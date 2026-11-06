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अब बदलेगी बिहार के गांवों की तस्वीर, सरकार खर्च करेगी 22,000 करोड़, 125 दिनों के रोजगार की भी गारंटी

समीक्षा बैठक करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ( ETV Bharat )

पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) को लेकर समीक्षा बैठक हुई. बैठक में मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और गांवों में आधारभूत संरचनाओं के समग्र विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की गई.

आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण में 12 लाख होंगे खर्च

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संबंधित विभाग को VB-G RAM G मिशन के तहत गांवों के समग्र विकास एवं ग्रामीण रोजगार के लिए 22,000 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं को शामिल करने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण में 12 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे. साथ ही अतिरिक्त 2 लाख रुपए आंगनबाड़ी केन्द्रों के साज-सज्जा, पठन-पाठन सामग्री और फर्नीचर आदि पर खर्च किए जाएंगे.