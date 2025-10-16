ETV Bharat / state

यूपी रोडवेज ला रहा सस्ती बस सेवा; 20 फीसदी तक किराया होगा कम, गांवों तक पहुंचना होगा आसान

लखनऊः उत्तर प्रदेश के गांवों तक अब रोडवेज की बसें पहुंचेंगी. प्रदेश भर में 200 से ज्यादा मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा बसों का संचालन होगा. हर डिपो में बसों की 10% फ्लीट जनता सेवा के लिए अलॉट होगी. परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु नारायण सिंह ने गुरुवार को जनता सेवा से संबंधित फाइल पर सिग्नेचर कर दिए हैं. अब शासन से अनुमति मिलते ही यात्रियों को सस्ता सफर देने की कवायद शुरू हो जाएगी.



20 फीसदी तक किराया कम होगाः परिवहन निगम के जनसंपर्क अधिकारी अमरनाथ सहाय के मुताबिक, मुख्यमंत्री जनता सेवा से सफर करने वाले यात्रियों का किराया सामान्य बसों की तुलना में 20% तक कम रखा गया है. जनता सेवा के लिए जनता रूट तैयार किए जा रहे हैं. ग्रामीण रूटों पर चलने वाली इन बसों के रूट पर कोई और बस संचालित नहीं होगी. जनता सेवा पर चलने वाले चालक परिचालकों को 60 से 70% लोड फैक्टर लाने पर इसका ईनाम भी मिलेगा. 2.6 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से कंडक्टर और ड्राइवर को भुगतान किया जाएगा.

सीएम योगी दिखा चुके हैं हरी झंडीः कुछ समय पहले ही परिवहन विभाग और परिवहन निगम के संयुक्त कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा की एक बस को हरी झंडी दिखाई थी. इसके बाद ग्रामीण जनता बस सेवा के संचालन के लिए परिवहन निगम स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जाने लगा. फाइल परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर की टेबल पर भी पहुंच गई थी लेकिन हस्ताक्षर से पहले ट्रांसफर हो गया. इसके बाद प्रबंध निदेशक प्रभु नारायण सिंह ने चार्ज संभाला था. जिन्होंने गुरुवार को बस सेवा के संचालन पर अपनी सहमति जताते हुए सिग्नेचर कर दिए.