दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सेवा, समर्पण और राष्ट्रहित के मूल्यों पर आधारित एक सशक्त विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 7, 2026 at 6:40 PM IST
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज दिल्ली दौरे पर हैं. अपने दिल्ली प्रवास पर सीएम विष्णु देव साय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मिले. हालाकि ये सौजन्य मुलाकात थी लेकिन दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई. सीएम विष्णु देव साय ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस की बधाई दी.
दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सेवा, समर्पण और राष्ट्रहित के मूल्यों पर आधारित एक सशक्त विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है. इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की भावी रणनीतियों, संगठनात्मक विषयों तथा देश के समग्र और समावेशी विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई.
नितिन नबीन से की मुलाकात
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के मार्गदर्शन में भाजपा संगठन निरंतर सशक्त हो रहा है और देशभर में जनसेवा के कार्यों को नई गति एवं दिशा मिल रही है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नितिन नवीन के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से और अधिक सुदृढ़ होकर राष्ट्र निर्माण में अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन करती रहेगी तथा विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाएगी.
विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी को दिलाई थी जीत
छत्तीसगढ़ विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान नितिन नबीन छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए थे. पार्टी ने उनके मार्गदर्शन में ही विधानसभा में जीत दर्ज की और लोकसभा चुनाव में 11 में से 10 सीटों पर कब्जा किया. बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नितिन नबीन के प्रचार के लिए गए थे और वहां पर चुनावी बैठकें भी ली.
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