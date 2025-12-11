ETV Bharat / state

कल मुख्यमंत्री साय करेंगे कवर्धा में मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन शिलान्यास, 300 करोड़ की लागत से होगा निर्माण

जनप्रतिनिधियों और नागरिकों का मानना है कि मेडिकल कॉलेज कबीरधाम को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगा.

CM IN KAWARDHA
कल मुख्यमंत्री साय करेंगे कवर्धा में मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन शिलान्यास (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 11, 2025 at 3:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कवर्धा: कबीरधाम जिले में 12 दिसंबर को CM साय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास और भूमिपूजन करेंगे. स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने और युवाओं के लिए चिकित्सा शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध कराने की ओर ये कदम उठाया गया है. अपने कवर्धा दौरे के दौरान ग्राम घोटिया में ये आयोजन होगा.

300 करोड़ की लागत से होगा निर्माण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

40 एकड़ भूमि आवंटित: मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए ग्राम घोटिया में 40 एकड़ भूमि आवंटित की है. साथ ही कॉलेज के लिए 306 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है. परियोजना को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक, आधुनिक लैब्स, क्लास और सुविधाएं शामिल होंगी.

स्वास्थ्य सुविधाओं में आएगा बड़ा परिवर्तन: मेडिकल कॉलेज की शुरुआत होने के बाद कबीरधाम के नागरिकों को स्थानीय स्तर पर ही स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी. गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए अब दूसरे शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. विशेषज्ञ डॉक्टरों और सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं की आसानी से पहुंच सुनिश्चित होगी.

CM In Kawardha
कल मुख्यमंत्री साय का कवर्धा दौरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिले में उत्साह, युवाओं में नई उम्मीदें: उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कॉलेज का निर्माण काम समय सीमा में पूरा किया जाए. वहीं मेडिकल कॉलेज के भूमिपूजन को लेकर जिलेभर में उत्साह का माहौल है. कॉलेज बनने से युवाओं के लिए चिकित्सा शिक्षा के साथ रोजगार के भी नए अवसर खुलेंगे. निर्माण से लेकर संचालन तक बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी.

CM In Kawardha
कवर्धा दौरे के दौरान ग्राम घोटिया में आयोजन होगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
कवर्धा में मेडिकल सेवा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने डॉक्टरों का किया सम्मान
कवर्धा में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली पर एबीवीपी का हल्ला बोल, कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव
कवर्धा में 10.73 करोड़ की लागत से बनेगा गौरव पथ, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया भूमिपूजन

TAGGED:

CM IN KAWARDHA
MEDICAL COLLEGE FOUNDATION
कवर्धा में मेडिकल कॉलेज
मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन
MEDICAL COLLEGE IN KAWARDHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.