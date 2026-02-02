ETV Bharat / state

सीएम धामी ने बजट 2026-27 को बताया 'विकसित भारत का बजट', कहा- इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी बढ़ाने वाला

केंद्रीय बजट 2026 पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की प्रेस वार्ता. ( ETV Bharat )

देहरादून: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीती एक फरवरी को संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया. बजट भाषण के एक दिन बाद जहां संसद में बजट पर चर्चा जारी है तो वहीं राज्य में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता करते हुए बजट को विकसित भारत का बजट करार दिया. बजट 2026 पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट तीन प्रमुख स्तम्भो को मजबूत करता है. देश को विश्व की तीसरी महाशक्ति बनाने, ग्लोबल वार्मिंग के अलावा इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी को बढ़ावा देने वाला बजट है.