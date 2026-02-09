ETV Bharat / state

CM रेखा गुप्ता ने गोवा क्लब आगजनी हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को सौंपे 10 लाख के चेक

पीड़ित परिवारों को सीएम ने दी सहायता राशि ( ETV BHARAT )