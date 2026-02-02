पीएम नरेंद्र मोदी से मिले सीएम नायब सिंह सैनी, हरियाणा के विकास की योजनाओं पर चर्चा
दिल्ली दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय नितिन नबीन से शिष्टाचार मुलाकात की.
Published : February 2, 2026 at 5:51 PM IST
चंडीगढ़ः हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोमवार को दिल्ली पहुंचे हैं. इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की. सीएम नायब सिंह सैनी ने शिष्टाचार मुलाकात बताते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर तस्वीरों को साझा किया है.
कई समसामयिक विषयों पर पीएम के साथ हुई विस्तृत चर्चाः सीएम नायब सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा है. "आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से स्नेहिल शिष्टाचार भेंट की. इस अवसर पर प्रदेश में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और भविष्य की प्राथमिकताओं के साथ कई समसामयिक विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई. प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ‘विकसित भारत बजट’ देश को आत्मनिर्भर, सशक्त और समावेशी विकास की ओर ले जाने वाला ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी कदम है. यह बजट अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है. पंजाब के 'आदमपुर एयरपोर्ट' का नाम ‘श्री गुरु रविदास महाराज जी’ एयरपोर्ट किया जाना सामाजिक समरसता, सम्मान और समावेशी राष्ट्र निर्माण का सशक्त संदेश है. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं."
आज नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी से स्नेहिल शिष्टाचार भेंट की।— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) February 2, 2026
इस अवसर पर प्रदेश में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों तथा भविष्य की प्राथमिकताओं के साथ कई समसामयिक विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ‘विकसित… pic.twitter.com/g9yea1gSga
संगठन की मजबूती पर राष्ट्रीय अध्यक्ष से सीएम ने की चर्चाः सीएम नायब सिंह सैनी एक अन्य पोस्ट में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात के बारे में जानकारी को साझा करते हुए लिखा है कि "नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी से शिष्टाचार भेंट हुई. इस अवसर पर संगठन की मजबूती, आगामी राजनीतिक गतिविधियों और केंद्र-राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत एवं सार्थक चर्चा हुई."
नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin जी से शिष्टाचार भेंट हुई।— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) February 2, 2026
इस अवसर पर संगठन की मजबूती, आगामी राजनीतिक गतिविधियों तथा केंद्र-राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत एवं सार्थक चर्चा हुई। pic.twitter.com/fIy214W78N