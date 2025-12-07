ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर 'फ्लैग पिन' और 'स्मारिका' का किया विमोचन, निदेशक ने मुख्य सचिव को भेंट किया स्मृति चिन्ह

सीएम योगी ने स्मारिका का किया विमोचन. ( Photo Credit; CM Media cell )