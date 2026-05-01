Labour Day 2026: CM रेखा गुप्ता ने कंस्ट्रक्शन साइट पहुंच मजदूरों को किया सम्मानित, सेल्फी भी ली
दिल्ली सरकार श्रमिकों के सम्मान व उनके अधिकारों की सुरक्षा तथा उनके सर्वांगीण कल्याण के लिए पूर्णत प्रतिबद्ध है.- सीएम रेखा गुप्ता
Published : May 1, 2026 at 11:35 AM IST
नई दिल्ली: अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता धीरपुर स्थित संत निरंकारी अस्पताल की कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंची. यहां सरकार की ओर से मजदूरों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद रहे.
मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री ने मिलकर के यहां मजदूरों को उपहार स्वरूप किट वितरित की. साथ ही मजदूरों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना. इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी श्रमिक भाई बहनों को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राष्ट्र के नवनिर्माण और प्रगति में हमारे कर्मठ श्रमिकों का योगदान सर्वोपरि है. आपकी निस्वार्थ सेवा और कठोर परिश्रम को सादर नमन.
राष्ट्र निर्माण में अपनी अमूल्य भूमिका निभाने वाले सभी श्रमिक भाइयों-बहनों को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) May 1, 2026
आज श्रमिक सम्मान समारोह में सम्मिलित होकर कर्मयोगी साथियों को नमन करने का अवसर मिला। कार्यक्रम में 1000 निर्माण श्रमिकों को सुरक्षा किट और श्रमिक… pic.twitter.com/LBUnPKtRY0
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार श्रमिकों के सम्मान व उनके अधिकारों की सुरक्षा तथा उनके सर्वांगीण कल्याण के लिए पूर्णत प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि आज श्रमिक भाई बहनों की मेहनत के बल पर ही दिल्ली संवर रही है. यह लोग अपना खून पसीना लगा करके मेहनत करते हैं तभी इतने बड़े बड़े निर्माण कार्य पूरे हो पाते हैं.
#WATCH दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, " ... मैं अभी बहनों(श्रमिक) के बीच गई तो कई बहनों ने अपने परिवारों की तकलीफ बताई... हमने 1 साल पहले सरकार संभाली थी और उस समय हमारा श्रम मंत्रालय पूरी तरह से विफल पड़ा था। 1 भी योजना का लाभ हमारे श्रमिक भाई-बहनों को नहीं… https://t.co/DYIyZcdjIl pic.twitter.com/RO7S6CjQNA— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 1, 2026
वहीं, इस अवसर पर श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि हम सब दिल्ली के श्रमिक भाई बहनों को उनके संघर्ष और परिश्रम के लिए नमन करते हैं. कपिल मिश्रा ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट कर लिखा आज श्रमिक दिवस के अवसर राजधानी के मेहनतकश श्रमिकों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
Delhi: Chief Minister Rekha Gupta and Minister Kapil Mishra marked Labour Day by visiting construction workers in Dhirpur and interacting with them pic.twitter.com/fGENTJWiQP— IANS (@ians_india) May 1, 2026
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की गरिमामयी उपस्थिति ने इसे और भव्य बना दिया. बता दें कि दिल्ली में चल रही भीषण हीट वेव के चलते हाल ही में दिल्ली सरकार ने मजदूरों के लिए दोपहर में एक से चार बजे तक रेस्ट देने के दिशा निर्देश जारी किए हैं. खुले में काम वाली सभी कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों को एक से बजे तक रेस्ट देना अनिवार्य है ताकि उन पर हीट वेव का असर न हो.
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