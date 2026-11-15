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UP के 25 लाख युवाओं को CM योगी ने बांटे टैबलेट; कहा- यह आपका भविष्य सुरक्षित करने की कुंजी है

UP के युवाओं को CM योगी ने बांटे टैबलेट. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 लाख छात्र-छात्राओं को टैबेलेट वितरण का शुभारंभ लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में किया. इस दौरान लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव के 53000 छात्र-छात्राओं को टैबलेट वितरित किए गए.

इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार प्रहार किया. युवाओं को सपा सरकार के कार्यकाल को याद कराया. कहा कि साइकिल पर बिल्कुल भी बटन न दबाएं. अगर अपना भविष्य सुरक्षित रखना है, तो कमल के फूल का बटन दबाएं, जिससे उत्तर प्रदेश कमल की तरह खिल जाए.

बिरसा मुंडा को किया याद: इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम अपने युवा छात्रों को टेबलेट वितरण के द्वितीय चरण के अभियान के साथ जोड़ रहे हैं. आज का दिन हमने इसलिए भी चुना है क्योंकि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती का दिन है. UP के युवाओं को CM योगी ने बांटे टैबलेट. (Photo Credit: ETV Bharat) मात्र 25 वर्ष की उम्र में भगवान बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिलाकर रख दी थीं. भारत के स्वाधीनता का शंखनाद करने का काम किया था. 25 वर्ष की उम्र के आप में भी बहुत लोग होंगे. विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं. जिस समय देश गुलाम था. तब विश्वविद्यालय और महाविद्यालय का संजाल नहीं था, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता के खिलाफ भारत को दी जाने वाली यातना भारत के सामने ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से प्रस्तुत की जाने वाली अमानवीय कृत्यों के खिलाफ भारत के अनेक क्रांतिकारी खड़े हुए थे. 2021 से की गई शुरुआत: उन्होंने कहा कि 2021 में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर टैबलेट वितरण का कार्यक्रम शुरू किया गया था. कोरोना दौर में जब छात्र-छात्राएं कॉलेज नहीं जा पा रहे थे. परीक्षा नहीं दे पा रहे थे. तब टैबलेट वितरित कर घर बैठे शिक्षा की व्यवस्था की थी. इसकी बहुत खुशी है. पहले चरण में हमने 60 लाख बच्चों को टैबलेट दिए. मुझे याद है 2022 में भी और 2023 में भी आंशिक रूप से ऑनलाइन एग्जाम में टैबलेट और स्मार्टफोन का प्रयोग हमारे युवाओं ने किया. जब हमने इसका सर्वे कराया कि इसका प्रभाव क्या है? बहुत अच्छे उसके परिणाम आए. युवाओं में बजरंगबली की ताकत: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपके अंदर बजरंगबली की ताकत है. जैसे बजरंगबली को उनकी ताकत का एहसास कराना होता है. हमें लगा कि युवाओं को उसकी शक्ति का एहसास करने की आवश्यकता है. सीएम ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है. हमारी 56 फीसदी आबादी युवा है. भारत में उत्तर प्रदेश सबसे युवा प्रदेश है. उत्तर प्रदेश की 56 से लेकर 60 फीसदी आबादी युवा है. इस युवा शक्ति पर विश्वास और युवा शक्ति के ही परिश्रम का परिणाम है. आज उत्तर प्रदेश में जो चमत्कार देखने को मिल रहा है, यह उसी ऊर्जा का प्रतीक है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है. 25 करोड़ से अधिक की आबादी आज के दिन उत्तर प्रदेश में रहती है. 2017 के पहले जिन युवाओं ने कॉलेज में डिग्री हासिल की थी उनकी क्या स्थिति थी? पहले सेशन समय पर नहीं था. आज हम यूपी में 67 लाख युवाओं को स्कॉलरशिप दे रहे हैं. यूपी के अंदर जिस तरह की सुविधाओं को हमने आगे बढ़ाया है कोई कल्पना नहीं कर सकता था. UP के युवाओं को CM योगी ने बांटे टैबलेट. (Photo Credit: ETV Bharat) पहले खर्चे-पर्चे पर नौकरी: सीएम ने कहा कि पहले नौकरी का कोई विज्ञापन निकलता था तो चाचा- भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी. बिना लेनदेन के और बिना खर्चे-पर्चे के नौकरी नहीं लगती थी. पिछले साढ़े नौ वर्ष में हम लोगों ने साढ़े नौ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है. आज यहां 53000 छात्र हैं और उन्हें मैं अवगत कराता हूं कि 26 जनवरी तक हम लोग जितने भी छात्र यहां मौजूद हैं, इसके दोगुने युवाओं को हम फिर से सरकारी नौकरी देंगे. युवाओं के लिए ढेर सारे अवसर हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारें नौकरी नहीं देती थी. नौकरी के पहले ही आशंकाएं खड़ी हो जाती थीं. हर नौकरी के लिए पहले कोर्ट को स्टे करना होता था. फिर निरस्त करना होता था. जो लोग पैसा दे चुके होते थे, उनका पैसा भी डूब जाता था. हमने साढ़े नौ लाख नौकरियों के नियुक्त पत्र वितरित कर दिए. समाजवादी पार्टी नौजवानों को नौकरी नहीं दे पाई, लेकिन मुन्ना भाई जरूर पैदा कर दिए. योगी ने युवाओं से पूछा कि कितने लोग हैं जिन्होंने मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म देखी? उसमें क्या होता था कि परीक्षा देता था कोई और रिजल्ट लेकर जाता था कोई. परीक्षा देता था कोई और नियुक्त पत्र वितरित हो जाता था किसी दूसरे को. मैंने ऐसी दो नियुक्तियां निरस्त कीं, जिसमें ऐसे मुन्ना भाइयों को समाजवादी सिंडिकेट ने भर दिया था. टॉप थ्री में उत्तर प्रदेश शामिल: अब बीमारू राज्य की श्रेणी से उबरकर यूपी देश के टॉप थ्री इकोनॉमी के रूप में स्थापित करने में सफल हुआ है. देश के अंदर जो तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें यूपी एक है. इसका मतलब आप भी उसमें भागीदार हैं. जब आपका प्रदेश, आपका जनपद विकास करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होता है तो रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं. जब ऑपरेशन सिंदूर होने जा रहा था उसके ठीक पहले हम लोगों ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के लिए यहां पर जमीन दी थी. इसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल बनी. रक्षा मंत्री और मुझे उसे लांच करना था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में रक्षा मंत्री होने के कारण उन्होंने कहा कि योगी जी मुझे समय मिलेगा तो वर्चुअल जुड़ जाऊंगा, आप इस कार्यक्रम को करिए. हमने डीआरडीओ से कहा था कि हम फ्री में जमीन देंगे लेकिन जितने युवाओं की नौकरी लगेगी वह यूपी के ही होंगे. उन्हीं का सेलेक्शन किया जाएगा. उन्होंने हमारी शर्त को स्वीकार किया. मैंने अपने अधिकारियों को इसको पूरा करने के लिए लगाया. 500 युवा ब्रह्मोस मिसाइल और उससे जुड़ी हुई अन्य यूनिट के लिए सिलेक्ट हुए हैं. जब मैं लॉन्च करने गया तो यह सभी युवा वहां खड़े थे. उनके चेहरे पर चमक थी. सभी युवाओं ने कहा मुख्यमंत्री जी आपकी स्कीम के तहत मुझे नौकरी मिल गई.