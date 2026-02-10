ETV Bharat / state

दिल्ली शिक्षा को नई बुलंदी! CM रेखा गुप्ता ने स्कूल भवन, 100 ICT लैब और DIET का किया उद्घाटन

सीएम रेखा गुप्ता ने सर्वोदय विद्यालय, मानसरोवर गार्डन के नव-निर्मित भवन का किया लोकार्पण ,100 अत्याधुनिक आई.सी.टी. (ICT) लैब और DIET परिसर का किया उद्घाटन.

100 अत्याधुनिक लैब और डाइट कॉलेज का उद्घाटन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 10, 2026 at 4:12 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को नई बुलंदियों तक ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को सर्वोदय विद्यालय, मानसरोवर गार्डन के नव-निर्मित भवन का लोकार्पण किया. इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा को तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से 100 अत्याधुनिक आई.सी.टी. (ICT) लैब का शुभारंभ किया साथ ही, दिलशाद गार्डन में नवनिर्मित मंडलीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) के परिसर का भी उद्घाटन किया गया.

बच्चों के भीतर आत्मविश्वास और श्रेष्ठता का भाव पैदा करना

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल भवन और संसाधन तैयार करना नहीं, बल्कि बच्चों के भीतर आत्मविश्वास और श्रेष्ठता का भाव पैदा करना है. उन्होंने कहा,मेरा सपना तब पूरा होगा जब दिल्ली के सरकारी स्कूल का हर बच्चा गर्व से कहेगा कि वह शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता है. जिस दिन यह आत्मविश्वास बच्चों में दिखेगा,उसी दिन मैं मानूंगी कि हमारी सरकार का उद्देश्य सफल हुआ.

CM रेखा गुप्ता ने स्कूल भवन, 100 ICT लैब और DIET का किया उद्घाटन (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि दिल्ली सरकार द्वारा अब तक 2000 से अधिक कंप्यूटर सरकारी स्कूलों में उपलब्ध कराए जा चुके हैं. नई आईसीटी लैब्स के माध्यम से छात्र डिजिटल शिक्षा, कोडिंग, रिसर्च और आधुनिक तकनीकी कौशल से जुड़ सकेंगे. उन्होंने कहा कि शिक्षा और खेल दोनों में समान रूप से निवेश कर दिल्ली के बच्चों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जाएगा. इस दिशा में सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है.

नए डाइट भवन में 31 आधुनिक कक्ष बनाए गए
नए डाइट भवन में 31 आधुनिक कक्ष बनाए गए (ETV Bharat)

इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक संजय गोयल ने शिक्षक प्रशिक्षण की अहम भूमिका पर जोर दिया. उन्होंने बताया कि दिल्ली में वर्तमान में 9 डाइट कॉलेज संचालित हैं, जो भविष्य के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं. दिलशाद गार्डन स्थित नए डाइट भवन में 31 आधुनिक कक्ष बनाए गए हैं, जिन पर 5 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आई है.

कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भागीदारी को बढ़ावा (ETV Bharat)


बच्चों को जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाएं-विधायक गोयल
विधायक गोयल ने कहा, आज के समय में निजी क्षेत्र के शिक्षक कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन डाइट के शिक्षकों को भी यह संकल्प लेना होगा कि वे बच्चों को न केवल पढ़ाएं, बल्कि उन्हें एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाएं. शिक्षा क्रांति के इस यज्ञ में मैं लगातार अपना योगदान देता रहूंगा.कार्यक्रम के अंत में यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि दिल्ली सरकार सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों से बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षित शिक्षक और मजबूत बुनियादी ढांचा,यही इस शिक्षा क्रांति की मजबूत नींव है.

100 अत्याधुनिक आई.सी.टी. (ICT) लैब और DIET परिसर का किया उद्घाटन. (ETV Bharat)



