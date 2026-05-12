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International Nurses Day: LNJP अस्पताल में CM रेखा गुप्ता ने किया सरप्राइज विजिट, नर्सों से की बातचीत

नई दिल्ली: अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एलएनजेपी अस्पताल में सरप्राइज विजिट कर अस्पताल की नर्सों को चौंका दिया. उन्होंने नर्सों से कहा कि अस्पतालों में दवाइयां इलाज करती हैं, लेकिन मरीज को हिम्मत आपकी मुस्कान देती है. डॉक्टर उपचार करते हैं, लेकिन मरीज को मां जैसा स्नेह, भरोसा और देखभाल नर्सों से मिलती है.

उन्होंने कहा कि मानवता की सबसे बड़ी पूजा है. हमारी सरकार ने नर्सिंग इंटर्न्स के स्टाइपेंड में ऐतिहासिक 27 गुना वृद्धि कर उनके सम्मान, आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य को नई शक्ति देने का कार्य किया है. नई नियुक्तियों के माध्यम से भी स्वास्थ्य व्यवस्था में नर्सिंग समुदाय की भूमिका को और मजबूत किया जा रहा है.

बता दें कि, लोकनायक अस्पताल दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिसमें 2050 बेड की क्षमता के साथ मरीजों का इलाज किया जाता है. दिल्ली सरकार का प्रमुख अस्पताल होने के चलते अधिकतर नेता यहां निरीक्षण के लिए आते रहते हैं.