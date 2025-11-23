हरियाणा के मुख्यमंत्री ने रोडवेज बस में सफ़र कर लोगों को दिया सरप्राइज़, यात्रियों से पूछा - कोई परेशानी तो नहीं !
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आम आदमी की तरह टिकट खरीदकर डेराबस्सी से अंबाला तक हरियाणा रोडवेज की बस में सफर किया.
Published : November 23, 2025 at 4:21 PM IST|
Updated : November 23, 2025 at 4:29 PM IST
चंडीगढ़ : क्या आपने कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री को किसी आम आदमी की तरह बस में सफर करते देखा है. शायद नहीं लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को हरियाणा रोडवेज की बस में किसी आम नागरिक की तरह टिकट खरीदा और डेरा बस्सी से अंबाला तक का सफर किया है.
हरियाणा रोडवेज की बस में सीएम : सोचिए कि आप किसी बस में सफर कर रहे हो और अचानक से उस राज्य का सीएम बस में चढ़ जाए तो आप हैरान रह जाएंगे. ऐसा ही कुछ हुआ है रविवार को जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किसी आम नागरिक की तरह लोगों को सरप्राइज़ देते हुए हरियाणा रोडवेज की एक बस में चढ़ गए. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस दौरान आम लोगों की तरह डेराबस्सी से अंबाला जाने वाली बस का टिकट खरीदा और फिर बस में सफर किया. बस में अपने साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री को सफर करते देख सभी लोग हैरान रह गए.
बस में सफर कर लोगों से लिया फीडबैक : दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्य में परिवहन व्यवस्था का जायजा लेना चाहते थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि बस में सफर करने के दौरान लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा. उन्होंने डेराबस्सी से अंबाला के सफर के दौरान सफर में शामिल लोगों से बातचीत की और फीडबैक लिया. नायब सिंह सैनी इस दौरान ज्यादातर वक्त बस में खड़े ही नज़र आए और उन्होंने घूम-घूमकर बस में हर मुसाफिर से चर्चा की और उनसे बस यात्रा के बारे में और सरकार के काम के बारे में फीडबैक हासिल किया. हरियाणा के मुख्यमंत्री को बस में सफर करते देख जहां लोग हैरान थे, वही उन्होंने इस पहल की खासी तारीफ की.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें - हरियाणा CM ने 19 इंजीनियरों पर दिए कार्रवाई के आदेश, ‘म्हारी सड़क ऐप' की शिकायतों को समाधान के बगैर किया था बंद
ये भी पढ़ें - NDA की जीत पर हरियाणा के सीएम ने किया बिहार के लोगों का धन्यवाद, बोले- "पीएम की नीतियां पसंद कर रहे लोग"
ये भी पढ़ें - क्रिकेटर शेफाली वर्मा को सीएम ने 1.50 करोड़ के कैश अवार्ड से किया सम्मानित, बोले 'शेफाली पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है'