ETV Bharat / state

इस जिले की महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपये, 1 अप्रैल से जारी होगी किस्त

मनाली की महिलाओं को 1500 रुपये ( ETV Bharat )

कुल्लू: साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने महिलाओं को हर माह 1500 रुपये देने का वादा किया था. चुनाव के बाद महिलाओं को 1500 रुपये न मिलने पर कांग्रेस सरकार विपक्ष के निशाने पर थी. अब सीएम सुक्खू ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल से मनाली विधानसभा क्षेत्र के सभी महिलाओं को इंदिरा गांधी सुख सम्मान योजना के तहत ₹1500 की राशि जारी की जाएगी. यह घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने पर्यटन नगरी मनाली के मनु रंगशाला में जनता को संबोधित करते की है. विंटर कार्निवाल का शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह मनु रंगशाला में आयोजित जनसभा में शामिल हुए और उन्होंने उपस्थित जन समूह को भी संबोधित किया. मनाली में महिलाओं को 1500 रुपये देने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि 'कांग्रेस सरकार लगातार अपने वादों को पूरा करने में जुटी हुई है. इससे पहले साथ लगते लाहौल स्पीति जिला में कांग्रेस सरकार ने 1500 रुपए महिलाओं को दिए थे और अब 1 अप्रैल से मनाली विधानसभा क्षेत्र में भी महिलाओं को ₹1500 की राशि जारी की जाएगी. विंटर कार्निवाल में भाग लेने वाले सभी महिला मंडलों को भी इस साल 35,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इससे पहले ₹30,000 की राशि प्रति महिला मंडल दी जाती थी.' बीजेपी पर सीएम ने साधा निशाना