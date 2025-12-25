CM साय ने रायपुर में 187 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण-भूमिपूजन, राजधानी में गौरव पथ समेत जानिए क्या-क्या बनेगा
रायपुर क्षेत्र में 185 करोड़ रुपए के 17 कार्यों का भूमिपूजन किया गया है. इसमें अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र में सड़क मरम्मत भी शामिल है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 25, 2025 at 8:33 PM IST
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को रायपुर नगर निगम क्षेत्र के लिए कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है. रायपुर के फुंडहर खेल मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में 187 करोड़ रुपए के 23 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया गया.
17 कार्यों का भूमिपूजन: 185 करोड़ 49 लाख रुपए के 17 कार्यों का भूमिपूजन किया गया है. वहीं 1 करोड़ 49 लाख रुपए के 6 कार्यों का लोकार्पण भी किया गया है. मुख्यमंत्री ने शहर के सौंदर्यीकरण और खेल सुविधाओं से जुड़े कई कार्यों का उद्घाटन किया.
किन कार्यों का हुआ लोकार्पण
- तेलीबांधा चौक पर सिंदूर पथ (लागत 1 करोड़ रुपए)
- अटल एक्सप्रेस-वे के फुंडहर चौक पर अटल परिसर (49 लाख रुपए)
- कोर्ट परिसर के पास वनभैंसा प्रतिमा
- आईएसबीटी, मोवा ब्रिज और विधानसभा ब्रिज के नीचे बॉक्स क्रिकेट पिच
छात्रावास, जलागार और तकनीकी टॉवर का भूमिपूजन: मुख्यमंत्री ने महिलाओं और शहरी सुविधाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का भूमिपूजन किया
- पंडरी बस स्टैंड के पीछे कामकाजी महिला छात्रावास – 14.71 करोड़
- नरैया तालाब के पास कामकाजी महिला छात्रावास – 14.66 करोड़
- तेलीबांधा चौक के पास टेक्निकल टॉवर – 39.31 करोड़
- खम्हारडीह में नया जलागार (2500 KL क्षमता) – 20.93 करोड़
सड़क, नाला और ई-बस डिपो से जुड़े कार्य: शहर की यातायात और परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई कार्यों का भूमिपूजन किया गया.
- पचपेड़ी नाका से सीएसईबी चौक तक गौरवपथ – 13.39 करोड़
- पीएम ई-बस डिपो – 11.17 करोड़
- ई-बस डिपो के लिए इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन – 2.79 करोड़
नाला पुनर्निर्माण और आरसीसी कवर्ड नाली निर्माण: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सीसी रोड और नाली निर्माण के साथ मुख्यमंत्री ने रायपुर के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में सड़क मरम्मत और बीटी रिनिवल कार्यों का भी भूमिपूजन किया है.
- रायपुर ग्रामीण- 3 करोड़
- रायपुर उत्तर- 3 करोड़
- रायपुर दक्षिण- लगभग 8 करोड़ रुपए के सड़क कार्य होंगे.
हितग्राहियों को मिले प्रमाण पत्र और चेक: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत 5 हितग्राहियों को भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र दिए. पीएम स्वनिधि योजना के 5 हितग्राहियों को 50-50 हजार रुपए के चेक प्रदान किए.