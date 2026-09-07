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सीएम धामी आज करेंगे मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना का शुभारंभ, युवाओं को मिलेगी निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज युवा पीढ़ी को सौगात देने जा रहे हैं. जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके.

CM Pushkar Singh Dhami
सीएम पुष्कर सिंह धामी (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 7, 2026 at 10:01 AM IST

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज प्रदेश के युवाओं के भविष्य निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए ‘मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना’ का शुभारंभ करेंगे. इस योजना के माध्यम से राज्य के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग एवं गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी.

योजना का उद्देश्य युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर मार्गदर्शन और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना है, ताकि आर्थिक संसाधनों की कमी किसी भी प्रतिभाशाली युवा के सपनों के आड़े न आए. योजना के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों तथा शासकीय एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी. इसमें सिविल सर्विसेज (UPSC एवं राज्य लोक सेवा आयोग), रक्षा सेवाएं (CDS), बैंकिंग, रेलवे और SSC सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं शामिल होंगी.

इसके अतिरिक्त CAT, MAT, GATE, NET और CSIR-NET जैसी उच्च शिक्षा एवं पात्रता परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी युवाओं को मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा. मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना विशेष रूप से प्रदेश के दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों के युवाओं के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी. अब युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा और वे घर बैठे ही विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में अपनी तैयारी कर सकेंगे.

मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना का फायदा युवाओं को मिलेगा. जिससे प्रदेश के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग और गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री मिल पाएगी. साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर व दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों के छात्रों को इसका लाभ मिलेगा. साथ ही उन्हें महंगी कोचिंग के खर्च से भी निजात मिलेगी.

गौर हो कि मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं के लिए वरदान साबित होगी. दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को अक्सर अच्छी कोचिंग के लिए बड़े शहरों में जाना पड़ता है, जहां उन्हें रहने और महंगी फीस का बोझ उठाना पड़ता है. लेकिन अब इस योजना के बाद वे अपने घर पर रहकर ही मोबाइल और लैपटॉप से विशेषज्ञों से पठन पाठन कर सकेंगे. इस पहल से युवाओं का पैसा भी बचेगा और समय की भी बचत होगी.

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