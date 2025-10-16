ETV Bharat / state

यूपी रोडवेज ला रहा सस्ती बस सेवा; 20 फीसदी तक किराया होगा कम, गांवों तक पहुंचना होगा आसान

गांव में रहने वाले ग्रामवासियों को ही ध्यान में रखकर परिवहन निगम लांच कर रहा मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता बस सेवा

मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता बस सेवा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 5:36 PM IST

लखनऊः उत्तर प्रदेश के गांवों तक अब रोडवेज की बसें पहुंचेंगी. प्रदेश भर में 200 से ज्यादा मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा बसों का संचालन होगा. हर डिपो में बसों की 10% फ्लीट जनता सेवा के लिए अलॉट होगी. परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु नारायण सिंह ने गुरुवार को जनता सेवा से संबंधित फाइल पर सिग्नेचर कर दिए हैं. अब शासन से अनुमति मिलते ही यात्रियों को सस्ता सफर देने की कवायद शुरू हो जाएगी.

20 फीसदी तक किराया कम होगाः परिवहन निगम के जनसंपर्क अधिकारी अमरनाथ सहाय के मुताबिक, मुख्यमंत्री जनता सेवा से सफर करने वाले यात्रियों का किराया सामान्य बसों की तुलना में 20% तक कम रखा गया है. जनता सेवा के लिए जनता रूट तैयार किए जा रहे हैं. ग्रामीण रूटों पर चलने वाली इन बसों के रूट पर कोई और बस संचालित नहीं होगी. जनता सेवा पर चलने वाले चालक परिचालकों को 60 से 70% लोड फैक्टर लाने पर इसका ईनाम भी मिलेगा. 2.6 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से कंडक्टर और ड्राइवर को भुगतान किया जाएगा.

सीएम योगी दिखा चुके हैं हरी झंडीः कुछ समय पहले ही परिवहन विभाग और परिवहन निगम के संयुक्त कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा की एक बस को हरी झंडी दिखाई थी. इसके बाद ग्रामीण जनता बस सेवा के संचालन के लिए परिवहन निगम स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जाने लगा. फाइल परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर की टेबल पर भी पहुंच गई थी लेकिन हस्ताक्षर से पहले ट्रांसफर हो गया. इसके बाद प्रबंध निदेशक प्रभु नारायण सिंह ने चार्ज संभाला था. जिन्होंने गुरुवार को बस सेवा के संचालन पर अपनी सहमति जताते हुए सिग्नेचर कर दिए.

75 से 80 किलोमीटर तक का होगा रूटः जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि यह बसें ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए संचालित कराई जाएंगी. इन बसों की दूरी 75 से 80 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाले गांव के लिए होगी. जिन डिपो में जो बसें 10 साल की आयु पूरी कर चुकी होंगी, उन्हीं बसों को मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा के रूप में चलाया जाएगा. इस बस से जो भी यात्री सफर करेंगे, उन्हें किराए में लाभ होगा. सामान्य बस से 20% कम किराए में वे अपना सफर पूरा कर सकेंगे. वर्तमान में रोडवेज बसों का किराया एक रुपए 30 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से यात्रियों से वसूला जाता है. जबकि जनता सेवा का किराया एक रुपए चार पैसे प्रति किलोमीटर होगा.

गांव वालों को मिलेगा फायदाः लोहिया ग्रामीण बस सेवा की तर्ज पर अब जनता की सेवा के लिए परिवहन निगम मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा का संचालन करेगा. इन बसों के संचालन से गांव के छोटे व्यवसायियों को काफी लाभ होगा. इन बसों से लोग बाजार के लिए समान ले आ सकेंगे. उनका किराया कम लगेगा जिससे उनकी बचत होगी. परिवहन निगम के जनसंपर्क अधिकारी अमरनाथ सहाय का कहना है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता बस सेवा का संचालन कराया जाएगा. इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है. जल्द ही ग्रामीणों को सस्ती बस सेवा उपलब्ध हो जाएगी, जिससे उनका आवागमन आसान होगा.

TAGGED:

RURAL PUBLIC BUS SERVICE
UP ROADWAYS BUS
BUS FARE REDUCED IN UP
यूपी रोडवेज बस किराया
UP ROADWAYS

