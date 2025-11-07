ETV Bharat / state

हिमाचल में बिजली परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश, दिसंबर 2026 में बनकर तैयार होंगी ये बड़ी परियोजनाएं

सीएम सुक्खू ने एचपीपीसीएल की प्रणाली की समीक्षा की. सीएम ने निगम को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 7:58 AM IST

शिमला: हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिजली परियोजनों में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं. सीएम सुक्खू ने शिमला में गुरुवार को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) की कार्य प्रणाली की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने 450 मेगावाट की शोंग टोंग विद्युत परियोजना की समीक्षा की और इसे दिसंबर, 2026 तक पूरा करने को कहा.

सीएम ने कहा कि 'परियोजना का 60 फीसदी से अधिक कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य को पूरा करने के लिए इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है. इस परियोजना से समय पर बिजली उत्पादन सुनिश्चित किया जाए और समानांतर ट्रांसमिशन लाइन स्थापित की जाए.

इन परियोजनाओं की भी हुई समीक्षा

मुख्यमंत्री ने 130 मेगावाट की काशांग-II और III, 48 मेगावाट की चांजू- III, 40 मेगावाट की रेणुका बांध और 191 मेगावाट की थाना प्लाऊण जल विद्युत परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को तय समयसीमा में पूरा करने के निदेर्शों की सख्ती से अनुपालना की जाए.मुख्यमंत्री ने पंप भंडारण परियोजनाओं की स्थापना और निगम को प्रस्तावित 1630 मेगावाट की रेणुकाजी पंप भंडारण परियोजना और 270 मेगावाट की थाना प्लाऊण पंप भंडारण परियोजना पर जल्द से जल्द काम शुरू करने को कहा. उन्होंने कहा कि 'पंप भंडारण परियोजनाएं व्यस्त समय में बिजली की आपूर्ति करने और ग्रिड पर भार कम करने में उपयोगी हैं. हरित ऊर्जा का दोहन राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है. एचपीपीसीएल की कार्यान्वित की जा रही सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यों में भी तेजी लाई जाए. राज्य भर में नई सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए नए स्थानों की पहचान करने के भी निर्देश दिए.'

अगले साल तक हिमाचल हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने नालागढ़ में प्रस्तावित एक मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र की भी समीक्षा की और परियोजना को जून, 2026 के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने निगम को अपनी कार्यशैली में व्यावसायिकता अपनाने को कहा है. उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले वर्ष तक हिमाचल प्रदेश को देश का हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

