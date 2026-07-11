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पंचकूला में मुख्यमंत्री सैनी बोले- 'जनभागीदारी से बनेगा नशा मुक्त हरियाणा, टास्क फोर्स बनाई जाएगी'

सीएम ने पंचकूला में नशा मुक्त हरियाणा अभियान के दौरान कहा कि "हरियाणा उदय अभियान के तहत सामुदायिक पुलिसिंग से राज्य नशा मुक्त बनेगा."

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हरियाणा में नशे के विरुद्ध बनेगी टास्क फोर्स (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 11, 2026 at 7:14 PM IST

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पंचकूला: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नशा केवल कानून-व्यवस्था की चुनौती नहीं, बल्कि समाज, परिवार, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण से जुड़ा गंभीर विषय है. सरकार कानून बनाकर और पुलिस कार्रवाई कर नशे के कारोबार पर अंकुश लगा सकती है. लेकिन इसका स्थायी समाधान तभी संभव है, जब समाज इसके विरुद्ध एकजुट होकर जन-आंदोलन खड़ा करे. उन्होंने कहा कि 'हरियाणा उदय' अभियान के तहत सामुदायिक पुलिसिंग और जन-सहभागिता को मजबूत करते हुए प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए व्यापक जन-जागरण अभियान चलाया जाएगा. यह सभी बातें मुख्यमंत्री ने शनिवार को पंचकूला में आयोजित 'हरियाणा उदय' अभियान के तहत 'नशा मुक्त हरियाणा के लिए एनजीओ एवं केमिस्ट एसोसिएशनों के साथ संवाद' कार्यक्रम को संबोधित करते कही. साथ ही कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों को नशा विरुद्ध शपथ भी दिलाई.

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नशा मुक्त हरियाणा अभियान के शपथ लेते सीएम नायब सिंह सैनी व अन्य (ETV Bharat)

विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य लेकर देश आगे बढ़ रहा है. इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी है, जब देश-प्रदेश का युवा नशे से मुक्त होकर अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में लगाए. उन्होंने कहा कि नशा मुक्त हरियाणा केवल एक सामाजिक अभियान नहीं, बल्कि विकसित हरियाणा और विकसित भारत के निर्माण की मजबूत आधारशिला है. इस दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है और समाज के सहयोग से इस अभियान को जन-आंदोलन बनाया जाएगा.

पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित: मुख्यमंत्री ने कहा कि "नशा मुक्त हरियाणा का यह संकल्प केवल वर्तमान की आवश्यकता नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करने वाला अभियान है." उन्होंने कहा कि "जो भी व्यक्ति, संस्था, सामाजिक संगठन, केमिस्ट, पुलिस अधिकारी या नागरिक इस अभियान में सहयोग कर रहा है, वह भविष्य के सुरक्षित, स्वस्थ और सशक्त हरियाणा के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है."

'प्रदेश को नशा मुक्त बनाने में प्रत्येक नागरिक की भूमिका': मुख्यमंत्री ने कहा कि "यह संवाद केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि उस संकल्प का उद्घोष है, जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा. यह ऐसे हरियाणा के निर्माण का अभियान है, जहां युवाओं की आंखों में राष्ट्र निर्माण का सपना होगा." उन्होंने इस अभियान से जुड़े सभी स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, केमिस्ट समुदाय, पुलिस अधिकारियों और जागरूक नागरिकों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाने में प्रत्येक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है.

परिवार और समाज को तोड़ता है नशा: मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि "नशे की सामाजिक बुराई व्यक्ति के पतन का कारण बनती है. यह शरीर को ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, परिवार, संस्कार और सामाजिक मूल्यों को भी तोड़ देता है और आखिरकार राष्ट्र की ऊर्जा को कमजोर करता है." उन्होंने कहा कि "भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और हरियाणा देश की सबसे ऊर्जावान भूमि है. प्रदेश के युवाओं ने खेल, शिक्षा, विज्ञान, उद्योग और अनेक क्षेत्रों में देश और दुनिया में हरियाणा का नाम रोशन किया है. ऐसे में यदि युवा नशे की गिरफ्त में चला जाए तो यह केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समाज की हार होगी. कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति का जीवन ही नहीं, एक मां की मुस्कान, पिता का सहारा, बहन की सुरक्षा, पत्नी का विश्वास और बच्चों का भविष्य भी छीन लेता है. इसलिए नशे के विरुद्ध संघर्ष केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि मानवता, परिवार, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण का विषय है."

जन-आंदोलन से समाप्त होगी सामाजिक बुराई: मुख्यमंत्री ने कहा कि "इतिहास साक्षी है कि जब-जब समाज ने किसी बुराई के विरुद्ध सामूहिक संकल्प लिया है, तो असंभव भी संभव हुआ है. महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन को जन-आंदोलन बनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से करोड़ों लोगों को जनभागीदारी से जोड़ा. इसी तरह अब नशे के विरुद्ध भी व्यापक जन-आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है. कहा कि सरकार कानून बना सकती है, पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है और न्यायालय न्याय सुनिश्चित कर सकते हैं. लेकिन समाज की सोच को बदलने का काम स्वयं समाज ही कर सकता है."

'सभी मिलकर नशे के दुष्परिणामों के बारे में लोगों को अवगत कराएं': मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर से आए स्वयंसेवी संगठनों की सराहना करते हुए कहा कि "समाज सेवा केवल एक दायित्व नहीं, बल्कि लोक कल्याण की सर्वोच्च परंपरा है. जहां सरकार की पहुंच सीमित होती है, वहां स्वयंसेवी संगठन समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते हैं." उन्होंने कहा कि "समाज के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करना भारतीय संस्कृति की पहचान है और प्रदेश के स्वयंसेवी संगठन इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं." उन्होंने सभी सामाजिक संगठनों से आह्वान किया कि "वे नशा मुक्ति अभियान को जन-आंदोलन बनाने के लिए गांव-गांव, वार्ड-वार्ड और मोहल्लों तक पहुंचे. फिर स्कूलों, कॉलेजों और खेल मैदानों में युवाओं के साथ मित्रवत संवाद स्थापित कर उन्हें नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराएं." उन्होंने कहा कि "युवाओं को डांटने या उनसे दूरी बनाने के बजाय सही मार्गदर्शन और सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराना आवश्यक है."

केमिस्ट समाज के स्वास्थ्य के प्रहरी: मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित केमिस्ट एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि दवा विक्रेता केवल दवाइयों का व्यापार नहीं करते, बल्कि समाज के स्वास्थ्य और विश्वास की रक्षा भी करते हैं. उनके काउंटर पर केवल दवाइयां नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास भी रखा होता है. उन्होंने कहा कि नशे के लिए दुरुपयोग होने वाली दवाओं की बिक्री के दौरान प्रत्येक केमिस्ट को पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए. यदि कोई प्रतिबंधित या संवेदनशील दवा गलत हाथों में पहुंच जाती है तो उसके दुष्प्रभाव से पूरा परिवार और समाज प्रभावित होता है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हरियाणा का केमिस्ट समाज अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा से निर्वहन करते हुए यह सुनिश्चित करेगा कि दवा जीवन बचाने का माध्यम बने, विनाश का नहीं.

नशे की मांग खत्म करना लक्ष्य: मुख्यमंत्री ने कहा कि "हरियाणा की पहचान केवल पहलवानों की भूमि के रूप में नहीं है, बल्कि यह संतों, गुरु परंपरा, वीरों, किसानों और बेटियों की उल्लेखनीय उपलब्धियों की भूमि भी है. प्रदेश की इस गौरवशाली पहचान को नशे के अंधकार में कभी नहीं जाने दिया जाएगा." उन्होंने कहा कि "सरकार का उद्देश्य केवल नशा बेचने वालों को गिरफ्तार करना नहीं है, बल्कि समाज में नशे की मांग को समाप्त करना भी है. जब परिवार जागरूक होंगे, समाज जागरूक होगा और युवा स्वयं नशे से दूरी बनाएंगे, तब नशे का अवैध कारोबार स्वतः कमजोर पड़ने लगेगा. यही सामुदायिक पुलिसिंग की सबसे बड़ी शक्ति है और यही इस अभियान की सफलता का आधार बनेगी."

अवसर, विश्वास और अपनापन देना जिम्मेदारी: मुख्यमंत्री ने कहा कि "किसी भी व्यक्ति को जीवनभर के लिए नशे का आदी मान लेना उचित नहीं है. ऐसे लोगों को समाज से अलग करने के बजाय उन्हें दोबारा सामान्य जीवन में लौटने का अवसर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को विश्वास, अपनापन और सकारात्मक वातावरण मिले तो उसके जीवन में परिवर्तन संभव है. प्रेम और अपनापन ऐसी शक्ति है, जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति के जीवन को नई दिशा दे सकता है. इसलिए समाज का प्रत्येक वर्ग नशे की गिरफ्त में आए लोगों के पुनर्वास और मुख्यधारा में लौटने के प्रयासों में भी सक्रिय भागीदारी निभाए."

नशे से बचाना समय की आवश्यकता: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "आज देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और स्टार्टअप के नए दौर में आगे बढ़ रहा है. भारत की युवा प्रतिभा दुनिया भर में अपनी क्षमता का परिचय दे रही है और देश के युवा नवाचार व उद्यमिता के माध्यम से विकास की नई इबारत लिख रहे हैं." उन्होंने कहा कि "ऐसे समय में यदि कोई युवा नशे की ओर बढ़ता है तो वह केवल अपना भविष्य ही नहीं खोता, बल्कि देश एक संभावित वैज्ञानिक, खिलाड़ी, उद्यमी, नवप्रवर्तक और राष्ट्र निर्माता को खो देता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के लिए प्रत्येक युवा का जीवन अमूल्य है."

परिजन बच्चों के साथ समय बिताएं: मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कार्यक्रम में उपस्थित अभिभावकों से विशेष आग्रह करते हुए कहा कि "बच्चों को सबसे अधिक आवश्यकता परिवार के समय, विश्वास और संवाद की होती है. उन्होंने कहा कि माता-पिता अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताएं, उनकी बातों को ध्यान से सुनें और उन्हें मोबाइल की दुनिया से अधिक परिवार के साथ जोड़ने का प्रयास करें. परिवार तभी सुरक्षित रहेगा, जब माता-पिता अपने बच्चों के मित्र बनेंगे. समाज तभी सुरक्षित होगा, जब प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों के साथ-साथ पड़ोस के बच्चों की चिंता करेगा. यही भारतीय संस्कृति और सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान है."

नशे के विरुद्ध बनेगी टास्क फोर्स: मुख्यमंत्री ने कहा कि "नशे के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार की नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है. इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने जिला और स्थानीय स्तर पर टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया है. इस फोर्स में संबंधित क्षेत्र के एसडीएम, बीडीपीओ, ग्राम सरपंच और नशा विरोधी अभियान से जुड़े एनजीओ के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, ताकि जमीनी स्तर पर समन्वित कार्रवाई और जन-जागरूकता अभियान को प्रभावी बनाया जा सके." उन्होंने समाजसेवी संगठनों से हर गांव, हर वार्ड और हर मोहल्ले में नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाने का आग्रह किया. कहा कि नशे के कारोबार में लिप्त लोगों की संपत्ति सीज और उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर कड़ी कार्रवाई की गई है."

नशीली दवाओं के स्त्रोतों पर निगरानी: मुख्यमंत्री ने नागरिकों से स्वयं नशे से दूर रहने, परिवार को नशे से बचाने और अपने गांव, मोहल्ले और शहर को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया. उन्होंने लोगों से अपील में कहा कि "यदि कहीं नशे का कारोबार होता दिखाई दे तो पुलिस, एनसीबी हरियाणा हेल्पलाइन या मानस पोर्टल के माध्यम से सूचना अवश्य दें. वहीं, केमिस्ट एसोसिएशन ने ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन सहित पूरी सप्लाई चेन की निगरानी सुनिश्चित करने का सुझाव दिया. इसके अलावा केमिस्ट एसोसिएशन एवं विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम को लेकर कई सुझाव रखे. कहा कि दवाओं की पूरी सप्लाई चेन, ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन व्यवस्था और अन्य संभावित स्रोतों पर समान रूप से प्रभावी निगरानी और कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए.मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहित में जो भी सुझाव व्यावहारिक और उपयोगी होंगे, उन्हें सरकार स्वीकार करते हुए प्रभावी ढंग से लागू करेगी."

यह नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे: इस मौके पर पंचकूला के मेयर श्याम लाल बंसल, हिसार के मेयर परवीन पोपली, पूर्व विधानसभा स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता, जिला अध्यक्ष अजय मित्तल, सामुदायिक पुलिसिंग एवं जन-सहभागिता के विशेष अधिकारी पंकज नैन, हरियाणा स्टेट फार्मसी काउंसिल के अध्यक्ष बीबी सिंघल, हरियाणा शिवालिक विकास बोर्ड के कार्यकारी उपाध्यक्ष ओम प्रकाश देवीनगर, उपायुक्त सतपाल शर्मा, महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग डॉ मनीष बंसल, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव परवीन आत्रेय समेत अन्य मौजूद रहे.

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