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पीएम मोदी के दिवंगत पिता पर खड़गे का विवादित बयान देश बर्दाश्त नहीं करेगा : मोहन यादव

पीएम मोदी से तुरंत माफी मांगे खड़गे : मोहन यादव ( Etv Bharat )

बड़वानी : कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता पर दिए गए विवादित बयान पर मोहन यादव भड़क उठे. बड़वानी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, '' कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने जो बयान दिया है, मैं मानकर चलता हूं कि उन्हें तुरंत माफी मांगना चाहिए. अपनी उत्तेजना के बलबूते पर व्यक्तिगत द्वेष के आधार पर प्रधानमंत्री जी के पूज्य पिताजी के बारे में हल्का बोलना यह देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा. मैं इसकी कटु शब्दों में निंदा करता हूं.''

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर मुख्यमंत्री का निशाना (Etv Bharat) बड़वानी में जमकर बरसे मोहन दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बड़वानी के गायत्री धाम जामली, कलालदा में शरद पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित शरद उत्सव में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने 'विकसित भारत का आधार' विषय पर विद्यार्थियों से बाल संवाद किया और शिक्षा, खेल, कला, संस्कार तथा राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया. वहीं, कार्यक्रम के अंत में जब मीडिया ने उनसे खड़गे द्वारा पीएम मोदी के दिवंगत पिता पर की गई टिप्पणी के बारे में पूछा, तो उन्होंने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की.