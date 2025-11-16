22 नवंबर से पहले होगा सरकार का गठन, कल नीतीश कुमार ने बुलाई विधायक दल की बैठक
22 नवंबर से पहले बिहार में सरकार का गठन हो जाएगा. सोमवार को नीतीश कुमार ने विधायक दल की बैठक बुलाई है.
Published : November 16, 2025 at 6:41 PM IST
पटना: बिहार चुनाव रिजल्ट के बाद मुख्यमंत्री आवास में शनिवार से ही हलचल बढ़ी हुई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, भाजपा और एनडीए के अन्य घटक दल के नेताओं के साथ लगातार मंथन कर रहे हैं. शनिवार की शाम मुख्यमंत्री ने जदयू के राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के साथ बैठक की थी.
संजय झा और ललन सिंह दिल्ली गए: उसके बाद संजय झा और ललन सिंह दिल्ली भी गए, केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की है. संजय झा पटना लौट आए हैं. दिल्ली से लौट के बाद मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात भी की है. मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी और जदयू के नेताओं के साथ आगे क्या कुछ करना है उस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं.
बीजेपी नेता सीएम से मिलें: बीजेपी के भी कई नेता विधानसभा रिजल्ट के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है, इसमें नित्यानंद राय, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल शामिल हैं. चिराग पासवान और संतोष सुमन शनिवार को ही मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं. उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को मुलाकात की है.
सोमवार को जदयू की बैठक: बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को जदयू विधायक दल की बैठक बुलाई है. पार्टी की ओर से सभी जीतने वाले विधायकों को रविवार को पटना आने का निर्देश दिया गया है. कई विधायक शनिवार से ही पटना में हैं. जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर आशीर्वाद भी ले रहे हैं.
नए विधायक ले रहें आशीर्वाद: मंत्री श्रवण कुमार, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, श्याम रजक, रामकृपाल यादव जैसे कई नवनिर्वाचित विधायकों ने शनिवार को ही मुख्यमंत्री से मिलकर आशीर्वाद लिया है. आज भी चुनाव जीतने वाले कई विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर आशीर्वाद लिया है. मंत्री मदन सहनी ने भी मुख्यमंत्री से मिलकर आशीर्वाद लिया है. "जदयू के नवनिर्वाचित विधायक रत्नेश सदा का कहना है की हम पटना आ रहे हैं. 17 नवंबर को मुख्यमंत्री विधायक दल की बैठक करेंगे."
एनडीए को 202 सीट पर जीत: विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए को 202 सीटों पर जीत मिली है, जिसमें से जदयू के 85 उम्मीदवार चुनाव जीते हैं. जबरदस्त प्रदर्शन से जदयू खेमे में उत्साह है. 2020 में जदयू को केवल 43 सीटों पर जीत मिली थी. बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी हो गई. इस बार बीजेपी के 89 सीटों के बाद जदयू 85 सीट के साथ दूसरे स्थान पर है. राजद 25 सीट जीत कर तीसरे स्थान पर पहुंच गई है.
22 नवंबर से पहले सरकार का गठन: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू विधायकों की बैठक के बाद एनडीए के सभी नवनिर्वाचित विधायक को के साथ भी जल्दी बैठक करेंगे. उसमें सर्वसम्मति से नेता चुना जाएगा. 22 नवंबर को सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, ऐसे में हर हाल में 22 नवंबर से पहले सरकार का गठन करना होगा. बिहार में आचार संहिता भी समाप्त हो गई है. चुनाव आयोग की तरफ से जीते हुए विधायकों की लिस्ट भी राजभवन को सौंप दी गई है.
