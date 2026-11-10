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छठ से पहले सम्राट कैबिनेट की अहम बैठक आज, कर्मचारियों को DA का मिलेगा तोहफा!

केंद्र सरकार के फैसले के बाद बिहार सरकार भी डीए बढ़ाती रही है. ऐसे में बिहार सरकार के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों को डीए का इंतजार है. वहीं, अगर सम्राट सरकार डीए को लेकर फैसला लेती है तो यह छठ से पहले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है.

30 नवंबर से होगा बिहार विधानमंडल का सत्र

इससे पहले पिछले महीने 28 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक हुई थी. जिसमें विधानमंडल सत्र को लेकर फैसला लिया गया था. बिहार विधानमंडल का सत्र 30 नवंबर से शुरू होगा और 4 दिसंबर तक चलेगा. बिहार सरकार की ओर से द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा.

44 एजेंडों पर पिछली कैबिनेट में मुहर

28 अक्टूबर को 44 एजेंडों पर मुहर लगी थी, जिसमें आर्थिक अपराध इकाई पटना के विस्तार और क्षेत्रीय अपराध इकाई के बेहतर कार्य के लिए 143 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई थी. वहीं मोतिहारी, पूर्णिया और सारण जिले में नए नगर पुलिस अधीक्षक के पद और उनके कार्यालय के संचालन के लिए 12 अन्य पदों के सृजन की भी मंजूरी मिली थी.