कहा था कि हम फ्री में जमीन देंगे लेकिन जितने युवाओं की नौकरी लगेगी वह यूपी के ही होंगे. उन्हीं का सेलेक्शन किया जाएगा. उन्होंने हमारी शर्त को स्वीकार किया. मैंने अपने अधिकारियों को इसको पूरा करने के लिए लगाया.
500 युवा ब्रह्मोस मिसाइल और उससे जुड़ी हुई अन्य यूनिट के लिए सिलेक्ट हुए हैं. जब मैं लॉन्च करने गया तो यह सभी युवा वहां खड़े थे. उनके चेहरे पर चमक थी. सभी युवाओं ने कहा मुख्यमंत्री जी आपकी स्कीम के तहत मुझे नौकरी मिल गई.
ब्रह्मोस मिसाइल ने जैसे अपना निशाना साधा, पूरा एयरपोर्ट पाकिस्तान का ध्वस्त हो गया. पाकिस्तान बाप-बाप चिल्लाते हुए भीगी बिल्ली बन गया. ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के बहादुर जवानों ने विजयश्री प्रदान की. यह होती है ताकत.
आज दुनिया की सबसे अच्छी राइफल एके 203 अमेठी में बन रही है. उसके पार्ट्स कानपुर में बना रहे हैं. सबसे अच्छी राइफल यही है. ब्रह्मोस इस समय दुनिया की सबसे अच्छी मिसाइल है. यह ताकत भारत के वैज्ञानिकों की है. यह इसलिए हुआ है कि सुरक्षा का पुख्ता माहौल है. निवेश आ रहा है.
पाकिस्तान भीगी बिल्ली बन गया, ये ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत थी और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में भारत के बहादुर जवानों ने भारत को 'विजयश्री' प्रदान करा दी... https://t.co/qCJAIc3ZR2— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 15, 2026
अब यूपी आ रहे निवेशक: पिछली सरकारों ने इंवेस्टर समिट करने का प्रयास किया था. कोई उद्यमी नहीं आया. उद्यमियों ने आने से इंकार कर दिया. यूपी का इंवेस्टर समिट दिल्ली के अंदर करना पड़ा. आज यूपी के अंदर इंवेस्टर समिट करते हैं तो 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्राप्त होते हैं.
65 लाख नौजवानों को उसके माध्यम से उन यूनिट में हम नौकरी देते हैं और परंपरागत उद्यम में एमएसएमई की 96 यूनिट कार्य कर रही हैं. 20 करोड़ से अधिक लोगों को उसके माध्यम से रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं. कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए.
टैबलेट में क्या-क्या कंटेंट: मुख्यमंत्री ने कहा कि यह टैबलेट आपके लिए एक बहुत बड़ा टूल है. इसके लिए हम लोगों ने इंफोसिस के साथ टाइअप किया है. आपके टैबलेट में हम लोगों ने 18000 से अधिक पाठ्यक्रम की फ्री लर्निंग कंटेंट भी उपलब्ध कराए हैं.
योग से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसे आधुनिक विषयों के ढेर सारे कंटेंट इसमें मौजूद हैं. मैथ का कैलकुलेशन इंटीग्रेशन में कोई परेशानी है आप टैबलेट में देख सकते हैं.
युवा साथी ऐप के माध्यम से सरकार की तरफ से युवाओं के लिए चलाई जाने वाली केंद्र और राज्य की स्कीम इसमें हैं. स्कॉलरशिप से लेकर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पीएम इंटर्नशिप स्कीम, सीएम इंटर्नशिप की स्कीम हो या फिर मुद्रा स्कीम हो, ऐसी तमाम योजनाएं इस टैबलेट में मौजूद हैं.
इस टैबलेट के माध्यम से हम लोग वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो एक युवा की अपेक्षा होती है. उसकी आकांक्षा होती है. इस टैबलेट को जैसे ही ऑन करेंगे. फ्रंट पेज आएगा उसमें युवा साथी ऐप के माध्यम से वह एप्लीकेशन सभी स्कीमों से भरपूर होगा.
उन्होंने कहा कि 25 लाख युवाओं को हम टैबलेट उपलब्ध कराएंगे. पिछली बार हमने स्मार्टफोन दिए थे. उसके बाद युवाओं की रिक्वेस्ट आई कि अगर हमें टैबलेट वितरित किया जाए तो हमारे लिए ज्यादा उपयोगी होंगे.
फिर सरकार ने तय किया कि हम अपनी पॉलिसी बदलेंगे और टैबलेट उपलब्ध कराएंगे. आज इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने तेजी के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया है.
मुझे बताते हुए खुशी है अब आज इंजीनियरिंग की, पॉलिटेक्निक की और वोकेशनल एजुकेशन की शिक्षा देने वाले राज्यों में टॉप 3 राज्यों में यूपी है. वन जिला वन माफिया से मुक्त हुए. अब वन जिला वन मेडिकल कॉलेज, वन डिविजन वन स्टेट यूनिवर्सिटी है.
बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि उत्तर प्रदेश प्रतिवर्ष दो लाख से अधिक स्टेम ग्रेजुएट तैयार कर रहा है. स्टेम का मतलब साइंस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स से जुड़े छात्र. उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट आफ फाइनेंसिंग साइंसेज में युवा साइंटिफिक पॉलिसी और क्वांटम फॉरेंसिक जैसे आधुनिक तकनीक सीख रहे हैं.
माफिया की कब्जाई जमीन पर इंस्टीट्यूट: 2017 से पहले समाजवादी के एक माफिया ने एयरपोर्ट के पास 110 एकड़ क्षेत्रफल पर कब्जा कर लिया था. आज उस पर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट बना है. मैंने उस माफिया को संदेश दिया था जमीन छोड़ो, नहीं तो बुलडोजर चल जाएगा.
बाद में उसने सरेंडर कर दिया था. आज वहां पर फॉरेंसिक इंस्टिट्यूट बना है. यह जमीन एयरपोर्ट के पास है. टाटा, सैमसंग, हिंदुजा, एचसीएल जैसी वैश्विक कंपनियां आज यूपी के साथ जुड़ी हैं.
स्वामी विवेकानन्द जी, भारत के हर युवा के आध्यात्मिक आइकॉन हैं... https://t.co/2y95ZC05Sb— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 15, 2026
सपा को दिया करारा जवाब: सीएम योगी ने कहा कि सपा के मुखिया पूछ रहे थे कि अब नियुक्ति पत्र क्यों नहीं बांट रहे हैं? तो नोट कर लो, 22 सितंबर को हमने 3568 शिक्षा विभाग के नियुक्त पत्र वितरित. किए 28 सितंबर को 1375 पंचायती राज विभाग के नियुक्ति पत्र वितरित किया.
08 अक्टूबर को कुशल खिलाड़ियों को नियुक्त पत्र वितरित किया. 05 नवंबर को 28 वैज्ञानिक फॉरेंसिक साइंटिस्ट को हमने नियुक्त पत्र वितरित किया. 06 नवंबर को 4543 सब इंस्पेक्टर को नियुक्ति पत्र वितरित किया. 11 नवंबर को 1146 राजस्व विभाग के कनिष्ठ सहायकों को नियुक्त पत्र वितरित किया.
8000 लेखपालों की भी भर्ती पूरी हो चुकी है, उनको भी नियुक्ति पत्र वितरित करने जा रहे हैं. 32000 पुलिस की भी भर्ती और हो चुकी है, उनको भी हम नियुक्ति पत्र वितरित करने जा रहे हैं. मैंने बहुत सारी जगह यह भी बोल दिया है कि वेरिफिकेशन की कार्रवाई में बहुत ज्यादा समय न लगाओ.
42000 होमगार्ड की भी नियुक्ति हो गई है. उसको भी हम अगले 10 दिन के अंदर नियुक्त पत्र वितरित करने जा रहे हैं. एक लाख तो यह क्रॉस हो चुका है. अभी शिक्षा विभाग के 15000 से ज्यादा पद आ रहे हैं.
उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन की नियुक्ति पत्र वितरित होने जा रहे हैं. 15000 से अधिक सबोर्डिनेट सर्विसेज के नियुक्ति पत्र हम वितरित करने जा रहे हैं. बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र हम वितरित करेंगे.
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