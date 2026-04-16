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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दौरा, कलेक्टर ने तैयारियों का लिया जायजा, विभागों को दिए सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जशपुर दौरे के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है. कलेक्टर ने तैयारियों को लेकर विभागों को सख्त निर्देश दिए.

Collector inspected venue
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दौरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 16, 2026 at 5:18 PM IST

3 Min Read
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जशपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का 17 अप्रैल को जशपुर दौरे पर रहेंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री रणजीता स्टेडियम में आयोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे. कार्यक्रम के तहत राज्य में स्वीकृत नई सड़कों का भूमिपूजन किया जाएगा, साथ ही कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया जाएगा. मुख्यमंत्री अपने प्रवास के दौरान बुजुर्गों के लिए डे-केयर यूनिट के रूप में विकसित नवनिर्मित “सियान गुड़ी” का भी शुभारंभ करेंगे.इस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं.


अफसरों ने किया निरीक्षण

इसी कड़ी में कलेक्टर रोहित व्यास एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह ने रणजीता स्टेडियम पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया.व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की. अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम की सभी तैयारियां समय-सीमा में पूरी कर ली जाएं, ताकि आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो सके. निरीक्षण के दौरान आमजन की बैठक व्यवस्था, आवागमन, पंडाल निर्माण, पेयजल, शौचालय, लाइटिंग, माइक सिस्टम, मंच सजावट और सुरक्षा व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई. अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि हर व्यवस्था व्यवस्थित और सुचारु रूप से सुनिश्चित की जाए.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दौरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Collector inspected venue
कलेक्टर ने तैयारियों का लिया जायजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


विभागों को दिए गए सख्त निर्देश
कलेक्टर ने सभी विभागों को ठीक ढंग से तैयारी करने के निर्देश दिए . उन्होंने विशेष रूप से गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए.साथ ही स्वास्थ्य विभाग को एम्बुलेंस, ओआरएस पैकेट और आवश्यक दवाइयों के साथ मेडिकल टीम तैनात रखने को कहा. इसके अलावा, सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को हटाने के लिए काऊ कैचर की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि यातायात में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो.

CM Vishnudev Sai visit
सीएम विष्णुदेव साय के दौरे की तैयारियां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
सियान गुड़ी का लिया जायजा निरीक्षण के दौरान कलेक्टर, एसएसपी एवं अन्य अधिकारियों ने भागलपुर रोड स्थित रणजीता स्टेडियम के पीछे विकसित सियान गुड़ी का भी जायजा लिया. यह केंद्र बुजुर्गों के लिए डे-केयर सुविधा के रूप में तैयार किया गया है, जहां योग, मनोरंजन, पुस्तकालय और कौशल विकास जैसी गतिविधियों की व्यवस्था की गई है. इस केंद्र का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना प्रस्तावित है. निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार, सहायक कलेक्टर अनिकेत अशोक फड़तरे, अपर कलेक्टर प्रदीप साहू, एसडीएम विश्वास राव मस्के सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.

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