केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से सीएम धामी की मुलाकात, जानिये किन मुद्दों पर हुई चर्चा
सीएम धामी ने केंद्रीय राज्य मंत्री को राज्य में केंद्र के सहयोग से चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 17, 2026 at 7:51 PM IST
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में केंद्रीय राज्य जल शक्ति मंत्री डॉ. राज भूषण चौधरी ने मुलाकात की. इस दौरान राज्य और केंद्र के बीच जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल योजनाओं, सिंचाई, स्वच्छ जल उपलब्धता और उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जल संरक्षण से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई.
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की पर्वतीय भौगोलिक संरचना, जल स्रोतों की संवेदनशीलता और राज्य में सतत जल प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया. सीएम धामी ने कहा उत्तराखंड न केवल देश की प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है, बल्कि जल जीवन मिशन और अन्य केंद्रीय योजनाओं को बेहतर ढंग से लागूकर, राज्य सरकार प्रदेश के हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए काम कर रही है.
शासकीय आवास पर माननीय केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री @dr_rajbhushan जी से भेंट हुई। इस दौरान उनके साथ प्रदेश में चल रहे जल जीवन मिशन, पेयजल आपूर्ति सुदृढ़ीकरण से जुड़े कार्यों की प्रगति पर चर्चा की।
चर्चा के दौरान सीएम धामी ने केंद्रीय राज्य मंत्री को जानकारी दी कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से पेयजल आपूर्ति, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ा रही है. पर्वतीय क्षेत्रों में जल स्रोतों के पुनर्जीवन और परंपरागत जल संरचनाओं के संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा को सुनिश्चित की जा सके.
वही, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. राज भूषण चौधरी ने उत्तराखंड में जल शक्ति मंत्रालय की तमाम योजनाओं को बेहतर और प्रभावी ढंग से लागू करने पर सराहना की. साथ ही कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है. साथ ही, केंद्रीय राज्य मंत्री ने जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, जल संरक्षण और स्वच्छता से जुड़ी योजनाओं में राज्य सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की.
चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के बीच राज्य में भविष्य की जल परियोजनाओं, केंद्र- राज्य समन्वय को और सुदृढ़ करने और जल संसाधनों के सतत उपयोग को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया. इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री धामी ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड जल प्रबंधन के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य के रूप में उभरकर सामने आएगा.
