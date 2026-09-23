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बिहार कैबिनेट बैठक में 24 एजेंडों पर लगी मुहर, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले

पटना: बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए. इसमें सबसे अहम फैसला बिहार में महिला विश्वविद्यालय को लेकर लिया गया. पटना में मां सीता के नाम पर महिला विश्वविद्यालय खोलने का बड़ा फैसला लिया गया.

इसके साथ ही सरकारी कर्मियों के वेतन के लिए भी राशि की स्वीकृति मिली है. राष्ट्रकवि दिनकर जी की जयंती पर बड़ा निर्णय. राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' जी की जयंती पर मंत्रिपरिषद ने रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय, बेगूसराय की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है. विश्वविद्यालय की स्थापना के क्रम में पदाधिकारी एवं कर्मियों के वेतनादि के लिए ₹15 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रावधान किया गया है. दिनकर जी की साहित्यिक एवं राष्ट्रचेतना की विरासत को नई पीढ़ी तक पहुँचाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल है.

कैबिनेट में गोधन विकास ऋण योजना से पशुपालकों को बैंक ऋण के ब्याज पर 100% सब्सिडी देने का बड़ा फैसला लिया गया है. इस योजना के लिए 1600 करोड़ से अधिक की स्वीकृति मिली है. कोसी क्षेत्र में डेयरी विकास के लिए 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. 500 नई दुग्ध सहकारी समितियों, डेयरी मिल्क चिलिंग एवं BMCU जैसी सुविधाओं के विकास के लिए 126.07 करोड़ की स्वीकृति मिली है.