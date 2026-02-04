ETV Bharat / state

हिमाचल दवाइयों की गुणवत्ता से नहीं होगा समझौता, मेडिसन जांच के लिए मेडिकल कॉलेज में बनेंगे सेल

सीएम ने नई आवश्यक औषधि सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं. इस नई सूची की समीक्षा एक उच्च स्तरीय समिति करेगी.

IANS नई आवश्यक औषधि सूची तैयार करने के निर्देश
IANS नई आवश्यक औषधि सूची तैयार करने के निर्देश (PIC CREDIT:)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 6:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल में अब दवाइयों की गुणवत्ता को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा. प्रदेश सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हर फैसला सर्वोच्च प्राथमिकता पर होगा. इसके लिए अधिकारियों को नई आवश्यक औषधि सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध दवाएं न केवल प्रभावी हों बल्कि गुणवत्ता के सख्त मानकों पर भी खरी उतरें.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों को गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध करवाने के लिए नई आवश्यक औषधि सूची तैयार करने के निर्देश दिए. इस नई सूची की समीक्षा एक उच्च स्तरीय समिति करेगी और दवाओं की खरीद सीधे निर्माता कंपनियों से की जाएगी, जिसके लिए आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे.

दवाओं की सैंपलिंग

सीएम सुक्खू ने कहा कि 'निर्माताओं से दवाओं की सीधी खरीद से बिचौलियों के कारण होने वाली देरी को समाप्त करने और अधिक पारदर्शी आपूर्ति श्रृंखला करने में बल मिलेगा. सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को उपलब्ध की जाने वाली दवाओं की सैंपलिंग और गुणवत्ता जांच की व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा. इसके लिए राज्य के प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय में एक समर्पित सेल स्थापित किया जाएगा. राज्य सरकार पर्याप्त स्टाफ, प्रशिक्षण और आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाएगी.'

प्रथम चरण में आईजीएमसी शिमला और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा में यह सेल स्थापित किए जाएंगे. मरीजों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा. सीएम सुक्खू ने यह भी निर्देश दिए कि हिमाचल प्रदेश में दवा निर्माता कंपनियों की ओर से निर्मित दवाओं की गुणवत्ता जांच सुनिश्चित की जाए अधिकारियों को राज्य में भारत के औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची-एम के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए.

ये भी पढ़ें: 16 साल पुरानी ऑल्टो का हिमाचल में कटा एक लाख रुपये का चालान, जानें क्या थी वजह

TAGGED:

ESSENTIAL MEDICINES SAMPLING
ESSENTIAL MEDICINES HIMACHAL
MEDICINES QUALITY HIMACHAL
NEW LIST OF ESSENTIAL MEDICINES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.