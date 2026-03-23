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मुख्यमंत्री के बलौदाबाजार दौरे की तैयारियां तेज, मंत्री टंकराम और कलेक्टर ने भी लिया जायजा

मुख्यमंत्री के बलौदाबाजार दौरे की तैयारियां तेज ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

मुख्यमंत्री का यह दौरा दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत राज्य स्तरीय राशि अंतरण कार्यक्रम के लिए है. इस योजना के अंतर्गत मजदूर परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि उनकी जीवन स्थिति बेहतर हो सके.

मुख्यमंत्री के बलौदाबाजार दौरे की तैयारियां, मंत्री टंकराम और कलेक्टर ने भी लिया जायजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बलौदाबाजार: जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं. इसे लेकर प्रशासन सतर्क है. 25 मार्च 2026 को होने वाले कार्यक्रम को लेकर मंत्री टंकराम वर्मा और कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने भी स्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई कमी न रहे और सभी विभाग आपस में समन्वय से काम करें.

कार्यक्रम स्थल की तैयारी

कार्यक्रम पंडित चक्रपाणी शुक्ल हाई स्कूल मैदान में आयोजित किया जाएगा. मुख्य मंच, ग्रीन रूम, वीआईपी एरिया और मीडिया गैलरी की तैयारियां की जा रही हैं. अधिकारियों ने बताया कि वीआईपी और आम जनता के प्रवेश के लिए अलग व्यवस्था होगी.

अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए. सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें और जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन सुनिश्चित करें- टंकराम वर्मा, मंत्री

राज्य स्तरीय कार्यक्रम को लेकर मैदान से हेलीपेड तक तैयारियों का गहन निरीक्षण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्टॉल और हेल्थ कैम्प

कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के स्टॉल और हेल्थ कैम्प लगाए जाएंगे. स्थानीय लोग यहां योजनाओं की जानकारी लेने के साथ-साथ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं भी प्राप्त कर सकेंगे. इसके अलावा कार्यक्रम में पेयजल, बायोटॉयलेट, साफ-सफाई, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी. सुरक्षा और सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था जानिए

भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक और पार्किंग के लिए विशेष योजना बनाई गई है. पुलिस विभाग मार्ग और भीड़ नियंत्रण सुनिश्चित करेगा. मुख्यमंत्री के वाहन पार्किंग के लिए जगहें भी तय कर दी गई हैं. कसडोल अनुभाग की वाहनें दशहरा मैदान और नगर भवन में, पलारी की वाहनें ऑडिटोरियम और स्कूल परिसर में, और भाटापारा व सिमगा की वाहनें एसपी बंगला के आस-पास और मारुती रेस्टोरेंट के पास पार्क की जाएंगी. लवन तहसील अंतर्गत वाहन तहसील कार्यालय, जनपद कार्यालय और साहु समाज सामुदायिक भवन के पास पार्किंग करेंगे.

ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था जानिए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हेलीपेड और अन्य तैयारियां

डीके कॉलेज ग्राउंड में हेलीपेड का निर्माण चल रहा है. निर्माण की प्रगति, धूल नियंत्रण और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है. जिले के वरिष्ठ अधिकारी जैसे सीईओ जिला पंचायत दिव्या अग्रवाल, अपर कलेक्टर अभिषेक गुप्ता और एसडीएम प्रकाश कोरी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं.

यह कार्यक्रम केवल औपचारिक नहीं, बल्कि जनकल्याण और आर्थिक सहायता का एक माध्यम भी है. स्थानीय लोग कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं.