हरियाणा के मुख्यमंत्री ने रोडवेज बस में सफ़र कर लोगों को दिया सरप्राइज़, यात्रियों से पूछा - कोई परेशानी तो नहीं !

चंडीगढ़ : क्या आपने कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री को किसी आम आदमी की तरह बस में सफर करते देखा है. शायद नहीं लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को हरियाणा रोडवेज की बस में किसी आम नागरिक की तरह टिकट खरीदा और डेरा बस्सी से अंबाला तक का सफर किया है.

हरियाणा रोडवेज की बस में सीएम : सोचिए कि आप किसी बस में सफर कर रहे हो और अचानक से उस राज्य का सीएम बस में चढ़ जाए तो आप हैरान रह जाएंगे. ऐसा ही कुछ हुआ है रविवार को जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किसी आम नागरिक की तरह लोगों को सरप्राइज़ देते हुए हरियाणा रोडवेज की एक बस में चढ़ गए. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस दौरान आम लोगों की तरह डेराबस्सी से अंबाला जाने वाली बस का टिकट खरीदा और फिर बस में सफर किया. बस में अपने साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री को सफर करते देख सभी लोग हैरान रह गए.

हरियाणा रोडवेज की बस में सीएम (Etv Bharat)

बस में सफर कर लोगों से लिया फीडबैक : दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्य में परिवहन व्यवस्था का जायजा लेना चाहते थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि बस में सफर करने के दौरान लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा. उन्होंने डेराबस्सी से अंबाला के सफर के दौरान सफर में शामिल लोगों से बातचीत की और फीडबैक लिया. नायब सिंह सैनी इस दौरान ज्यादातर वक्त बस में खड़े ही नज़र आए और उन्होंने घूम-घूमकर बस में हर मुसाफिर से चर्चा की और उनसे बस यात्रा के बारे में और सरकार के काम के बारे में फीडबैक हासिल किया. हरियाणा के मुख्यमंत्री को बस में सफर करते देख जहां लोग हैरान थे, वही उन्होंने इस पहल की खासी तारीफ की.