मुख्यमंत्री ने की ऊर्जा विभाग के कामकाज की समीक्षा, कहा भविष्य की जरूरतों के हिसाब से सुविधाओं का होगा विस्तार

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बिजली आमजन की मूलभूत आवश्यकता है, इसकी बिना रुके आपूर्ति सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है. छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी विद्युत उत्पादक राज्यों में शामिल है और भविष्य की बढ़ती मांग को देखते हुए ऊर्जा अवसंरचना का समय के साथ विस्तार किया जाना जरुरी है. सीएम ने ऑफ-ग्रिड विद्युतीकृत गांवों को शीघ्र ग्रिड से जोड़ने तथा विद्युत अधोसंरचनाओं के सुदृढ़ीकरण कार्यों को तय समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश भी बैठक में दिए.

रायपुर: बिजली उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ हमेशा से अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शुमार रहा है. छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर कल कारखाने हैं. इन प्लांटों को चलाने के लिए बड़े पैमाने पर बिजली की जरूरत होती है. शासन की हमेशा से कोशिश रही है कि बिजली उत्पादन की प्रक्रिया सामान्य बनी रहे, इसके साथ ही बिजली की कमी उपक्रमों को नहीं हो. इसी कड़ी में आज सीएम ने मंत्रालय महानदी भवन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऊर्जा विभाग के कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की. बैठक में उन्होंने राज्य में विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए.

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को विद्युत आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया. सीएम ने कहा योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं के बीच इसके प्रति उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाना जरूरी है. सीएम ने सोलर पैनल स्थापना और रखरखाव की प्रक्रिया को सरल बनाने, इंस्टालेशन की डेली संख्या बढ़ाने और सभी शासकीय भवनों में सोलर पैनल लगाने के निर्देश दिए. साथ ही पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना एवं स्मार्ट मीटर से जुड़ी गलतफहमियों को दूर करने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा.

ट्रांसमिशन क्षमता विस्तार पर जोर

मुख्यमंत्री साय ने लंबित बिजली बिलों की समीक्षा करते हुए उपभोक्ताओं को भुगतान के लिए अवसर और सुविधा देने विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए. सीएम ने बस्तर के दूरस्थ अंचलों में ग्रिड आधारित विद्युतीकरण को गति देने, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा पीक डिमांड के अनुरूप ट्रांसमिशन क्षमता विस्तार पर भी जोर दिया है.

सौर सुजला, कुसुम, नियद नेल्ला नार एवं ग्राम विद्युतीकरण योजना पर चर्चा

बैठक में बताया गया कि पिछले 2 सालों में ट्रांसफार्मर क्षमता 24,227 एमवीए से बढ़कर 27,820 एमवीए हो गई है, साथ हीा 400/220 केवी, 220/132 केवी और 132/33 केवी उपकेंद्रों के उन्नयन सहित कई परियोजनाएं प्रगति पर है. मुख्यमंत्री ने सौर सुजला योजना, कुसुम योजना, नियद नेल्ला नार एवं ग्राम विद्युतीकरण से जुड़ी योजनाओं की भी समीक्षा की.

ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव ने पीपीटी के माध्यम से विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण, पीएम सूर्यघर, पीएम जनमन, कृषि पंपों के ऊर्जीकरण, मजराटोला विद्युतीकरण एवं नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने आने वाले सालों में नए उपकेंद्रों की स्थापना, वितरण ट्रांसफार्मरों की संख्या बढ़ाने और अंडरग्राउंड केबल सहित विभिन्न विकास कार्यों की कार्ययोजना प्रस्तुत की.