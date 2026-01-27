इस सड़क के लिए नितिन गडकरी ने दी 200 करोड़ की स्वीकृति, सीएम ने 8 जिलों को जोड़ने वाले रोड पर भी की चर्चा
सीएम सुक्खू इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने नितिन गडकरी से मुलाकात की है.
शिमला: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं. इस दौरान वो कई केंद्रीय मंत्रियों से हिमाचल के हितों की पैरवी कर रहे हैं. इसी कड़ी में सीएम सुक्खू ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की, जिसमें राज्य में सड़क अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श हुआ.
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से सड़कों और पुलों की मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया. वहीं, केंद्रीय मंत्री ने सीआरआईएफ के अंतर्गत छैला-नेरीपुल-यशवंत नगर-ओच्छघाट सड़क के लिए सैद्धांतिक रूप से 200 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की. इससे हिमाचल में सबसे अधिक सेब पैदावार करने वाले जिला शिमला के बागवानों को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी.
वहीं मुख्यमंत्री ने शिमला-मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रगति से केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया. ये राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य की राजधानी को 8 जिलों सहित पड़ोसी राज्यों से जोड़ता है. उन्होंने क्षेत्र की पर्वतीय भौगोलिक स्थिति और भू-वैज्ञानिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए शिमला से शालाघाट और भगेड़ से हमीरपुर तक अधिक से अधिक संख्या में सुरंगों के निर्माण का आग्रह किया. इसके अतिरिक्त, उन्होंने पैकेज-4 के अन्तर्गत फोरलेन निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया, जिसमें चीलबाहल स्थित हमीरपुर बाईपास के छोर से भंगबार तक का हिस्सा और नया उत्तरी हमीरपुर बाईपास शामिल है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि गत मानसून के कारण चीलबाहल से पक्का भरोह खंड में विभिन्न स्थानों पर भारी क्षति पहुंची है और पिछले पांच से छह वर्षों में इस सड़क के सुदृढ़ीकरण का कार्य नहीं किया गया. ये सड़क विभिन्न धार्मिक स्थलों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण है. उन्होंने एनएच-03 के चिलबाहल से पक्का भरोह खंड को विकास एवं रखरखाव कार्यों के लिए हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (एनएच विंग) को सौंपने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया. एनएचएआई द्वारा 38.37 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान करने का भी अनुरोध किया. वहीं, केंद्रीय मंत्री ने इस राशि को मंजूरी प्रदान करते हुए राज्य सरकार को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया.
