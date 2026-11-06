अब बदलेगी बिहार के गांवों की तस्वीर, सरकार खर्च करेगी 22,000 करोड़, 125 दिनों के रोजगार की भी गारंटी
VB-G RAM G Meeting: सम्राट सरकार ने गांवों के विकास के लिए 22,000 करोड़ की नयी योजनाएं शामिल करने के निर्देश दिए हैं. रिपोर्ट-अविनाश कुमार
Published : November 6, 2026 at 7:34 AM IST
पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) को लेकर समीक्षा बैठक हुई. बैठक में मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और गांवों में आधारभूत संरचनाओं के समग्र विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की गई.
आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण में 12 लाख होंगे खर्च
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संबंधित विभाग को VB-G RAM G मिशन के तहत गांवों के समग्र विकास एवं ग्रामीण रोजगार के लिए 22,000 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं को शामिल करने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण में 12 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे. साथ ही अतिरिक्त 2 लाख रुपए आंगनबाड़ी केन्द्रों के साज-सज्जा, पठन-पाठन सामग्री और फर्नीचर आदि पर खर्च किए जाएंगे.
विकास योजनाओं की संख्या 3 लाख
सीएम ने सम्राट चौधरी ने कहा कि VB-G RAM G मिशन के तहत विकास योजनाओं की संख्या 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख की जाएगी. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के सभी गांवों में मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन सभी कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करें, इसके लिए संबंधित विभाग समन्वय करें और जिलाधिकारी इसकी सतत् निगरानी करें. इसके अलावा आंगनबाड़ी, स्कूल, हेल्थ केयर सेंटर, ग्रामीण हाट, वृक्षारोपण कार्य, जल संरक्षण, विद्यार्थियों के लिए खेल मैदान का निर्माण सहित ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाओं को पूर्ण करने के लिए तेजी से काम करें.
125 दिनों के रोजगार की गारंटी
बैठक में मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता बढ़ाने के साथ-साथ गांवों का समग्र एवं संतुलित विकास सरकार की प्राथमिकता है. VB-G RAM G मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी और 15 दिनों में मजदूरी का भुगतान सीधे खाते में आएगा. साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में वित्त पोषण की व्यवस्था होगी.
जरूरत के हिसाब से अतिरिक्त क्लासरूम के निर्माण का निर्देश
सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को विकसित करने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाएगा. इसके तहत जल सुरक्षा, ग्रामीण आधारभूत संरचना, आजीविका संवर्द्धन और आपदा प्रबंधन से संबंधित चार प्रमुख श्रेणियों में कार्य कराए जाएंगे. उन्होंने योजनाओं के चरणबद्ध क्रियान्वयन के साथ-साथ कार्यों की निगरानी में तकनीक का अधिक उपयोग और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. साथ ही सामाजिक अंकेक्षण की प्रभावी व्यवस्था और जनशिकायतों के त्वरित निवारण पर भी बल दिया.
ग्रामीण हाट के निर्माण पर भी जोर
मुख्यमंत्री ने 'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान' के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत आधारभूत संरचनाओं के निर्माण और विकास को विशेष प्राथमिकता देने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए. जिन विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाओं की आवश्यकता है, वहां अतिरिक्त क्लासरूम के निर्माण का लक्ष्य पूरा किया जाए. साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ग्रामीण हाट के निर्माण हेतु भी लक्ष्य निर्धारित किया जाए.
जलाशयों की मरम्मत और पुनर्स्थापन को प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने राज्य में जल संरक्षण को लेकर कहा कि नहरों, जलाशयों एवं अन्य जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार आवश्यक है. इन संरचनाओं की मरम्मत और पुनर्स्थापन के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए. उन्होंने जिलाधिकारियों को इन कार्यों की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया, ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो सके. उन्होंने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को जल संरक्षण और वनीकरण के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने भू-जल स्तर को बनाए रखने और भविष्य की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल संरक्षण से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी.
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