ETV Bharat / state

CM रेखा गुप्ता ने पश्चिमी दिल्ली में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण एवं सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन परियोजना का किया शुभारंभ

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को पश्चिमी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में ‘डोर-टू-डोर वेस्ट कलेक्शन एवं सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन’ परियोजना का शुभारंभ किया. इस अवसर पर उन्होंने अत्याधुनिक तकनीक से लैस कचरा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के सफाईकर्मियों से संवाद कर उनके कार्यों की सराहना की. उन्होंने स्वच्छ और सुंदर दिल्ली के निर्माण में सफाईकर्मियों के योगदान को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए उनके साथ सहभोज भी किया तथा उनके समर्पण और सेवा भावना के प्रति आभार व्यक्त किया.

इस अवसर पर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही, निगमायुक्त संजीव खिरवार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य केवल कचरा उठाना नहीं, बल्कि एक आधुनिक, तकनीक आधारित, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है. यह नई व्यवस्था घर-घर से कचरा संग्रहण को अधिक प्रभावी, समयबद्ध और जवाबदेह बनाएगी तथा स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर दिल्ली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण एवं सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन परियोजना

उन्होंने कहा कि पहले नगर निगम के समक्ष पर्याप्त संसाधनों और आधुनिक उपकरणों का अभाव था. कचरा संग्रहण वाहनों की कमी, जर्जर ढलाव और सीमित मशीनरी के कारण स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित होती थी. अब इन कमियों को दूर करते हुए आधुनिक कम्पैक्टर युक्त ट्रांसफर स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं, जो न केवल तकनीकी रूप से सक्षम हैं बल्कि देखने में भी आकर्षक हैं. यह व्यवस्था केवल पश्चिमी दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि चरणबद्ध तरीके से पूरी दिल्ली में लागू की जाएगी.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्वच्छ, हरित और विकसित दिल्ली का निर्माण केवल सरकारी प्रयासों से नहीं, बल्कि जनभागीदारी से ही संभव है. उन्होंने नागरिकों से घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था का सहयोग करने, गीले एवं सूखे कचरे का पृथक्करण सुनिश्चित करने तथा अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने का आह्वान किया. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आधुनिक तकनीक, मजबूत बुनियादी ढांचे और जनसहभागिता के समन्वय से दिल्ली देश की सबसे स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित राजधानी के रूप में स्थापित होगी.

परियोजना की मुख्य विशेषताएं

यह परियोजना पश्चिमी दिल्ली नगर निगम के 25 वार्डों के लगभग 4.50 लाख परिवारों को कवर करेगी. इसकी शुरुआत पहले चरण में 6 वार्डों से हो गई है, जबकि शेष 19 वार्डों को 31 अगस्त 2026 तक जोड़ा जाएगा. स्वच्छता व्यवस्था के लिए 917 अत्याधुनिक वाहनों और आधुनिक कचरा संग्रहण संसाधनों की तैनाती की गई है, जिससे हर घर से समयबद्ध और प्रभावी कचरा संग्रहण सुनिश्चित होगा. इसमें संकरी गलियों तक आसान पहुंच के लिए 225 ई-रिक्शा, 550 मिनी टिपर, 52 कॉम्पैक्टर, 41 हुक लोडर, 28 टाटा 407, 10 डम्पर, 6 बिन वॉशर, 123 एफसीटीएस बिन और 1,300 लीटर क्षमता वाले 1.1 सीबीएम बिन शामिल हैं. इन अत्याधुनिक संसाधनों के माध्यम से प्रत्येक घर से शत-प्रतिशत, समयबद्ध और प्रभावी कचरा संग्रहण सुनिश्चित किया जाएगा.