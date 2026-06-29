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कृष्णा नगर: भजन संध्या और विकसित भारत संकल्प सम्मेलन, CM रेखा ने की शिरकत, बोली ये बड़ी बात

नई दिल्ली: नई दिल्ली कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र के गीता कॉलोनी रामलीला ग्राउंड में सोमवार को भजन संध्या एवं विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस कार्य़क्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं. इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, भाजपा कार्यकर्ता और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि,

भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत देश की सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने कहा कि भजन संध्या जैसे आयोजन सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने का कार्य करते हैं. उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में नागरिकों की भागीदारी पर भी जोर दिया.





मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य हुए हैं. उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि दिल्ली में यमुना की सफाई, जलभराव की समस्या के समाधान और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदूषण कम करने के लिए ईवी नीति लागू की गई है.

