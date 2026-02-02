ETV Bharat / state

पीएम नरेंद्र मोदी से मिले सीएम नायब सिंह सैनी, हरियाणा के विकास की योजनाओं पर चर्चा

चंडीगढ़ः हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोमवार को दिल्ली पहुंचे हैं. इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की. सीएम नायब सिंह सैनी ने शिष्टाचार मुलाकात बताते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर तस्वीरों को साझा किया है.

कई समसामयिक विषयों पर पीएम के साथ हुई विस्तृत चर्चाः सीएम नायब सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा है. "आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से स्नेहिल शिष्टाचार भेंट की. इस अवसर पर प्रदेश में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और भविष्य की प्राथमिकताओं के साथ कई समसामयिक विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई. प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ‘विकसित भारत बजट’ देश को आत्मनिर्भर, सशक्त और समावेशी विकास की ओर ले जाने वाला ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी कदम है. यह बजट अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है. पंजाब के 'आदमपुर एयरपोर्ट' का नाम ‘श्री गुरु रविदास महाराज जी’ एयरपोर्ट किया जाना सामाजिक समरसता, सम्मान और समावेशी राष्ट्र निर्माण का सशक्त संदेश है. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं."