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International Nurses Day: LNJP अस्पताल में CM रेखा गुप्ता ने किया सरप्राइज विजिट, नर्सों से की बातचीत

मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्सिंग इंटर्न्स के स्टाइपेंड में वृद्धि कर उनके आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य को नई शक्ति देने का प्रयास किया गया.

डॉक्टर्स व नर्सों से मिली दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता
डॉक्टर्स व नर्सों से मिली दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 12, 2026 at 1:22 PM IST

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नई दिल्ली: अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एलएनजेपी अस्पताल में सरप्राइज विजिट कर अस्पताल की नर्सों को चौंका दिया. उन्होंने नर्सों से कहा कि अस्पतालों में दवाइयां इलाज करती हैं, लेकिन मरीज को हिम्मत आपकी मुस्कान देती है. डॉक्टर उपचार करते हैं, लेकिन मरीज को मां जैसा स्नेह, भरोसा और देखभाल नर्सों से मिलती है.

उन्होंने कहा कि मानवता की सबसे बड़ी पूजा है. हमारी सरकार ने नर्सिंग इंटर्न्स के स्टाइपेंड में ऐतिहासिक 27 गुना वृद्धि कर उनके सम्मान, आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य को नई शक्ति देने का कार्य किया है. नई नियुक्तियों के माध्यम से भी स्वास्थ्य व्यवस्था में नर्सिंग समुदाय की भूमिका को और मजबूत किया जा रहा है.

बता दें कि, लोकनायक अस्पताल दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिसमें 2050 बेड की क्षमता के साथ मरीजों का इलाज किया जाता है. दिल्ली सरकार का प्रमुख अस्पताल होने के चलते अधिकतर नेता यहां निरीक्षण के लिए आते रहते हैं.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यहां एक साल में तीसरी बार विजिट किया है. इससे पहले सीएम ने यहां कई स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन किया था. इनमें नवजात बच्चों की बीमारियों का पता लगाने के लिए टेस्टिंग सेंटर और मदर मिल्क बैंक का उद्घाटन किया था. इसके साथ ही एक जुलाई को डॉक्टर्स डे के कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल हुई थीं. उसके बाद से सीएम का ये तीसरा दौरा है. इसके अलावा दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह भी कई बार अस्पताल का दौरा कर चुके हैं.

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