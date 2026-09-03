ETV Bharat / state

पंचकूला में CM ने किया नमो क्रिकेट लीग-2026 की ट्रॉफी का अनावरण, 5 राज्यों की 3 हजार से अधिक टीमें लेंगी हिस्सा

पंचकूला: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को पंचकूला के सेक्टर-5 में आयोजित समारोह में नमो क्रिकेट लीग-2026 की ट्रॉफी का अनावरण किया. इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए बैट पकड़कर क्रिकेट भी खेला. इसी दौरान मुख्यमंत्री ने खेल प्रतिभाओं और कलाकारों को सम्मानस्वरूप क्रिकेट बैट-बॉल भेंट कर उन्हें साथ जोड़ते हुए हौसला बढ़ाया. मुख्यमंत्री ने नमो क्रिकेट लीग की परिकल्पना और इसकी तैयारियों के लिए सुदेश भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट को बधाई दी. इस अवसर पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी विशेष रूप से उपस्थित रहे.

पीएम के जन्मदिवस पर होगा शुभारंभ: नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के मकसद से आयोजित नमो क्रिकेट लीग में पांच राज्यों की तीन हजार से अधिक टीमें भाग लेंगी. उम्मीद जताई गई कि इतनी बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी से नशामुक्ति का संदेश व्यापक स्तर पर जाएगा, क्योंकि इस प्रतियोगिता का मकसद नशे के विरूद्व जागरूकता फैलाना है. इस आयोजन को इसलिए विशेष बताया गया, क्योंकि इसका शुभारंभ 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर किया जा रहा है.

नमो क्रिकेट लीग-2026 की ट्रॉफी का अनावरण (ETV Bharat)

क्रिकेटर भज्जी समेत गायक व अन्यों की अपील: पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह उर्फ भज्जी समेत विदेशी खिलाड़ियों और गायकों समेत अन्य कलाकारों ने युवाओं को इस लीग से जुड़ने की अपील की है. नशे को ना और खेल को हां कहने के साथ टेनिस बॉल से खेले जाने वाली इस लीग को ऐतिहासिक बताया गया है. क्रिकेटर भज्जी ने पंजाब के युवाओं से नशे के खिलाफ इस लीग में शामिल होने का आह्वान किया. उन्होंने पंजाब के अलावा हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के युवाओं से भी इस लीग से जुड़ने की अपील की. लीग की ट्रॉफी के अनावरण के लिए पंचकूला में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा और अन्य जगहों के कई नामचीन गायक भी पहुंचे. इस दौरान गायक मासूम शर्मा समेत केडी व अन्यों ने एक के बाद एक मंच पर मुख्यमंत्री से बैट-बॉल हाथों में पकड़कर सम्मान पाया.