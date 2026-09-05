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सीएम कल करेंगे भिवानी का दौरा, बवानीखेड़ा में 78 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास

सीएम कल करेंगे भिवानी का दौरा ( ETV Bharat )

भिवानीः प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 6 सितंबर को भिवानी जिला के कस्बा बवानीखेड़ा में विकास संकल्प जनसभा के दौरान करीब 78 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सात विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे. इनमें तीन परियोजनाओं का शिलान्यास और चार परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा. इन परियोजनाओं से विशेषकर बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा एवं पेयजल सहित विभिन्न मूलभूत सुविधाओं को और मजबूती मिलेगी. 25 बिस्तरों के आयुर्वेदिक अस्पताल का करेंगे उद्घाटनः उल्लेखनीय है कि कस्बा बवानीखेड़ा अनाज मंडी में छह सितंबर को सुबह दस बजे विकास संकल्प जनसभा का आयोजन किया जायेगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे. जनसभा की अध्यक्षता विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि कर रहे हैं. डीसी साहिल गुप्ता ने बताया कि "जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आयुष विभाग के गांव प्रेम नगर में पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम से 25 बिस्तरों के आयुर्वेदिक अस्पताल का शिलान्यास करेंगे, जिस पर 9 करोड़ 59 लाख 93 हजार रुपये की लागत आएगी.