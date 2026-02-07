ETV Bharat / state

सीएम रेखा गुप्ता का मटियाला को बड़ा तोहफा, 400 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को शिलान्यास

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को मटियाला विधानसभा क्षेत्र में लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कभी फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी. ये शिलान्यास केवल ईंट और पत्थर का प्रतीक नहीं है, बल्कि क्षेत्र के नागरिकों के विश्वास, सुविधाओं और बेहतर जीवन की मजबूत नींव हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने मटियाला विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 400 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है. इससे इस क्षेत्र के विकास कार्यों को गति मिलेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य विकास को कागजों तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उसे जमीन पर उतारकर हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है. इस अवसर पर पश्चिमी दिल्ली से सांसद कमलजीत सहरावत, मटियाला के विधायक संदीप सहरावत, नजफगढ़ जोन से एमसीडी चेयरमैन सविता शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित थे.

मटियाला विधानसभा को 400 करोड़ रुपये का तोहफा: मुख्यमंत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं के अंतर्गत सड़कों, नालियों, ड्रेनेज सिस्टम, पार्कों, सामुदायिक स्थलों और नागरिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण से जुड़े अनेक कार्य किए जाएंगे. ग्रामीण और शहरी इलाकों को जोड़ने वाले मार्गों के निर्माण से क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे आवागमन सुगम बनेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा. ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि क्षेत्र में कई नए आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं, इससे स्थानीय लोगों को घर के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी.

विकास कार्यों में राशि का होगा इस्तेमाल: मटियाला विधानसभा में दो अटल कैंटीन भी शुरू की गई हैं. यहां मात्र 5 रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है. यह सुविधा गरीब, श्रमिक और जरूरतमंद वर्ग के लिए है. इसके अलावा, क्षेत्र के आसपास के गांवों में नई पाइप लाइन और ट्यूबवेल की स्थापना से जल आपूर्ति को सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे नागरिकों को पानी की समस्या से राहत मिलेगी.