विकसित दिल्ली' के संकल्प के साथ CM रेखा गुप्ता ने मनाई होली; 'जन निवास' में उमड़ी भीड़
समारोह के दौरान दिल्ली सीएम ने कहा कि आपसी मतभेदों को भुलाकर भाईचारे के साथ इस उत्सव को मनाएं.
Published : March 4, 2026 at 4:03 PM IST
नई दिल्ली: रंगों के पावन पर्व होली के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं और राजधानी की सुख-समृद्धि के लिए मंगलकामना की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास 'जन निवास' पर एक भव्य 'होली मिलन समारोह' का आयोजन किया गया.
मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में होली को केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि नई आशाओं और एकता का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा, होली का यह पावन उत्सव दिल्ली के हर घर में सुख, समृद्धि और नई आशाओं के रंग भर दे. यह पर्व हमारे साझा सांस्कृतिक ताने-बाने को और मजबूत करता है. उन्होंने दिल्ली की जनता से अपील की कि वे आपसी मतभेदों को भुलाकर भाईचारे के साथ इस उत्सव को मनाएं. उन्होंने विशेष रूप से 'विकसित दिल्ली' के निर्माण का अपना विजन साझा करते हुए कहा कि सरकार एक ऐसी दिल्ली बनाने के लिए संकल्पित है जहां हर परिवार सुरक्षित महसूस करे और हर चेहरे पर मुस्कान हो.
जन निवास पर उत्सव का माहौल: जन निवास में आयोजित समारोह में सुबह से ही उत्साह का माहौल था. समारोह की शुरुआत पारंपरिक लोक गीतों और ढोल की थाप के साथ हुई. दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों, जनप्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी. मुख्यमंत्री ने समारोह में उपस्थित महिलाओं से संवाद करते हुए कहा कि एक सशक्त दिल्ली की नींव सशक्त महिलाओं पर टिकी है.हाल ही में शुरू की गई 'दिल्ली लखपति बेटी योजना' और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसे कदमों को विकास के रंगों से जोड़ा. उन्होंने दोहराया कि उनकी सरकार का लक्ष्य हर युवा को उसके सपनों को साकार करने के समान अवसर प्रदान करना है.
किया ये आग्रह: समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता से 'इको-फ्रेंडली' होली मनाने का आग्रह किया. उन्होंने लोगों से पानी बचाने और केवल प्राकृतिक रंगों (अबीर-गुलाल) का उपयोग करने की अपील की, ताकि उत्सव के साथ-साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके. समारोह का समापन सामूहिक जलपान और 'विकसित दिल्ली' के संकल्प के साथ हुआ. मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में दिल्ली न केवल बुनियादी ढांचे में, बल्कि सामाजिक सौहार्द और खुशहाली के मामले में भी विश्वस्तरीय बनेगी.
