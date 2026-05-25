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सीएम धामी का कुमाऊं दौरा, हल्द्वानी और खटीमा को दी सौगात, विकास कार्यों का किया लोकर्पण

हल्द्वानी/खटीमा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं के दौरे पर है. आज सोमवार 25 मई को सीएम धामी ने हल्द्वानी और खटीमा में कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. हल्द्वनी में जहां सीएम धामी ने अत्याधुनिक मीडिया सेंटर भवन का शिलान्यास किया तो वहीं खटीमा की जनता को 89 लाख के विकास कार्यों की सौगात दी.

सीएम धामी का पहला दौरा हल्द्वानी का था. हल्द्वानी में सीएम धामी ने अत्याधुनिक मीडिया सेंटर भवन का शिलान्यास किया. करीब 6 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से बनने वाला यह मीडिया सेंटर पत्रकारों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ हैं और सरकार उनकी सुविधाओं के लिए लगातार काम कर रही है.

इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का मजबूत आधार हैं और समाज को सही दिशा देने में मीडिया की अहम भूमिका रहती है. उन्होंने कहा कि सरकार पत्रकारों को बेहतर कार्य वातावरण और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है. नया मीडिया सेंटर बनने से कुमाऊं क्षेत्र के पत्रकारों को समाचार संकलन और संवाद के लिए आधुनिक संसाधनों से युक्त बेहतर स्थान मिलेगा. उन्होंने सूचना विभाग की पहल की सराहना करते हुए कहा कि सूचना महानिदेशक के विशेष प्रयासों से यह महत्वपूर्ण परियोजना अब धरातल पर उतर रही है.

खटीमा में जनता को दी सौगात: खटीमा के लोगों को सीएम धामी ने 89 लाख के विकास कार्यों की सौगात दी है. सीएम धामी ने खटीमा के ब्लॉक परिसर में हाईटेक दीदी की लाइब्रेरी व्यायाम शाला सहित विकास कार्यों का लोकार्पण किया. सीएम ने लाइब्रेरी में आए छात्र-छात्राओं से भी संवाद किया, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी.