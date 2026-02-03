मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना से सफर हुआ आसान, दुर्गम क्षेत्र में परिवहन की बदली तस्वीर
मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना से छत्तीसगढ़ के सुदूर गांवों की तस्वीर बदल गई है.
Published : February 3, 2026 at 7:45 PM IST
रायपुर: साय सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना की शुरुआत हुई है. इस योजना का मकसद सुदूर वनांचल, विशेषकर बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों में, ग्रामीणों को सुलभ और सुरक्षित परिवहन सुविधा मुहैया कराना है. इस योजना के माध्यम से दूर दराज के गांवों में लोगों को फायदा हो रहा है. दूर दराज के इलाकों में जिला मुख्यालयों को स्कूलों, अस्पताल और रेलवे स्टेशन से जोड़ने का काम किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना बनी वरदान
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना से ग्रामीणों को फायदा हो रहा है. इस योजना से ग्रामीणों के समय पर सुविधा मिल रही है. सरगुजा जिले के बादा से बरियों, चारपारा, ककना, सिधमा, अखोराखुर्द, रूखपुर, चिखलाडीह, नर्मदापारा, सरगवां और अम्बिकापुर तक बस सेवा शुरू होने से ग्रामीणों में भारी खुशी है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की दूरगामी सोच से दुर्गम इलाकों में बस सुविधा का फायदा मिल रहा है.
इन सभी मार्ग पर यह पहली बस सेवा है. पहले ड्यूटी पर समय से पहुंचना और फिर सुरक्षित घर वापस आना एक बड़ी चिंता होती थी. जब से यह बस सेवा शुरू हुई है, हमें बहुत सुविधा मिल रही है. अब हम समय पर अस्पताल पहुंचते हैं और वक्त पर घर भी लौट आते हैं- परमानिया पैकरा, स्वास्थ्यकर्मी, सरगुजा
बांदा क्षेत्र से होने के कारण पहले आवागमन के साधन न के बराबर थे. बस सेवा शुरू होने से अब उनकी पेशेवर जिंदगी आसान हो गई है. इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूं-चंदा टोप्पो, स्वास्थ्यकर्मी
विद्यार्थियों को हो रहा फायदा
मुख्यमंत्री बस योजना से विद्यार्थियों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव हुआ है. नर्सिंग की फाइनल ईयर की छात्रा लक्ष्मी कहती हैं कि पहले मुझे बस पकड़ने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन अब बस मेरे घर के सामने से ही गुजरती है. इससे मैं पढ़ाई के लिए बहुत सहज महसूस करती हूं. वहीं पीजी कॉलेज की छात्रा निशा ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि पहले उसे बस पकड़ने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था. अब सिदमा गांव से ही बस मिलने के कारण वह सीधे गांधी चौक तक का सफर बिना किसी परेशानी के तय कर पा रहीं हैं.
बस सुविधा न होने के कारण मुझे रोजाना 5 किलोमीटर तक बाइक या पैदल सफर तय करना पड़ता था.अब गांव से ही बस चलने लगी है, जिससे मैं अपने स्कूल समय पर पहुंच जाता हूं. इस पहल के लिए सीएम साय का धन्यवाद-दिव्यांशु सिंह, स्थानीय निवासी, सिदमा गांव
विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे वनांचल के गांव
मुख्यमंत्री बस योजना से छत्तीसगढ़ के लोगों को बेहद फायदा हो रहा है. इससे सरगुजा के सुदूर क्षेत्र शहर की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं. इससे सुदूर इलाके के गांवों के लोगों को आसानी हो रही है और उनके समय की बचत हो रही है.