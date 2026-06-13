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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर अग्निकांड और सैदुलाजाब हादसे के नायकों को सम्मानित किया

CM ने पीड़ितों के लिए बड़ी आर्थिक सहायता की घोषणा की और कहा दिल्ली सरकार दुख की घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है.

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सीएम रेखा गुप्ता ने किया सम्मानित (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 13, 2026 at 7:04 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार देर शाम दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक भावुक और गरिमामयी समारोह में मालवीय नगर (हौजरानी) अग्निकांड और साकेत (सैदुलाजाब) इमारत ढहने की त्रासदी में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी. इस अवसर पर उन्होंने आपदा के समय अदम्य साहस का परिचय देने वाले बचावकर्मियों, पुलिसकर्मियों और स्थानीय नागरिकों को सम्मानित किया.


मृतकों के परिजनों को 10 लाख, घायलों को 2 लाख की सहायता

मुख्यमंत्री ने दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए बड़ी राहत राशि का एलान किया. उन्होंने घोषणा की कि दोनों ही घटनाओं में मृत हुए व्यक्तियों के परिजनों को दिल्ली सरकार 10-10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करेगी. इसके साथ ही, दुर्घटना में घायल हुए लोगों के इलाज और पुनर्वास के लिए 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि राहत राशि का वितरण पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए ताकि पीड़ितों को तत्काल सहारा मिल सके.

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CM रेखा ने पीड़िता परिवारों को मदद का भरोसा दिया (ETV BHARAT)

CM ने रियाजुद्दीन मंसूरी की सराहना की

इस दौरान उन नायकों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की रक्षा की. मुख्यमंत्री ने मालवीय नगर के हौजरानी अग्निकांड में गद्दे बिछाकर कई लोगों की जान बचाने वाले रियाजुद्दीन मंसूरी की विशेष सराहना की. मुख्यमंत्री ने न केवल उनके मानवीय जज्बे को सलाम किया, बल्कि उनके द्वारा बचाव कार्य में खराब हुए गद्दों के मूल्य की प्रतिपूर्ति करते हुए उन्हें 21,000 रुपये का चेक भी सौंपा.

इसके अतिरिक्त, साकेत भवन हादसे में राहत कार्य में जुटने वाले दक्षिण जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के परियोजना अधिकारी चंदर प्रकाश, निरीक्षक रितेश कुमार शर्मा समेत दिल्ली पुलिस की पूरी टीम और स्थानीय नागरिकों को भी प्रशस्ति-पत्र और 21,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया.

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मृतकों के लिए रखा गया मौन (ETV BHARAT)
समाज की आत्मा को झकझोर देने वाली घटनाएंदिवंगत आत्माओं के प्रति दो मिनट का मौन रखने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, "कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो समाज की आत्मा को झकझोर देते हैं. हौजरानी और साकेत की ये घटनाएं हृदयविदारक हैं. इनमें न केवल अपने बल्कि इलाज के लिए भारत आए विदेशी नागरिकों के परिवारों ने भी अपने खोए हैं. यह पीड़ा पूरे देश की है."

उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में सीमित संसाधनों के बावजूद जिस तरह स्थानीय लोगों और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, वह पूरी दिल्ली के लिए प्रेरणा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन तंत्र और सुरक्षा मानकों को और अधिक मजबूत किया जाएगा. इस अवसर पर मालवीय नगर के विधायक सतीश उपाध्याय और छतरपुर के विधायक करतार सिंह तंवर भी उपस्थित रहे.

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