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अब दिल्ली के स्कूलों में छात्राओं को नहीं होगी पीरियड्स की चिंता, मुख्यमंत्री ने टॉयलेट और सैनिटरी पैड को लेकर कड़े किए नियम

सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. छात्राओं के लिए स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए, ये भी बताया..

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानाचार्यों के साथ की वर्चुअल बैठक
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानाचार्यों के साथ की वर्चुअल बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 28, 2026 at 8:07 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के मौके पर सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण तैयार करने का बड़ा ऐलान किया है. गुरुवार को प्रधानाचार्यों के साथ हुई वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि स्कूलों में स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने स्कूलों में टूटे-फूटे शौचालयों की मरम्मत और सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों की व्यवस्था को मिशन मोड पर ठीक करने के निर्देश दिए हैं.

प्रधानाचार्य नहीं, अभिभावक की भूमिका निभाएं: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भावुक लहजे में कहा कि जब छात्राएं स्कूल आती हैं, तो वे अपनी उम्र के सबसे संवेदनशील दौर से गुजरती हैं. उन्होंने प्रधानाचार्यों को नसीहत देते हुए कहा, पीरियड्स कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है. छात्राओं के लिए स्कूल का वातावरण ऐसा हो कि वे बिना किसी शर्म या डर के अपनी बात रख सकें. शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को केवल प्रशासक नहीं, बल्कि छात्राओं के लिए अभिभावक की भूमिका निभानी होगी.

मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैटर्स' अभियान: दिल्ली सरकार ने मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैटर्स अभियान के तहत अब पूरी व्यवस्था को 'सेंट्रलाइज्ड' करने का निर्णय लिया है. इसके तहत सरकारी स्कूलों और सार्वजनिक कार्यालयों में लगी मशीनों की नियमित मॉनिटरिंग और रीफिलिंग के लिए नई एडवाइजरी जारी होगी. अब छात्राओं को उच्च गुणवत्ता वाले बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराए जाएंगे. कक्षा 6 से 9 तक के पाठ्यक्रम में मासिक धर्म से जुड़ी शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा.

सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ सुरक्षा कवच: बैठक में मुख्यमंत्री ने छात्राओं के सर्वांगीण स्वास्थ्य पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि छात्राओं को पीसीओएस, एनीमिया और सर्वाइकल कैंसर जैसे मुद्दों पर जागरूक करने के लिए आरोग्य मंदिरों में विशेष सत्र चलाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि एचपीवी वैक्सीनेशन बेटियों के भविष्य के लिए सुरक्षा कवच है. स्कूल खुलने पर छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें देने के साथ-साथ इस वैक्सीनेशन को लेकर भी अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा.

शिक्षा के साथ संवेदनशीलता जरूरी: वहीं, दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस विषय को लेकर बेहद संवेदनशील हैं. उन्होंने कहा, "स्कूलों की भूमिका केवल किताबी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित वातावरण देना भी है. आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए हम इस संदेश को दिल्ली के हर घर तक पहुंचाएंगे. मुख्यमंत्री के इस सख्त रुख के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में छात्राओं की उपस्थिति और उनके आत्मविश्वास में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

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