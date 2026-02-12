ETV Bharat / state

दिल्ली के हुनर को मिलेंगे नए पंख: CM रेखा गुप्ता ने 'मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना' को दी मंजूरी

कारीगरों को मिलेगा सम्मान और स्वावलंबन

कैबिनेट बैठक में लिए गए इस निर्णय की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के कारीगर हमारी सांस्कृतिक विरासत के ध्वजवाहक हैं. उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 'विकसित भारत 2026' के संकल्प में कौशल विकास को जो महत्व दिया है, दिल्ली सरकार उसी को धरातल पर उतार रही है. हम कारीगरों को केवल प्रशिक्षण ही नहीं, बल्कि सम्मानजनक आजीविका और वैश्विक मंच भी प्रदान करेंगे."



प्रशिक्षण के साथ वित्तीय सहायता

योजना के तहत प्रशिक्षण का एक व्यापक ढांचा तैयार किया गया है. 12 दिन (96 घंटे) का विशेष प्रशिक्षण, जिसमें 2 दिन का उद्यमिता विकास कार्यक्रम शामिल है. प्रत्येक लाभार्थी को 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कुल 4,800 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा. प्रशिक्षण के दौरान 100 रुपये प्रतिदिन का भोजन भत्ता और कोर्स पूरा होने पर पैर से चलने वाली सिलाई मशीन व आवश्यक टूलकिट निःशुल्क प्रदान की जाएगी.



ओएनडीसी प्लेटफार्म से होगा ग्लोबल जुड़ाव

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता कारीगरों का तकनीकी सशक्तिकरण है. प्रत्येक कारीगर का डिजिटल ई-कैटलॉग तैयार कर उसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर अपलोड किया जाएगा. इससे स्थानीय स्तर पर काम करने वाले दर्जी, बुनकर और शिल्पकार अपने उत्पादों को सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच सकेंगे.



बजट और पात्रता का खाका

दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (DKVIB) इस योजना का क्रियान्वयन करेगा. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.95 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 2026-27 के लिए 57.50 करोड़ का प्रस्ताव है. शुरुआत ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 18,000 दर्जियों से होगी, जिसके बाद कुम्हार, बढ़ई, मोची और अन्य शिल्पकारों को जोड़ा जाएगा. आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए. परिवार का केवल एक सदस्य ही पात्र होगा। सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा.



मुख्यमंत्री के अनुसार 'रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग' के माध्यम से उन कारीगरों के अनुभवों को प्रमाणित किया जाएगा जो वर्षों से काम कर रहे हैं लेकिन उनके पास कोई औपचारिक सर्टिफिकेट नहीं है. उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह पहल मर्चेंडाइजिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में रोजगार के नए द्वार खोलेगी.



