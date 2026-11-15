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छत्तीसगढ़ के पहले नर्सिंग कौशल कॉलेज का शुभारंभ, जशपुर के आरा को सीएम की सौगात

छत्तीसगढ़ का पहला नर्सिंग कौशल कॉलेज ( ETV BHARAT )

जशपुरनगर: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय रविवार को जशपुर के दौरे पर रहे. यहां पर उन्होंने छत्तीसगढ़ के पहले नर्सिंग कौशल कॉलेज का शुभारंभ किया. प्रचेत फाउंडेशन के माध्यम से स्थापित इस संस्थान में दो वर्षीय एएनएम नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित होगा. इस नर्सिंग कॉलेज की सभी 120 सीटों पर छात्राओं का प्रवेश हो चुका है, जिनमें करीब 90 प्रतिशत छात्राएं जनजातीय एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से हैं. यहां आधुनिक लैब, छात्रावास और अन्य सुविधाओं के साथ छात्राओं को सैद्धांतिक शिक्षा के अलावा व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनका प्लेसमेंट भी कराया जाएगा.

सीएम साय ने जताई खुशी इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस और छठ महापर्व के पावन अवसर पर इस संस्थान की शुरुआत होना जशपुर के लिए गौरव की बात है. उन्होंने प्रथम बैच की सभी 120 छात्राओं को बधाई देते हुए पूरी मेहनत और समर्पण के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपील की. उन्होंने कहा कि नर्सिंग केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का महत्वपूर्ण कार्य है. मरीजों का जीवन बचाने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में डॉक्टरों के साथ नर्सों की भूमिका भी बेहद अहम होती है.