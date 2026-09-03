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पंचकूला में CM ने किया नमो क्रिकेट लीग-2026 की ट्रॉफी का अनावरण, 5 राज्यों की 3 हजार से अधिक टीमें लेंगी हिस्सा

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में नमो क्रिकेट लीग-2026 की ट्रॉफी का अनावरण किया है.

Chief Minister Nayab Singh Saini unveiled the trophy for the Namo Cricket League 2026 in Panchkula
पंचकूला में CM ने किया नमो क्रिकेट लीग-2026 की ट्रॉफी का अनावरण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 3, 2026 at 10:56 PM IST

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पंचकूला: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को पंचकूला के सेक्टर-5 में आयोजित समारोह में नमो क्रिकेट लीग-2026 की ट्रॉफी का अनावरण किया. इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए बैट पकड़कर क्रिकेट भी खेला. इसी दौरान मुख्यमंत्री ने खेल प्रतिभाओं और कलाकारों को सम्मानस्वरूप क्रिकेट बैट-बॉल भेंट कर उन्हें साथ जोड़ते हुए हौसला बढ़ाया. मुख्यमंत्री ने नमो क्रिकेट लीग की परिकल्पना और इसकी तैयारियों के लिए सुदेश भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट को बधाई दी. इस अवसर पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी विशेष रूप से उपस्थित रहे.

पीएम के जन्मदिवस पर होगा शुभारंभ: नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के मकसद से आयोजित नमो क्रिकेट लीग में पांच राज्यों की तीन हजार से अधिक टीमें भाग लेंगी. उम्मीद जताई गई कि इतनी बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी से नशामुक्ति का संदेश व्यापक स्तर पर जाएगा, क्योंकि इस प्रतियोगिता का मकसद नशे के विरूद्व जागरूकता फैलाना है. इस आयोजन को इसलिए विशेष बताया गया, क्योंकि इसका शुभारंभ 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर किया जा रहा है.

Chief Minister Nayab Singh Saini unveiled the trophy for the Namo Cricket League 2026 in Panchkula
नमो क्रिकेट लीग-2026 की ट्रॉफी का अनावरण (ETV Bharat)

क्रिकेटर भज्जी समेत गायक व अन्यों की अपील: पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह उर्फ भज्जी समेत विदेशी खिलाड़ियों और गायकों समेत अन्य कलाकारों ने युवाओं को इस लीग से जुड़ने की अपील की है. नशे को ना और खेल को हां कहने के साथ टेनिस बॉल से खेले जाने वाली इस लीग को ऐतिहासिक बताया गया है. क्रिकेटर भज्जी ने पंजाब के युवाओं से नशे के खिलाफ इस लीग में शामिल होने का आह्वान किया. उन्होंने पंजाब के अलावा हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के युवाओं से भी इस लीग से जुड़ने की अपील की. लीग की ट्रॉफी के अनावरण के लिए पंचकूला में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा और अन्य जगहों के कई नामचीन गायक भी पहुंचे. इस दौरान गायक मासूम शर्मा समेत केडी व अन्यों ने एक के बाद एक मंच पर मुख्यमंत्री से बैट-बॉल हाथों में पकड़कर सम्मान पाया.

Chief Minister Nayab Singh Saini unveiled the trophy for the Namo Cricket League 2026 in Panchkula
नायब सिंह सैनी (ETV Bharat)

हरियाणा के खिलाड़ियों की उपलब्धियां: हरियाणा की मिट्टी में खेल और खिलाड़ी दोनों रचे-बसे हुए हैं. ओलंपिक हो, पैरालंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल या अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं, हरियाणा के खिलाड़ियों ने बार-बार सिद्ध किया है कि छोटा प्रदेश होते हुए भी हौसला बहुत बड़ा है. यही हौसला हाल ही में ग्लासगो में हुए 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स में देखने को मिला. इन खेलों में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया. इनमें से हरियाणा के खिलाड़ियों ने 11 पदक जीते हैं. इनमें 7 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं. इन खेल उपलब्धियों का श्रेय खिलाड़ियों की मेहनत और राज्य सरकार की खेल नीति को दिया गया.

यह पदाधिकारी रहे मौजूद: इस अवसर पर पंचकूला के मेयर श्याम लाल बंसल, हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की अध्यक्ष बंतो कटारिया, भाजपा नेता संजय टंडन, मुख्यमंत्री के ओएसडी भोपाल सिंह खदरी, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे.

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