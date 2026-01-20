ETV Bharat / state

इस जिले की महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपये, 1 अप्रैल से जारी होगी किस्त

इससे पहले लाहौल स्पीति जिला में कांग्रेस सरकार ने 1500 रुपए महिलाओं को दिए थे, अब एक और विधानसभा क्षेत्र का नाम इसमें जुड़ गया.

मनाली की महिलाओं को 1500 रुपये
मनाली की महिलाओं को 1500 रुपये
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 4:19 PM IST

Updated : January 20, 2026 at 4:38 PM IST

कुल्लू: साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने महिलाओं को हर माह 1500 रुपये देने का वादा किया था. चुनाव के बाद महिलाओं को 1500 रुपये न मिलने पर कांग्रेस सरकार विपक्ष के निशाने पर थी. अब सीएम सुक्खू ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल से मनाली विधानसभा क्षेत्र के सभी महिलाओं को इंदिरा गांधी सुख सम्मान योजना के तहत ₹1500 की राशि जारी की जाएगी. यह घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने पर्यटन नगरी मनाली के मनु रंगशाला में जनता को संबोधित करते की है.

विंटर कार्निवाल का शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह मनु रंगशाला में आयोजित जनसभा में शामिल हुए और उन्होंने उपस्थित जन समूह को भी संबोधित किया. मनाली में महिलाओं को 1500 रुपये देने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि 'कांग्रेस सरकार लगातार अपने वादों को पूरा करने में जुटी हुई है. इससे पहले साथ लगते लाहौल स्पीति जिला में कांग्रेस सरकार ने 1500 रुपए महिलाओं को दिए थे और अब 1 अप्रैल से मनाली विधानसभा क्षेत्र में भी महिलाओं को ₹1500 की राशि जारी की जाएगी. विंटर कार्निवाल में भाग लेने वाले सभी महिला मंडलों को भी इस साल 35,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इससे पहले ₹30,000 की राशि प्रति महिला मंडल दी जाती थी.'

बीजेपी पर सीएम ने साधा निशाना

भाजपा पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पूर्व में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मनरेगा योजना को शुरू किया था, लेकिन आज सुनियोजित तरीके से भाजपा मनरेगा को खत्म करने में जुटी हुई है, लेकिन मनरेगा योजना को बचाने के लिए प्रदेश के जनता कांग्रेस के साथ है और मिलकर केंद्र सरकार के इस षड्यंत्र का विरोध किया जाएगा.

वहीं, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कुल्लू जिला के मनाली विधानसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान 63 करोड़ 55 लाख रुपये की 8 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए. मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ 69 लाख रुपये की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नथाण-जाणा सड़क के उन्नयन कार्य, 5 करोड़ 4 लाख रुपये की लागत से मनाली-कनयाल सड़क के स्तरोन्नत कार्य तथा नाबार्ड के तहत 13 करोड़ 19 लाख रुपये की लागत से निर्मित बबेली जिंदौड़ सड़क के मैटलिंग एवं टायरिंग कार्य का उद्घाटन किया उन्होंने 13 करोड़ 52 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले 33/11 केवी जीआईएस विद्युत सब-स्टेशन आईबैक्स चौक मनाली, 15 करोड़ रुपये की लागत से रांगडी में ब्यास नदी पर पुल के निर्माण, 2 करोड़ 90 लाख रुपये की लागत से रांगड़ी और बटाहर क्षेत्र के लिए ब्यास नदी के बाएं तट पर भूस्खलन नियंत्रण निवारण उपाय कार्य, एक करोड़ रुपये की लागत से कलाथ में हॉट वाटर स्नान सुविधा के कार्य और 2 करोड़ 22 लाख रुपये की लागत से जिला पंचायत संसाधन केंद्र बाशिंग, कुल्लू का शिलान्यास भी किया.

