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INTERNATIONAL YOGA DAY : सोला भाटी की नीली झील के किनारे योगाभ्यास करेंगी CM रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दक्षिण दिल्ली स्थित 'असोला भाटी वाइल्डलाइफ सेंचुरी' की नीली झील के तट पर योगाभ्यास करेंगी.

CM Rekha Gupta Yoga
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 'असोला भाटी वाइल्डलाइफ सेंचुरी' में करेंगी योग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 20, 2026 at 4:37 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रविवार को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रकृति के सान्निध्‍य में योग करेंगी. राजधानी के फेफड़े कहे जाने वाले दक्षिण दिल्ली स्थित 'असोला भाटी वाइल्डलाइफ सेंचुरी' की नीली झील के शांत और मनोहारी तट पर मुख्यमंत्री विशेष योगाभ्यास करेंगी. इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य न केवल योग के प्रति जागरूकता फैलाना है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और हरित जीवनशैली का एक सशक्त संदेश देना भी है.

योग, पर्यावरण और जीवन का त्रिवेणी संगम

21 जून, रविवार को आयोजित होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में पर्यावरण मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, आला सरकारी अधिकारी, पर्यावरणविद और स्थानीय निवासियों का एक बड़ा समूह शामिल होगा. यह आयोजन 'स्वस्थ नागरिक और हरित दिल्ली' के संकल्प को नई ऊर्जा देने वाला होगा. इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने योग की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा, 'योग महज शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा के पूर्ण संतुलन का विज्ञान है. भागदौड़ भरी इस आधुनिक जीवनशैली में योग व्यक्ति को मानसिक शांति, असीम ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान करता है. यह भारत की वह प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है, जिसने पूरी दुनिया को जीने की सही राह दिखाई है.'

पीएम मोदी के प्रयासों से मिली वैश्विक पहचान

मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा, यह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण ही संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी. आज भारत की यह महान परंपरा पूरी दुनिया के लिए स्वास्थ्य और सद्भाव का आधार बन गई है."विकास और पर्यावरण का संतुलनयोग कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बेहद व्यस्त रहने वाला है. वे सेंचुरी परिसर में स्थित 'विकसित भारत नर्सरी' का सघन निरीक्षण करेंगी. इस नर्सरी में तैयार किए जा रहे देशी वृक्षों, पौधों की गुणवत्ता और जैव विविधता को बढ़ावा देने के प्रयासों की वे समीक्षा करेंगी. इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री दक्षिणी रिज और असोला क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी पौधारोपण अभियान का भी जायजा लेंगी. उनका ध्यान इस बात पर रहेगा कि दिल्ली के हरित क्षेत्र का विस्तार किस प्रकार तेजी से किया जा सके ताकि शहर की आबोहवा को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सके.

अरावली की गोद में समृद्ध वन्यजीव संसार

अरावली पर्वतमाला के महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और नीली झील के लिए प्रसिद्ध है. यह स्थान न केवल घने वन क्षेत्र का घर है, बल्कि यहां वन्यजीवों की एक बड़ी श्रृंखला भी मौजूद है. तेंदुआ, साही, सांभर, नीलगाय और हिरण जैसे दुर्लभ वन्यजीवों का यह प्रमुख प्राकृतिक आवास है. डीडीए द्वारा आयोजित इस योग दिवस का मुख्य केंद्र यमुना किनारे स्थित 'बांसेरा' पार्क होगा. इस भव्य कार्यक्रम की कमान स्वयं दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू संभालेंगे. उनके साथ डीडीए के उपाध्यक्ष एन सरवन कुमार, वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में योग प्रेमी इस सत्र में भाग लेंगे. बांसेरा में आयोजित यह मुख्य कार्यक्रम योग के प्रति दिल्लीवासियों के उत्साह को नई ऊर्जा देगा.

'योग फॉर हेल्दी एजिंग' है इस वर्ष की थीम

इस वर्ष के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम 'योग फॉर हेल्दी एजिंग' (स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग) रखी गई है. डीडीए के अनुसार, यह विषय न केवल बुजुर्गों बल्कि सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए योग की उपयोगिता और दीर्घायु जीवन के महत्व को रेखांकित करता है. इन सत्रों में योगासन, प्राणायाम, श्वास अभ्यास, ध्यान और वेलनेस गतिविधियों का समावेश रहेगा, जो प्रतिभागियों को तनावमुक्त जीवन जीने की कला सिखाएंगे. इन कार्यक्रमों का संचालन आयुष मंत्रालय द्वारा नियुक्त कुशल योग गुरुओं और विभिन्न प्रतिष्ठित योग संस्थानों के प्रशिक्षकों द्वारा किया जाएगा.

29 स्थानों पर सजेगा योग का मंच

दिल्ली के विभिन्न कोनों में योग का अलख जगाने के लिए डीडीए ने 29 स्थानों को चिन्हित किया है. इनमें प्रमुख स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऐतिहासिक पार्क और सार्वजनिक स्थान शामिल हैं. इन स्थानों में प्रमुख रूप से यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, साकेत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, लाल किला, कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क, रोहिणी का स्वर्ण जयंती पार्क और वसंत कुंज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शामिल हैं. इसके अलावा दिल्ली सरकार और एनडीएमसी के सहयोग से नेहरू पार्क, लोधी गार्डन और तालकटोरा गार्डन जैसे हरित स्थलों पर भी सामूहिक योग अभ्यास किया जाएगा.बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव रखा गया था. विश्व समुदाय द्वारा इसे अभूतपूर्व समर्थन मिला और महज तीन माह के भीतर इसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिल गई थी. वर्ष 2015 से शुरू हुआ यह सफर आज 12वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है.

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