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INTERNATIONAL YOGA DAY : सोला भाटी की नीली झील के किनारे योगाभ्यास करेंगी CM रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 'असोला भाटी वाइल्डलाइफ सेंचुरी' में करेंगी योग ( Etv Bharat )