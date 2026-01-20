ETV Bharat / state

330 गांवों में पहली बार चली बस, 57 रुटों में हो रहा परिचालन, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना ने यात्रा बनाया सुलभ

अब तक मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत कुल 57 चयनित मार्गों पर 57 बसों का संचालन प्रारंभ किया जा चुका है. इन बसों के माध्यम से कुल 330 नए गांवों तक पहली बार यात्री बस सुविधा पहुंची है, जिससे ग्रामीण जनजीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं.

रायपुर : छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ग्रामीण अंचलों में आवागमन की सुविधा सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना 2025 का प्रभावी क्रियान्वयन कर रही है. यह योजना उन ग्रामों तक सार्वजनिक परिवहन पहुंचाने की दिशा में एक निर्णायक पहल है, जहां अब तक यात्री बस सुविधा उपलब्ध नहीं थी, योजना के प्रथम चरण में बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिलों को सम्मिलित किया गया है.

दूरस्थ इलाकों में पहुंची बस सेवा

योजना का प्रमुख उद्देश्य ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों को जनपद मुख्यालय, नगरीय क्षेत्र, तहसील मुख्यालय और जिला मुख्यालयों से जोड़ना है, जहां पूर्व में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा नहीं थी.इससे ग्रामीण नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रशासनिक सेवाओं तक सुगम पहुंच सुनिश्चित हो रही है. मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के अंतर्गत बस संचालकों को राज्य शासन प्रति किलोमीटर वित्तीय सहायता दे रहा है.

पहले साल 26 रुपए प्रति किलोमीटर

दूसरे साल 24 रुपए प्रति किलोमीटर

तीसरे साल 22 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से सहायता दी जा रही है.

मार्ग चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी

इसके अतिरिक्त योजना के तहत मासिक कर में पूर्णतः छूट अधिकतम तीन वर्षों की अवधि के लिए दी जा रही है, जिससे ग्रामीण मार्गों पर बस संचालन को आर्थिक रूप से व्यवहारिक बनाया जा सके. मार्ग चयन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी गई है. इस योजना के अंतर्गत मार्गों का चयन जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य स्तरीय समिति करती है, ताकि वास्तविक आवश्यकता वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता मिल सके.

कैसे मंगवाई जाती है निविदा ?

चयनित मार्गों पर बस संचालन के लिए निविदा प्रक्रिया अपनाई जाती है. निविदा के माध्यम से न्यूनतम वित्तीय दर प्रस्तावित करने वाले पात्र आवेदक का चयन किया जाता है, जिससे शासन पर न्यूनतम वित्तीय भार पड़े और सेवा सतत बनी रहे. निविदा में चयनित आवेदक से विधिवत परमिट आवेदन प्राप्त कर सुनवाई की प्रक्रिया के उपरांत बस संचालन हेतु परमिट जारी किया जाता है। इससे नियामकीय प्रक्रिया का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाता है।

अब तक कहां-कहां दौड़ रही बसें

वर्तमान में 12 नवीन ग्रामीण मार्गों पर बस संचालन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है. इसके अतिरिक्त 15 नए ग्रामीण मार्गों का चयन कर लिया गया है, जिन पर बस संचालन हेतु निविदाएं मंगवाई गई है. जिलावार स्थिति की बात करें तो सुकमा में 8, नारायणपुर में 4, जगदलपुर में 2, कोण्डागांव में 4, कांकेर में 6, दंतेवाड़ा में 7, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 2, सूरजपुर में 6, कोरिया में 5, जशपुर में 7, बलरामपुर में 4 और अंबिकापुर में 2 बसों का संचालन किया जा रहा है. इस प्रकार कुल 57 मार्गों पर 57 बसें संचालित हैं.

200 बसों के संचालन का लक्ष्य

आगामी कार्ययोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत 200 बसों के संचालन का लक्ष्य रखा गया है. राज्य सरकार का यह प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाकर समावेशी विकास, सामाजिक सशक्तिकरण और आर्थिक गतिविधियों को नई गति प्रदान करेगा.

