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सीएम कल करेंगे भिवानी का दौरा, बवानीखेड़ा में 78 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास

मुख्यमंत्री 6 सितंबर को बवानीखेड़ा में 78 करोड़ रुपये की लागत से सात विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

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सीएम कल करेंगे भिवानी का दौरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 5, 2026 at 8:46 PM IST

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भिवानीः प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 6 सितंबर को भिवानी जिला के कस्बा बवानीखेड़ा में विकास संकल्प जनसभा के दौरान करीब 78 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सात विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे. इनमें तीन परियोजनाओं का शिलान्यास और चार परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा. इन परियोजनाओं से विशेषकर बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा एवं पेयजल सहित विभिन्न मूलभूत सुविधाओं को और मजबूती मिलेगी.

25 बिस्तरों के आयुर्वेदिक अस्पताल का करेंगे उद्घाटनः उल्लेखनीय है कि कस्बा बवानीखेड़ा अनाज मंडी में छह सितंबर को सुबह दस बजे विकास संकल्प जनसभा का आयोजन किया जायेगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे. जनसभा की अध्यक्षता विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि कर रहे हैं. डीसी साहिल गुप्ता ने बताया कि "जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आयुष विभाग के गांव प्रेम नगर में पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम से 25 बिस्तरों के आयुर्वेदिक अस्पताल का शिलान्यास करेंगे, जिस पर 9 करोड़ 59 लाख 93 हजार रुपये की लागत आएगी.

3.20 किमी. लंबी तक नई लिंक रोड़ का होगा शिलान्यासःइसी प्रकार पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) विभाग के तहत गांव नाथूवास से गुजरानी होते हुए बामला तक 3.20 किमी. लंबी तक नई लिंक रोड़ का शिलान्यास किया जाएगा, जिस पर करीब एक करोड़ 58 लाख 59 हजार रुपए खर्च होंगे. मुख्यमंत्री द्वारा गांव गुजरानी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भवन का उद्घाटन किया जाएगा, जिस पर 3 करोड़ 51 लाख 25 हजार रुपए की लागत आई है. इसी प्रकार से गांव कलिंगा में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के नए स्कूल भवन का उद्घाटन किया जाएगा, जिस पर 2 करोड़ 62 लाख 77 हजार रुपए की राशि खर्च हुई है.

कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटनः उन्होंने बताया कि "जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा सिवानी उपमंडल के गांव खेड़ा में तहसील कार्यालय परिसर, कैनाल रेस्ट हाउस एवं स्टाफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग का उद्घाटन किया जाएगा, जिस पर 16 करोड़ 98 लाख 17 हजार रुपये की लागत आई है." इसी प्रकार बवानीखेड़ा कस्बे की जलापूर्ति योजना के समुचित स्वच्छ व पर्याप्त पेयजल प्रबंधन परियोजना पर 29 करोड़ 89 लाख रुपये खर्च हुए हैं, जिसका मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा उद्घाटन किया जाएगा. मुख्यमंत्री गांव बलियाली में करीब चार करोड़ 72 लाख 56 हजार रुपए की राशि से बनने वाले प्राथमिक हेल्थ सेंटर की आधारशिला भी रखेंगे.

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