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बिना निवेश हर महीने कर सकते हैं ₹51000 की कमाई, सरकार की ये योजना कर देगी मालामाल

योजना के तहत प्रत्येक चार गोवंशों के पालन के लिए सरकार पशुपालक को हर महीने 6000 रुपए का अनुदान देती है. यह राशि हर तीन महीने में 18000 रूपये की किश्त के रूप में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है. इस धन राशि का उपयोग पशुओं के चारे, उपचार और आवश्यक देखभाल के लिए किया जा सकता है. इस प्रकार एक साल में पशुपालक को कुल 72 हजार का सरकारी अनुदान प्राप्त होता है.

गाजियाबाद में निराश्रित गोवंशु की बेहतर देखभाल और पशुपालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सहभागिता योजना संचालित की जा रही है. इस योजना के तहत कोई भी पात्र पशुपालक सरकारी गौशाला से अपनी पसंद के चार गोवंश निशुल्क अपने घर ला सकता है. इन गोवंशों के भरण पोषण के जिम्मेदारी सरकार उठाती है और पशुपालक को आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है. योजना का उद्देश्य एक और निराश्रित गोवंशों को सुरक्षित आश्रय दिलाना है तो दूसरी ओर पशुपालन को रोजगार और स्वरोजगार का मजबूत मध्य मानना है.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: अगर आप बिना किसी बड़े निवेश के हर महीने 51000 रुपए तक की कमाई करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सहभागिता योजना आपके लिए सुनहरा अवसर हो सकती है. इस योजना के तहत सरकार न केवल निशुल्क चार गोवंश उपलब्ध कराती है बल्कि उनके भरण पोषण के लिए हर महीने ₹6000 का अनुदान भी देती है. यदि गोवंश दूध देने लगती है तो दूध बेचकर पशुपालक करीब 45 हजार रुपए महीने तक की अतिरिक्त आय अर्जित कर सकता है, यानी सरकारी सहायता और दूध की बिक्री को कुल मिलाकर लगभग 51000 महीने की आए संभव है. यही वजह है कि पशुपालन विभाग अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है.

योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यदि गोवंश दूध देने लगते हैं तो उससे होने वाली पूरी आए पशुपालक को मिलती है. पशुपालन विभाग के मुताबिक चार स्वस्थ दूध देने वाली गाय से प्रतिदिन लगभग 30 किलो लीटर दूध प्राप्त हो सकता है. यदि दूध औसत ₹50 प्रति लीटर की दर से बेचा जाए तो प्रतिदिन करीब ₹1500 की आय संभव है. उस हिसाब से एक महीने में लगभग 45000 रुपए तक की कमाई केवल दूध की बिक्री से हो सकती है. इसमें सरकार की ओर से मिलने वाला ₹6000 मासिक अनुदान जोड़ दिया जाए तो आए लगभग 51000 हजार रुपए प्रति माह तक पहुंच सकती है. हालांकि, वास्तविक आय गाय की नस्ल स्वास्थ्य दूध उत्पादन और स्थानीय बाजार में मिलने वाले दूध के भाव पर निर्भर करता है.

कम लागत में रोजगार शुरू करने वालों को होगा फायदा

गाय के दूध की बाजार में हमेशा अच्छी मांग बनी रहती है. कई लोग इसे पौष्टिक और औषधि गुणों से भरपूर मानते हैं, जिसके कारण इसकी बिक्री में ज्यादा परेशानी नहीं होती. ऐसे में योजना उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है जो कम लागत में अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं.

योजना का लाभ केवल पशुपालन ही नहीं बल्कि कोई भी व्यक्ति ले सकता है. योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति को सबसे पहले अपने नजदीकी सरकारी स्थल पर जाकर गोवंशों का चयन करना होगा. चयनित गोवंश के जिओ टेक पर अंकित नंबर के साथ पशु चिकित्सालय खंड विकास अधिकारी कार्यालय या फिर पशुपालन विभाग कार्यालय गाजियाबाद में आवेदन देना होगा. विभागीय प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद चिन्हित गोवंश पशुपालन के घर पहुंचा दिए जाएंगे जिससे वह उनकी देखभाल शुरू कर सके.

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसपी पांडे के मुताबिक मुख्यमंत्री सौभाग्य योजना कल आप लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है. पिछले वित्तीय वर्ष में 232 लोगों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया गया है. ग्राम प्रधानों के माध्यम से योजना का प्रचार प्रसार कराया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लेने वाले लोग इस योजना का लाभ उठा सकें.

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