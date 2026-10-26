पीएम मोदी के दिवंगत पिता पर खड़गे का विवादित बयान देश बर्दाश्त नहीं करेगा : मोहन यादव
कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर मुख्यमंत्री का निशाना, बड़वानी के गायत्री धाम में बोले मुख्यमंत्री- खड़गे तुरंत माफी मांगें. आदित्य शर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 8:40 AM IST
बड़वानी : कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता पर दिए गए विवादित बयान पर मोहन यादव भड़क उठे. बड़वानी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, '' कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने जो बयान दिया है, मैं मानकर चलता हूं कि उन्हें तुरंत माफी मांगना चाहिए. अपनी उत्तेजना के बलबूते पर व्यक्तिगत द्वेष के आधार पर प्रधानमंत्री जी के पूज्य पिताजी के बारे में हल्का बोलना यह देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा. मैं इसकी कटु शब्दों में निंदा करता हूं.''
बड़वानी में जमकर बरसे मोहन
दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बड़वानी के गायत्री धाम जामली, कलालदा में शरद पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित शरद उत्सव में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने 'विकसित भारत का आधार' विषय पर विद्यार्थियों से बाल संवाद किया और शिक्षा, खेल, कला, संस्कार तथा राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया. वहीं, कार्यक्रम के अंत में जब मीडिया ने उनसे खड़गे द्वारा पीएम मोदी के दिवंगत पिता पर की गई टिप्पणी के बारे में पूछा, तो उन्होंने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की.
छात्रों पर मेहरबान हुए मोहन
बाल संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के साथ आत्मीय चर्चा करते हुए संवाद में सहभागिता करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से ₹10-10 हजार की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की. उन्होंने नीट-2026 में चयनित छात्र रोहित बामनिया की सराहना करते हुए चिकित्सक बनकर समाज और देश की सेवा करने तथा अन्य विद्यार्थियों को प्रेरित करने की सीख दी. साथ ही उच्च शिक्षा के लिए पात्र विद्यार्थियों को शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में फीस संबंधी सहायता उपलब्ध कराने की जानकारी दी.
खेलों में तेजी से आगे बढ़ रहे देश के युवा
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय कला उत्सव में शास्त्रीय संगीत के एकल गायन में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा आराधना तरोले की प्रस्तुति की सराहना की. वहीं, राष्ट्रीय शालेय हाई जंप प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने वाली छात्रा साक्षी भागले को बधाई देते हुए ओलंपिक और एशियाई खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रोत्साहित किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलों को प्रोत्साहन मिल रहा है और प्रदेश के खिलाड़ियों ने पांच स्वर्ण सहित कुल 11 पदक अर्जित कर उपलब्धि हासिल की है.
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नशे के खिलाफ अभियान की सराहना, धार्मिक शहरों में शराबबंदी का किया उल्लेख
मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आदिवासी अंचल में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की सराहना की. उन्होंने कहा, '' नशामुक्ति का संकल्प समाज और परिवारों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशभर में नशे, विशेषकर ड्रग्स के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की लत से पूरे परिवार बर्बाद हो जाते हैं. ऐसे में समाज के प्रत्येक व्यक्ति को नशे से दूर रहने का संकल्प लेना चाहिए.''