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कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सैनी ने सुना मन की बात कार्यक्रम, अंत्योदय मेले का किया निरीक्षण

कुरुक्षेत्र में रविवार को मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण एवं राज्य सरकार द्वारा आयोजित अंत्योदय मेले का भव्य आयोजन हुआ.

Chief Minister Nayab Singh Saini
Chief Minister Nayab Singh Saini (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 26, 2026 at 4:07 PM IST

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कुरुक्षेत्र: लाडवा के इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज परिसर में रविवार को मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण एवं राज्य सरकार द्वारा आयोजित अंत्योदय मेले का भव्य आयोजन हुआ. इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. मुख्यमंत्री ने जहां एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात संबोधन को सुना, वहीं दूसरी ओर अंत्योदय मेले के स्टॉलों का निरीक्षण कर आमजन को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया.

सीएम नायब सैनी ने सुनी मन की बात: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'मन की बात' कार्यक्रम देश के आम नागरिकों की मेहनत और नवाचारों को एक राष्ट्रीय पहचान देता है. प्रधानमंत्री हर महीने देश के ऐसे युवाओं और नागरिकों से संवाद करते हैं, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने अनूठे प्रयासों से समाज में अलग पहचान बनाई है."

'मन की बात' समाज को दिशा दिखाने वाला प्रेरक मंच: सीएम नायब सैनी ने कहा कि मन की बात का मंच न केवल युवाओं को, बल्कि हर वर्ग के नागरिक को समाज हित और देश सेवा में तत्पर रहने के लिए प्रेरित करता है. मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे ऐसे प्रेरक व्यक्तित्वों के जीवन से सीख लेकर उनके आदर्शों को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं.

अंत्योदय मेले का मतलाब एक ही छत के नीचे जनकल्याणकारी योजनाएं: 'मन की बात' कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री ने अंत्योदय मेले में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया. उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सरकार की कोई भी कल्याणकारी योजना जानकारी के अभाव में किसी पात्र व्यक्ति से छूटनी नहीं चाहिए.

1 हजार से ज्यादा लोगों ने करवाया पंजीकरण: मेले में सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ उठाने और जानकारी प्राप्त करने के लिए 1,000 से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण करवाया. विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने नागरिकों को कृषि, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं की पात्रता व आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार का मुख्य ध्येय समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है.

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